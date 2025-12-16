España

Ana López, peluquera, explica todo lo que no debes hacer si te has teñido el pelo: “El agua muy caliente suele arrastrar los colores”

Algunos errores muy comunes en los días posteriores a la coloración pueden acortar la duración del tono

Guardar
El cuidado del pelo teñido
El cuidado del pelo teñido es muy importante para evitar que se quiebre o que el color se pierda antes de tiempo. (Freepik)

Teñirse el pelo es una práctica cada vez más extendida y, con ella, también crece la atención al cuidado capilar que exige mantener el color en buen estado. Ya sea para cubrir canas, para seguir tendencias o simplemente por probar algo nuevo, teñirse implica someter la fibra capilar a un proceso químico que, aunque cada vez es más sofisticado, sigue teniendo consecuencias si no se acompaña de una rutina adecuada.

Especialmente en los primeros días tras la coloración, el pelo se encuentra más vulnerable. El pigmento aún no se ha asentado del todo y factores cotidianos como el agua, el sol o los productos que usamos pueden acelerar la pérdida de color. De ahí que muchos tonos se apaguen, se vuelvan anaranjados o pierdan intensidad antes de lo esperado, generando frustración y la sensación de que el tinte no ha durado nada.

“Indiferentemente de donde sea donde te tiñas, tanto en casa con un tinte de supermercado o de un tinte profesional o en la peluquería, hay cosas que siempre recomiendo que no hagáis dos días después”, señala Ana López, asesora capilar y peluquera. Así, en uno de sus vídeos de TikTok (@analopez.peluquera), la experta da algunos consejos para el mantenimiento del cabello.

Una mujer tiñiéndose el pelo
Una mujer tiñiéndose el pelo en la peluquería. (Freepik)

Sin embargo, matiza el periodo de tiempo indicado: “Digo dos días, pero en realidad depende de cómo sea el color que te has puesto, si te ha hecho arrastre..., incluso puede ser que sean más”.

El lavado, los champús y el ocio

Uno de los errores más frecuentes tiene que ver con el lavado del cabello. “Lo primero y para mí lo más importante es que no lavéis el pelo o, si os lo laváis, no hacerlo con agua ardiendo”, explica López, ya que “el agua muy, muy, muy caliente suele arrastrar los colores”.. El calor abre la cutícula capilar, facilitando que el pigmento se escape antes de tiempo, algo especialmente visible en tonos rojos, cobrizos o fantasía.

El segundo gran enemigo del color está en los productos que se utilizan a diario. El champú, básico en cualquier rutina de higiene, puede convertirse en un factor decisivo para la pérdida de tono si no se elige correctamente. “Otra cosa bastante importante es que no uséis champú que sea muy adstringente o que lleve muchísimos sulfatos”, advierte. Aunque reconoce que estos productos tienen su función, aclara que no son adecuados para un uso continuado en cabellos teñidos.

“Lo que hace es retirar el pigmento del tinte y luego se nos queda naranja”. Un efecto indeseado que muchas personas asumen como inevitable, cuando en realidad responde, en gran parte, a una mala elección de productos.

Más allá del baño, el entorno también influye. El ocio veraniego, asociado a piscinas y playas, puede ser especialmente agresivo para un cabello recién teñido. “La otra de las cosas que ya doy por contado y que no recomiendo sería que te fueras a la piscina o a la playa después de haberte teñido”, afirma López. El motivo es una combinación de factores: “Te da el sol, te da el cloro, te da la sal y al final eso quita color”.

Por eso, la peluquera insiste en la necesidad de extremar las precauciones en los días posteriores a la coloración. “Así que hay que tener mucho cuidado después de teñirte, porque, aunque los tintes sean buenos, eso va a recortar la duración del color”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaVirales EspañaPeloEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva

Embalses de agua se encuentran al 54,53 % de su capacidad este martes 16 de diciembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses de agua se encuentran

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 16 de diciembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Tipo de cambio dólar-euro y

Xavi Abat, abogado, explica las razones por las que no deberías comprar Lotería de Navidad

El creador de contenido desalienta en su canal de TikTok a participar del sorteo porque promociona lo que denomina “impuestos encubiertos”

Xavi Abat, abogado, explica las

David Jiménez, abogado, sobre la Lotería de Navidad: “Si juegas con alguien y te toca, no vayas a cobrar el premio solo”

El creador de contenido alienta a sus seguidores a enterarse de las cuestiones económicas y legales que rodean ser beneficiario de un premio de lotería

David Jiménez, abogado, sobre la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida paga 72.600 euros para

Almeida paga 72.600 euros para que una consultora experta en ciencia y tecnología logre que Madrid mejore su puesto en rankings internacionales

Fútbol y política: un árbitro (militante del PP) acude a Génova a denunciar “abuso de poder” del concejal de Deportes porque expulsó a tres compañeros del hijo

El PSOE cree haber detenido el golpe de los casos de acoso “sin restarle gravedad” y quiere salvar el Gobierno con “un impulso a la agenda”

Abascal culpa a PP y PSOE de amplificar las denuncias internas sobre Revuelta y defiende la transparencia de Vox

“Es el momento de quemarse”: Ayuso pide al PP no ser “tibios” ante la “desgracia” de Sánchez

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 16 de diciembre

España lidera en Europa el aumento de mujeres sin hijos: la precariedad laboral y las penalizaciones por ser madre explican el cambio generacional

El pueblo de 200 habitantes al que le tocó la lotería: “El sueño de cada uno, en ese momento, era trabajar”

Cuando el precio del alquiler aumenta, las personas más vulnerables votan a la extrema derecha

DEPORTES

El refugio de Alcaraz para

El refugio de Alcaraz para preparar el Open de Australia: jornadas ‘a medida’ sin distracciones, entrenamientos y fisioterapia

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”