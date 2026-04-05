El Congreso de los Diputados gastó más de 8 millones de euros en viajes por España y en eventos internacionales en 2025

Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados. (Eduardo Parra/Europa Press)

El Congreso de los Diputados ha consignado más de ocho millones de euros durante 2025 en concepto de gastos asociados a los viajes realizados tanto en territorio nacional como en el extranjero, una cifra que prácticamente repite el desembolso del ejercicio previo, según los últimos datos de la institución recogidos por Europa Press. Esta partida experimentó en 2024 un incremento del 20% respecto a 2023, cuando la actividad fue inferior al coincidir con año electoral.

La Cámara destinó en 2025 una suma de 4.674.657,71 euros para financiar desplazamientos dentro de España y asignó 3.584.056,74 euros para actividades internacionales, incluidas visitas oficiales a otros países y la organización de encuentros de foros internacionales en territorio español. El desglose conjunto sitúa el gasto total en 8.258.714,45 euros, registro que implica una bajada del 1,6% frente a los 8.397.850,70 euros desembolsados por los mismos conceptos en 2024. El gasto medio por diputado durante este año se situó en 23.596,327 euros.

A comienzos de 2026, el Congreso ya había detallado una facturación de 4.654.971,88 euros correspondientes únicamente a viajes realizados por los diputados en España. Esta cantidad incluía, además del coste de los billetes emitidos, conceptos como la gestión, las modificaciones, cancelaciones y otros servicios asociados, de acuerdo con lo informado por Europa Press. Del total ejecutado, 3.032.421,79 euros correspondieron a la actividad parlamentaria habitual, es decir, los traslados entre Madrid y las circunscripciones, mientras que 902.700,42 euros se asignaron a desplazamientos por actividades políticas y 10.920,32 euros a viajes oficiales de representación institucional.

Viajes internacionales y foros

Durante 2025, el Congreso contabilizó cerca de 200 viajes oficiales en el marco de la actividad internacional, de los cuales alrededor de 180 tuvieron lugar fuera de España. Los gastos originados por estas acciones y la asistencia a foros internacionales celebrados en territorio nacional sumaron 3,5 millones de euros. En este ejercicio, España ejerció la presidencia de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, organizando varios eventos en nuestro país con presencia de la delegación española. También destacan, dentro del país, el desembolso de 953.382,44 euros por la asistencia a la reunión de dos días del Foro sobre el Futuro del Mediterráneo celebrada en Granada, así como los 680.773,38 euros invertidos en la Novena Cumbre de Presidentes y en la décimo octava sesión plenaria de este organismo, cuya sede fue Málaga. Además, 333.960,25 euros se dedicaron a sufragar la participación de diputados en la reunión de Parlamentos del Sur celebrada durante dos jornadas en Lanzarote.

El ámbito internacional incluye además la asistencia de delegaciones del Congreso a estructuras como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de la OTAN, que celebran reuniones trimestrales. Un ejemplo reflejado en los datos de 2025 es el desplazamiento de la delegación española a la sesión de primavera de la OTAN en Dayton (Estados Unidos), viaje de cuatro días que supuso un desembolso de 241.921,11 euros.

El exportavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha anunciado este jueves que la formación presidida por Santiago Abascal le abrió un expediente para expulsarle del partido y que lo hizo el mismo día que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convocó las elecciones. (Fuente: europa press/congreso/vox)

Las comisiones parlamentarias también han contribuido al volumen de desplazamientos dentro y fuera de España. En el pasado año, las salidas más onerosas han correspondido fundamentalmente a las comisiones de Asuntos Exteriores, Igualdad y la de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Así, el viaje de la Comisión de Exteriores a las ciudades chinas de Pekín, Shanghái y Yinchuan durante cinco días, motivado por la conmemoración del 50 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas con China, generó un gasto de 119.016,35 euros.

En paralelo, representantes de las comisiones de Igualdad y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género participaron en la 69ª sesión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer de la ONU celebrada en Nueva York, sumando 107.594,16 euros en un desplazamiento de cinco días. De los viajes realizados por comisiones parlamentarias en territorio nacional, catorce generaron una factura acumulada de 19.685,83 euros.

*Con información de Europa Press