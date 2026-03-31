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Cuanta agua hay en los embalses de España este martes 31 de marzo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

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Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

La capacidad de los embalses de agua en España se encuentra en un 83,29 %, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los datos oficiales revelan que la capacidad hídrica resultó subió en comparación con la semana anterior.

La fotografía actual de los embalses ofrece un punto de partida para abordar los retos asociados al uso del agua en España. En diferentes fechas clave, los datos recabados marcan el rumbo de decisiones políticas y sociales vinculadas tanto al consumo como a la conservación de este recurso.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: martes 31 de marzo de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.677 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 83,29 %.

Variación de hace una semana: 69 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,12 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 39.895 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 71,19 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 83,29 % de capacidad (Reuters)
Los embalses de agua están a su 83,29 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 85,85%.

Aragón: 86,30%.

Asturias: 83,55%.

C. Valenciana: 57,11%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 84,48%.

Castilla-La Mancha: 70,84%.

Cataluña: 85,59%.

Comunidad de Castilla y León: 85,82%.

Extremadura: 86,29%.

Galicia: 86,80%.

Murcia: 34,46%.

Navarra: 86,46%.

Tips para ahorrar agua en la cocina

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

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