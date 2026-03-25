España

Una mujer pide una indemnización al hospital después del parto: tenía tres gasas quirúrgicas dentro de su cuerpo

La joven asegura que sentía un dolor muy intenso y un olor “bastante nauseabundo”

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Tras el parto, una mujer
Tras el parto, una mujer denunció haber tenido tres gasas olvidadas dentro de su cuerpo durante 10 días. (Freepik)

Tras dar a luz a su primer hijo, Chloé, una joven de Bélgica, experimentó fuertes dolores. Lejos de ser las molestias habituales tras un parto, la mujer describía síntomas intensos y anormales. “Me costaba sentarme, me tiraba”, explicó al medio belga RTL info. “Lo único que me aliviaba el dolor eran las compresas de hielo”.

Según narró la propia mujer, “nunca había sentido un dolor así”, a lo que se sumaba “un olor bastante nauseabundo”. Tras diez años en esta situación, Chloé y Benjamín, su pareja, dieron con la causa de su malestar: tres compresas que habían permanecido olvidadas en el cuerpo de la madre desde que había pasado por el hospital.

“Podría haber tenido septicemia o shock tóxico. Podría haber muerto”, denuncia la mujer. Esta retención accidental de las compresas, que permanecieron alojadas en el interior de su cuerpo durante diez días, podrían haber ocasionado una grave infección, daños estructurales en la zona y complicaciones ginecológicas a largo plazo.

Es por este motivo por lo que la pareja, que denuncia haber sufrido una negligencia médica, ha decidido exigir al hospital una disculpa y una indemnización por los daños. “Una cosa es segura: no pienso dejar pasar esto”.

Varios días tras el parto,
Varios días tras el parto, la mujer aseguró que sentía un dolor muy intenso. (Freepik)

Un caso “extremadamente raro”, según el hospital

Según ha señalado RTL info, el hospital en el que se produjo el parto de Chloé ha asegurado que este tipo de incidentes “son extremadamente raros”, pero que “este suceso adverso pudo haber ocurrido durante la atención posparto”. El centro hospitalario también ha señalado que el último caso similar se remonta a 2023, “mientras que nuestra maternidad registra más de 2.000 partos al año”.

Tal y como ha señalado el abogado especializado en responsabilidad médica Ludovic De Block, consultado por el medio belga, “en la legislación belga corresponde a la víctima probar la negligencia médica”. Es por este motivo por el que Benjamin guarda las tres gasas extraídas del cuerpo de Chloé, para que puedan servir como prueba de lo ocurrido.

El abogado destaca la importancia de diferenciar entre negligencia y daño: “El dolor persistente tras una cirugía de cadera es, de hecho, una complicación esperada”; sin embargo, “olvidar las gasas quirúrgicas durante una operación, eso constituiría negligencia médica”.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

En España se registraron casi 15.000 denuncias por mala praxis en 2025

Según el reportaje publicado por RTL info, no es posible proporcionar cifras precisas de los incidentes similares al de Chloé, ya que estos no se registran en Bélgica. En España, por el contrario, sí existen datos.

En enero de este 2026, la asociación El Defenso del Paciente publicó sus datos con respecto a las denuncias recibidas en 2025. Según destacó, fueron un total de 14.986 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias, lo que se corresponde con una media de 41 episodios de mala praxis al día que atribuyen al “colapso de la sanidad pública”. En su balance anual, además, la asociación destacó que por esta causa se habrían producido 951 muertes en 2025, más que el año anterior (898).

Con respecto a la región que más reclamaciones por mala praxis ha recibido, según los registros del Defensor del Paciente, se corresponde un año más con la Comunidad de Madrid: un total de 4.005 casos, de los que 292 terminaron con la muerte del paciente.

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