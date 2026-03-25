Las segundas oportunidades de Juan José Ballesta tras ser exculpado de agresión sexual: de su nueva etapa como empresario a su regreso como actor

El actor Juan José Ballesta, en imagen de archivo (Europa Press)

El actor Juan José Ballesta, cuya entrevista con Ana Milán en Ex. La vida después como niño prodigio se emitirá esta misma noche, se encuentra una etapa marcada por la estabilidad y la recuperación personal tras atravesar un periodo de una fuerte exposición mediática y parón profesional, consecuencia directa de la denuncia por una presunta agresión sexual cuya causa fue archivada de forma definitiva por la Audiencia Provincial de Madrid.

Este sobreseimiento, decretado el pasado año, ha permitido al intérprete dejar atrás 20 meses de incertidumbre y centrarse en nuevas oportunidades laborales y vitales tanto en el sector audiovisual como en iniciativas empresariales. La Audiencia Provincial de Madrid archivó la denuncia interpuesta en julio de 2023 al no hallar indicios que permitieran continuar con el proceso, poniendo así fin a una investigación que se prolongó durante casi dos años.

Durante ese periodo, Ballesta experimentó una disminución notable de su presencia pública y vio cómo varios de sus proyectos fueron paralizados, a lo que se sumó el desgaste emocional provocado por la presión mediática y la repercusión de la causa. El episodio judicial coincidió con un contexto personal delicado.

Juan José Ballesta habla frente a los medios tras ser exculpado de agresión sexual. (Europa Press)

El resurgir de Juan José Ballesta

En 2021, Ballesta puso fin a una relación de quince años con Verónica Rebollo, madre de su hijo Juanito, y, de forma posterior, también terminó su vínculo con Jakelin. En 2023, su distanciamiento del entorno público generó preocupación entre seguidores y compañeros, quienes relacionaron este retraimiento con la acumulación de tensiones derivadas tanto de la fama como de sus rupturas sentimentales.

Actualmente, el discurso del intérprete madrileño refleja un cambio radical. Él mismo ha descrito su situación como una “nueva fase”, subrayando que atraviesa un proceso de renovación personal y profesional. En una entrevista reciente, Ballesta declaró: “Estoy muy feliz. Es más, te diría que estoy en mi mejor momento. No me paran de llamar, no paro de currar y he comenzado una empresa con la que estoy encantado”.

Además, ha reivindicado el papel que ha jugado su entorno más próximo, afirmando que se siente “bien acompañado por amigos y familia”, circunstancias que han favorecido su equilibrio emocional y han potenciado la recuperación de su actividad profesional.

Juan José Ballesta junto a su abogada (Europa Press)

La vuelta al foco de Juan José Ballesta

Transcurrido el proceso judicial, Ballesta ha recuperado la proactividad en su carrera como actor y, en paralelo, ha iniciado su primera aventura empresarial. Ha promocionado el cortometraje Dopamina Zero, retomando su presencia ante la cámara, y ha reconocido que ha asumido “dos grandes retos interpretativos” en el último año, en referencia a nuevos proyectos cinematográficos que consolidan su regreso a la industria.

En la faceta empresarial, Ballesta ha puesto en marcha junto a dos socios la empresa Yantares en Málaga. Se trata de una compañía especializada en servicios de catering y organización de eventos, orientada a la elaboración de menús personalizados y el empleo de productos de alta calidad trabajados al momento.

El actor ha detallado que el proyecto nace con una vocación de expansión más allá del ámbito local, con el objetivo de prestar servicio en distintos puntos de España. Esta iniciativa constituye para Ballesta una fuente adicional de motivación, al diversificar sus horizontes personales y laborales en una etapa marcada por la reconstrucción.

Juan José Ballesta en 'MasterChef'. (RTVE)

El inicio de su carrera

Los comienzos de Juan José Ballesta se remontan a un momento de gran visibilidad, al obtener en 2001 el Premio Goya al Mejor Actor Revelación por su interpretación en el largometraje El bola, dirigido por Achero Mañas. La proyección alcanzada entonces se tradujo en papeles destacados en películas como El embrujo de Shanghai, Planta 4ª o 7 vírgenes, consolidándose como uno de los rostros del cine español.

Sin embargo, la transición de actor infantil a adulto supuso un periodo de baja actividad, marcado por la dificultad para encontrar papeles acordes a su evolución y la escasez de propuestas en el sector, tal y como el propio Ballesta ha detallado en diferentes entrevistas, lo que desarrollará con Ana Milán. Esta situación se agravó recientemente con la apertura del proceso judicial en 2023, un factor que condicionó de forma determinante su visibilidad profesional hasta el archivo definitivo de la causa por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

Pese a las dificultades acumuladas, el actor ha logrado retomar impulso con nuevos proyectos audiovisuales y empresariales. Además de Dopamina Zero, destaca su participación en el rodaje de la película Clanes de Dios, dirigida por Tino de la Huerta, lo que certifica su retorno progresivo al cine y su firme voluntad de mantener un vínculo estable con la interpretación.