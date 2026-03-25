España

El enigma de Sarah Ferguson que sacude a la prensa británica: desaparición total, lealtades férreas y un regreso que ya se comenta

Sin imágenes ni rastro tras abandonar Royal Lodge, la exduquesa de York se rodea de un discreto círculo de confianza mientras crecen los rumores sobre su futuro

Guardar
Sarah Ferguson, en montaje de
Sarah Ferguson, en montaje de Infobae.

Ni cámaras, ni filtraciones, ni apariciones inesperadas. Sarah Ferguson ha logrado desaparecer del foco mediático con una eficacia que ha sorprendido incluso a la prensa británica más experimentada. La que fuera duquesa de York, siempre ligada a titulares y polémicas, se ha convertido ahora en el gran misterio de la crónica social internacional.

Su salida de Royal Lodge marcó un antes y un después. La residencia, situada en Windsor, era el lugar donde aún mantenía una convivencia singular con su exmarido, expríncipe Andrés. Durante años, ambos protagonizaron una relación atípica que les valió el calificativo de “la pareja divorciada más feliz del mundo”. Sin embargo, ese equilibrio saltó por los aires en medio de los últimos escándalos que han rodeado al expríncipe.

Mientras los movimientos de Andrés han sido seguidos con lupa, el caso de Ferguson ha tomado un rumbo completamente distinto: silencio absoluto. Desde su marcha, no se ha producido ni una sola imagen pública, un detalle que ha alimentado aún más la curiosidad en torno a su paradero.

Lejos de tratarse de una desaparición improvisada, diferentes voces apuntan a una estrategia bien organizada. En el centro de todo, una característica que define a la exduquesa: su estrecha red de amistades. Personas de su máxima confianza habrían facilitado refugio, discreción y apoyo logístico, permitiéndole mantenerse completamente alejada del foco.

El expríncipe Andrés y Sarah
El expríncipe Andrés y Sarah Ferguson en una imagen de archivo. (REUTERS/Toby Melville)

Quienes la conocen destacan su carácter generoso y cercano, una forma de ser que habría consolidado vínculos muy sólidos a lo largo del tiempo. Esa misma generosidad, que en más de una ocasión le ha jugado en contra, se convierte ahora en su mejor aliada. Casas seguras, desplazamientos discretos y una consigna clara: proteger su intimidad.

Una estrecha red de amistades que la protegen en el peor momento

El resultado es evidente. Ni siquiera los paparazzi han conseguido localizarla. En un contexto donde cada movimiento de las figuras públicas queda registrado, la ausencia total de imágenes ha disparado todo tipo de especulaciones.

En paralelo, el apoyo familiar se mantiene firme. Sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, continúan siendo su principal respaldo emocional. Ambas han demostrado en numerosas ocasiones una relación muy estrecha con su madre, y en este momento no ha sido diferente.

Las princesas Beatriz y Eugenia
Las princesas Beatriz y Eugenia con Sarah Ferguson, exduquesa de York (@princesseugenie).

No obstante, la situación no está exenta de cierta complejidad. Algunas informaciones apuntan a tensiones en el entorno de Eugenia, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de acoger a Ferguson en su residencia. Un escenario que habría generado incomodidad y añadido presión en el ámbito familiar.

A pesar de todo, el perfil de Sarah Ferguson es el de una figura acostumbrada a reinventarse. A lo largo de los años, su trayectoria ha estado marcada por caídas mediáticas y posteriores regresos, siempre con una notable capacidad para reconstruir su imagen pública.

En este contexto, empiezan a surgir rumores sobre su próximo paso. Entre las opciones que se barajan, destaca la posibilidad de participar en un conocido reality estadounidense, un movimiento que podría suponer un giro radical en su estrategia y una oportunidad para reconectar con la audiencia.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales. El silencio sigue siendo la única constante en torno a Sarah Ferguson. Sin embargo, su ausencia, lejos de diluir su relevancia, ha intensificado el interés mediático. Un misterio cuidadosamente sostenido que mantiene en vilo a la crónica social y que, previsiblemente, tendrá nuevos capítulos. Porque si algo define a la exduquesa de York es su capacidad para volver a situarse, una vez más, en el centro de la conversación.

Temas Relacionados

Príncipe AndrésCasas RealesCarlos III de InglaterraCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El 60% de los gatos sufren daños renales a lo largo de su vida, según un veterinario: señales para detectarlo, métodos para prevenirlo y qué hacer

Los gatos avisan con meses de antelación de que sufren problemas renales, según el veterinario

El 60% de los gatos

La Justicia reconoce como cotizados los tres años de excedencia que solicitó una trabajadora para cuidar a sus hijos

La decisión del tribunal permitirá a la demandante acreditar los años necesarios para acceder a la jubilación parcial y otras prestaciones

La Justicia reconoce como cotizados

Las impactantes imágenes de José Ortega Cano ‘haciendo yoga’ en una iglesia durante un acto benéfico

El diestro ha protagonizado un comentado momento en un evento organizado con fines benéficos a favor de Mensajeros de la Paz

Las impactantes imágenes de José

Receta de pollo a la Villaroy: la forma más fácil de preparar estas pechugas con bechamel empanadas

Una receta diferente para disfrutar del pollo que gustará a toda la familia

Receta de pollo a la

Un chico de 18 años mide casi dos metros y no sabe cuándo dejará de crecer: el síndrome de Sotos afecta a su desarrollo y a su salud cardíaca

El adolescente fue diagnosticado a los dos años y ha tenido problemas de corazón desde entonces

Un chico de 18 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia reconoce como cotizados

La Justicia reconoce como cotizados los tres años de excedencia que solicitó una trabajadora para cuidar a sus hijos

La Justicia gallega rechaza conceder una plaza de funcionaria a una profesora interina que había encadenado contratos temporales durante 20 años

Las profesiones de alto riesgo en España a las que se pueden unir los militares: lo son artistas o toreros pero no los policías y guardias civiles

Morad, mecánico: “Si le pones a tu coche unas llantas más grandes, seguramente tengas problemas en la ITV”

Los obispos españoles buscan patrocinadores que financien la visita del Papa León XIV: desde 1.000 euros a 500.000 como “gran benefactor”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Un buen

Juanma Lorente, abogado: “Un buen empleado es el que cumple la mayoría de objetivos en su horario, sin hacer horas extra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

De Las Rozas a Ciempozuelos: los precedentes que anticipan qué pasará tras la anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid

España enfrenta los problemas económicos por la guerra de Irán mejor que en la crisis de 2008 y que Europa, pero falla en vivienda y productividad

La vivienda, más cerca de tocar techo: la doble barrera de precios disparados y escasa oferta frena a los compradores

DEPORTES

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”