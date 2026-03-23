Europa no detecta uno de cada cinco casos de tuberculosis, según un informe

En 2024, los sistemas de salud de los países europeos y de Asia Central reportaron 161.569 nuevos diagnósticos de tuberculosis, pero sólo el 79 % de los casos estimados de la enfermedad —nuevos y recaídas— fueron oficialmente identificados y notificados. Esta información, recogida en un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), muestra una brecha persistente en la detección, que dificulta el tratamiento efectivo y alimenta la transmisión continua de la tuberculosis, problema que afecta a 53 países de la Región Europea, incluidos los 30 de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.

Según detalló la OMS Europa y el ECDC, aproximadamente uno de cada cinco casos de tuberculosis escapa a la identificación por parte de los sistemas sanitarios. Esta falta de detección implica que miles de personas siguen sin recibir tratamiento y continúan propagando la infección en sus comunidades. El informe, publicado en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, señala que la región no logra cumplir con los objetivos tanto regionales como globales orientados a erradicar la enfermedad.

El director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, remarcó el impacto que tiene esta situación y explicó que, cuando un caso no se detecta, se pierde la oportunidad de evitar sufrimiento, cortar la transmisión antes y brindar opciones de tratamiento en etapas iniciales. De este modo, la brecha en la identificación de personas afectadas no sólo limita la respuesta sanitaria inmediata, sino que agrava la expansión del brote y aumenta su severidad.

La resistencia a los medicamentos representa otro desafío de gran magnitud, según consigna el informe de la OMS y el ECDC. El documento destaca que la Región Europea concentra una proporción considerablemente elevada de tuberculosis resistente a la rifampicina y multirresistente, en comparación con el resto del mundo. En 2024, se verificaron 26.845 casos de tuberculosis resistente a la rifampicina o multirresistente en los países de la región; en los Estados miembros del UE/EEE, la cifra se situó en 817 casos.

El informe publicado por la OMS y el ECDC señala que el 23 % de los casos nuevos de tuberculosis y el 53 % de los previamente tratados en la Región Europea son resistentes a rifampicina o multirresistentes. Estas cifras superan ampliamente el promedio mundial, que se sitúa en el 3,2 % y el 16 % respectivamente, según la misma fuente. En el espacio UE/EEE, estas resistencias involucran al 3,5 % de los casos totales diagnosticados de tuberculosis. Sin embargo, el éxito terapéutico en estos pacientes alcanza solo el 56 %, lo que permite que las cepas resistentes persistan y se sigan diseminando en la población.

La relación entre los retrasos en la detección y la resistencia a los medicamentos es central, sostuvo el informe. Aquellas personas diagnosticadas de forma tardía tienen más probabilidad de contagiar a otros y presentan cuadros más difíciles de tratar. Esta situación aumenta el número de fracasos terapéuticos, elemento determinante en el desarrollo y propagación de variantes resistentes de la enfermedad. Las estrategias de cierre de la brecha en la detección y abordaje específico de la resistencia no pueden considerarse de manera aislada, subraya el documento, sino que constituyen aspectos interdependientes de un mismo problema de salud pública.

Entre 2015 y 2024, la OMS estima que la incidencia de tuberculosis en la Región Europea disminuyó un 39 % y el número de muertes asociadas a la enfermedad cayó en un 49 %. No obstante, estas reducciones se quedan por detrás de los objetivos propuestos en la Estrategia para Acabar con la Tuberculosis para 2025, que contemplan descensos del 50 % para la incidencia y del 75 % para la mortalidad. Una tendencia similar se verifica en la UE/EEE, donde los casos bajaron un 33 % y las muertes en un 17 %. Pese a los avances, las proyecciones del informe indican que la mayoría de estos países no alcanzarán las metas fijadas para 2030, lo que derivará en miles de infecciones y muertes evitables año tras año.

El documento de la OMS y el ECDC advierte también de las carencias en el seguimiento de los pacientes. En el espacio europeo, una de cada cinco personas que inicia tratamiento antituberculoso no recibe una evaluación al cabo de un año. Esta deficiencia afecta tanto a la población general como a los menores de 15 años, señalando una brecha crítica en la vigilancia posterior al diagnóstico y en la gestión de los casos a largo plazo. Según el informe, tales limitaciones en el seguimiento se atribuyen a debilidades en los sistemas sanitarios y afectan la capacidad de controlar la enfermedad y evitar recaídas o transmisiones adicionales.

Las entidades responsables del informe recalcan la necesidad de enfocar los esfuerzos en la prevención, la detección anticipada y el diagnóstico temprano, con especial atención en poblaciones vulnerables y marginadas, incluidas aquellas privadas de libertad. Recomiendan ampliar el acceso a pruebas diagnósticas rápidas y sistemas de evaluación de sensibilidad a medicamentos avalados por la OMS, sobre todo en contextos donde la enfermedad presenta una prevalencia elevada. El informe promueve también la integración de servicios de atención para tuberculosis y VIH, y la ampliación de la cobertura para la terapia antirretroviral destinada a personas que presentan coinfección.

El informe conjunto de la OMS y el ECDC concluye que abordar los problemas de detección precoz y resistencia a los medicamentos exige la combinación de estrategias, recursos y capacidades sanitarias de manera coordinada entre países de la Región Europea y Asia Central. Solo mediante la reducción decidida de las brechas actuales en el reconocimiento de casos y la mejora del acceso a tratamientos efectivos podrá avanzarse hacia los objetivos internacionales para controlar la tuberculosis.