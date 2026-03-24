Muere una joven de 17 años en Dénia (Alicante) por un contagio de meningitis

La fachada del hospital de Dénia (Denia)

Una menor de 17 años ha fallecido en el hospital de Dénia tras presentar síntomas compatibles con meningitis. Las sospechas de la Conselleria de Sanidad valenciana se han confirmado cuando, una vez aplicado el protocolo de actuación, se ha obtenido un resultado positivo en los análisis microbiológicos tras el deceso de la paciente.

La joven fue trasladada en ambulancia desde una localidad de la Marina Alta y murió pocas horas después de su ingreso, de acuerdo con la información proporcionada por la Conselleria de Sanidad. Debido a ello, las autoridades sanitarias están contactando con el círculo cercano a la adolescente para facilitar la administración de quimioprofilaxis (inyectar medicamentos a personas sanas para evitar su infección) y evitar posibles nuevos contagios.

La meningitis se transmite principalmente a través de secreciones respiratorias, como las que se generan al toser, estornudar o besar. Los adolescentes y adultos jóvenes presentan tasas elevadas de enfermedad meningocócica, junto con los bebés, debido al aumento del contacto social y a un índice alto de portadores asintomáticos. La muerte de la joven de Alicante preocupa a las autoridades sanitarias después del brote de meningitis detectado en Kent (Reino Unido) estos días.

Estudiantes de la Universidad de Kent haciendo cola para vacunarse de meningitis tras el brote (Reuters)

La meningitis en Reino Unido ya cuenta con 29 casos

La preocupación ha llegado a la península después del fallecimiento de la joven de 17 en la misma semana que se ha detectado un brote de la enfermedad meningocócica invasiva en Reino Unido. La semana pasada, la Universidad de Kent suspendió los exámenes presenciales tras detectarse varios casos de la enfermedad, que han provocado el fallecimiento de dos estudiantes y la hospitalización de otros 11 jóvenes. Una de las víctimas era estudiante de la propia universidad, mientras que la otra, de 18 años, asistía a un instituto de secundaria en el mismo condado.

Hasta las 12:30 h del 21 de marzo, Reino Unido ha sumado 20 casos notificados hasta el momento -con nueve más bajo estudio en el laboratorio-. Además, se investiga un posible caso en Francia vinculado a la exposición a los casos británicos. Por su parte, el Centro Europeo de Control de Enfermedades ha evaluado que la probabilidad de expansión del brote es muy baja.

En Kent, las personas expuestas están siendo objeto de seguimiento y se les administra la vacuna frente al meningococo B. Algo que también han aplicado desde la Conselleria de Sanidad valenciana este martes. Hasta ahora, el seguimiento de meningitis en España se había estancado en 2024, cuando la tendencia era creciente con respecto a los años posteriores a la pandemia en 2019, según los últimos parámetros de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Incidencia de la meningitis en España (Ministerio Sanidad)

Aun así, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha emitido una evaluación rápida tras la epidemia en el condado de Kent y ha decretado que el riesgo de transmisión a la población de la UE/EEE es muy bajo. Frente a este tipo de infecciones, la vacunación es la principal medida de prevención y control. Gracias a las campañas de inmunización, la incidencia de EMI en España es baja y la vigilancia epidemiológica permite una rápida respuesta ante brotes.

Qué es la meningitis y cómo se transmite

La meningitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Sus causas pueden ser diversas, aunque los agentes más frecuentes son los virus y las bacterias. Entre las infecciones bacterianas, la enfermedad meningocócica, provocada por la bacteria Neisseria meningitidis, destaca por su gravedad y su rápida evolución clínica. Esta bacteria se agrupa en varios serogrupos, siendo los más habituales en España y otros países occidentales los B y C.

El periodo de incubación de la meningitis meningocócica varía entre 2 y 10 días, aunque lo más común es que los síntomas aparezcan entre 3 y 4 días después del contagio, como ha informado el Ministerio de Sanidad tras conocer el caso de Alicante. La enfermedad puede progresar de forma acelerada, derivando en cuadros graves como meningitis o sepsis, que requieren atención médica urgente.

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Los colectivos más vulnerables son los niños pequeños, adolescentes y adultos jóvenes, por lo que las campañas de prevención y vacunación se orientan especialmente a estos grupos. En este sentido, la transmisión de la enfermedad meningocócica ocurre a través del contacto directo con secreciones respiratorias de personas infectadas o portadoras asintomáticas, sobre todo mediante la tos, besos o la convivencia cercana y prolongada. Aunque la bacteria puede estar presente en la nasofaringe de muchas personas sin causar síntomas, solo una minoría desarrollará la enfermedad.