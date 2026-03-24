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Los expertos coinciden en la forma más fácil de hacer que tu gato viva más tiempo

Un estudio publicado por ‘The Independent’ señala que los felinos que permanecen en el hogar corren menos riesgos de sufrir atropellos y daños de otros animales

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Un gato atigrado de raza
Un gato atigrado de raza European shorthair con penetrantes ojos verdes posa tranquilamente en su estructura de rascado para gatos. / Pexels

Cualquier persona que tenga una mascota se decantaría por que estas sean eternas o, al menos, que vivan tanto como sea posible. ¿Cuál es la solución, entonces? Según ha recogido el diario británico The Independent, contener a los gatos domésticos dentro de casa o en espacios seguros ha sido identificado como el modo más eficaz de prolongar la vida de estos animales. Diversos estudios científicos comparan la esperanza de vida y los riesgos a los que se exponen los gatos que pueden salir al exterior respecto a los que permanecen restringidos a entornos controlados, mostrando ventajas claras para estos últimos.

Los gatos domésticos que tienen acceso libre al exterior tienden a vivir entre dos y tres años menos que aquellos que permanecen en el interior o en áreas especialmente acondicionadas para evitar escapadas. Según la información recogida por el mismo diario, los principales factores de riesgo para los gatos “libres” son los accidentes de tráfico, enfrentamientos con otros animales y caídas, a lo que se suman enfermedades infecciosas y el riesgo de intoxicaciones.

El peligro al que se enfrentan los gatos que deambulan sin control ha quedado ampliamente documentado. Estudios desarrollados en Australia apuntan que cerca de dos tercios de los propietarios han sufrido la muerte de un gato mientras este se encontraba fuera de casa. Las causas más habituales son el atropello, las peleas con otros animales y los accidentes. Asimismo, se han registrado casos de gatos con graves secuelas, como amputaciones, fracturas o lesiones provocadas por agresiones de otros animales o personas.

Qué riesgos asumen los gatos que salen al exterior y cómo afecta a su esperanza de vida

La exposición de los gatos domésticos a la calle implica no solo una reducción significativa de su esperanza de vida, sino también un incremento de problemas clínicos que elevan los costes veterinarios y afectan al bienestar del animal. The Independent señala que cámaras instaladas en collares han permitido observar con detalle comportamientos de riesgo: en un estudio con 55 gatos en Estados Unidos, el 25% ingirió o bebió sustancias peligrosas, casi la mitad cruzó carreteras, una cuarta parte se topó con otros felinos, el 20% se introdujo bajo viviendas y otro 20% exploró desagües pluviales. En otro trabajo realizado en Nueva Zelanda con 37 gatos, el 59% bebió fuera de casa, el 40% comió lejos del hogar, el 32% cruzó calles y el 21% se subió a tejados con el consiguiente peligro de caída.

Las cifras aportadas por Independent evidencian la magnitud del fenómeno: en Australia, los 5,3 millones de gatos domésticos acaban cada año con la vida de 546 millones de animales, y se calcula que el 18-24% de los gatos europeos son atropellados en algún momento de su vida, resultando letales siete de cada diez de estos incidentes. El riesgo es especialmente elevado para los machos que no han sido esterilizados, ya que tienden a deambular más lejos y con mayor frecuencia.

Más allá de los accidentes de tráfico, los gatos que deambulan tienen mayor probabilidad de contraer enfermedades infecciosas graves, como el virus de la inmunodeficiencia felina (FIV). Las peleas con otros gatos, provocadas por la disputa territorial y el apareamiento, acostumbran a producir heridas, abscesos y complicaciones que requieren intervención médica especializada.

También se han registrado casos de envenenamiento y lesiones provocadas por terceros, aunque su cuantificación es más difícil. Entre los incidentes documentados en Australia en un análisis de 55 gatos durante ocho meses, se registraron dos intoxicaciones, una amputación y dos gatos tratados por lesiones derivadas de peleas.

En The Independent se cita como ejemplo la muerte de Paddles, el gato de Jacinda Ardern, antigua primera ministra de Nueva Zelanda, que fue atropellado en 2017. Además, se menciona que “el amor y el estatus no ofrecen protección”, en referencia a que tanto gatos de hogares anónimos como aquellos con cierto renombre son vulnerables a estos riesgos.

Cómo mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de los gatos domésticos

El consenso científico recogido por The Independent destaca que limitar la movilidad de los gatos domésticos, manteniéndolos dentro del domicilio o en recintos especialmente adaptados, constituye la medida más efectiva para reducir la mortalidad y las secuelas. No obstante, contener a los gatos no significa privarles de acceso al aire libre: existen soluciones como la instalación de rodillos en las vallas del jardín para evitar fugas, la construcción de “catios” (recintos al aire libre específicamente diseñados para gatos) y el empleo de arneses para realizar paseos supervisados. Un estudio reciente en Noruega indica que este tipo de acceso controlado contribuye de manera relevante al bienestar emocional del animal.

¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

El artículo subraya recomendaciones clave para quienes decidan mantener a sus gatos dentro de casa: ofrecer vistas al exterior, proporcionar juguetes, superficies para afilarse las uñas, estructuras para trepar y esconderse, así como establecer oportunidades de juego cotidianas. En viviendas con más de un gato, es preciso disponer de al menos una bandeja de arena por animal, más una adicional, ubicadas en lugares tranquilos y separados del comedero, y mantener una limpieza regular, dado el carácter extremadamente limpio de los gatos.

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