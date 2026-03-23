Irán utiliza la foto de Pedro Sánchez y difunde un vídeo en el que el presidente encabeza sus misiles dirigidos contra Israel

La agencia estatal iraní Tasnim difundió imágenes en las que se coloca un cartel con la foto del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un misil que estaría destinado a atacar Israel.

El régimen iraní exhibe la cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para encabezar su propaganda militar. Tasnim, la agencia de noticias vinculada al régimen de los ayatolás, publicó este domingo un vídeo en el que se observa a un oficial de la Guardia Revolucionaria Islámica colocando una pegatina con la imagen del presidente del Gobierno sobre un misil. La foto estaba acompañada de un mensaje de agradecimiento por la posición del líder español en contra de la guerra: “Por supuesto, esta guerra no es solo ilegal, sino también inhumana. Gracias, primer ministro”.

Según aseguró la cadena de televisión afín al régimen Press TV, la escena ocurrió el pasado 22 de marzo, durante el ataque iraní contra activos estadounidenses e israelíes. La Guardia Revolucionaria Islámica no se ha atribuido de manera oficial esta grabación, por lo que no es posible verificar si se trata de un acto de propaganda bélica o de una campaña de desinformación dirigida a amplificar la crisis diplomática y agitar las divisiones entre socios occidentales. No obstante, ya han sido muchos los medios internacionales que se han hecho eco de la noticia, entre ellos el digital turco Türkiye Today o el medio hebreo Israel Hayom.

Los medios iraníes difunden un vídeo en el que aparece una pegatina de Pedro Sánchez colocada sobre un misil.

El vídeo ha sido compartido este lunes por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, quien ha vuelto a cargar contra el líder español. “Pedro Sánchez: El régimen de los mulás de Irán le agradece poniendo sus palabras en los misiles que lanza contra civiles en Israel y el mundo árabe. ¿Cómo se siente al saber que su rostro y sus palabras están en estos misiles? Tenga en cuenta que Europa, incluida España, está al alcance de estos misiles”, ha escrito en un mensaje publicado en la red social X.

No es la primera vez que se colocan mensajes en armamento balístico

Los analistas de medios turcos han aclarado que la práctica de grabar mensajes en las municiones no es nueva en este conflicto. Hace apenas un mes, la televisión estatal iraní difundió mensajes similares escritos por soldados en misiles, anunciando que mantendrían los ataques hasta la retirada total de los soldados estadounidenses de Oriente Medio.

La guerra en Oriente Medio se encuentra en un momento de mucha tensión. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con atacar las instalaciones energéticas si Teherán no facilita el tráfico en el estrecho de Ormuz. En una entrevista con el canal israelí Canal 13, Trump reafirmó su ultimátum y prometió que “el resultado será muy bueno”. “La destrucción de Irán será total y funcionará muy bien”, añadió. El régimen de los ayatolás ha prometido que respondería al ataque.