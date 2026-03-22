Cristiano Ronaldo, supuesta víctima de estafa por una clínica médica en Perú: se convierte por sorpresa en su imagen publicitaria

Cristiano Ronaldo en un partido contra Hungría en las eliminatorias mundialistas de Europa, 2025, en Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Cristiano Ronaldo es posiblemente una de las personas más famosas de todo el mundo. El exjugador del Real Madrid comenzó su carrera hacia el estrellato con su debut deportivo en 2002 y, desde entonces, no ha hecho más que encadenar éxitos y cifras millonarias. Por ello, en cuanto su imagen ha aparecido como un ‘médico estrella’ en las calles de Perú, han saltado las alarmas de un supuesto fraude.

Según ha informado El Español, en pleno corazón de Lima, varias vallas publicitarias muestran al futbolista vestido con bata blanca y estetoscopio, caracterizado como si fuera un profesional sanitario. La imagen, de gran formato, no pasa desapercibida para quienes transitan por la zona, donde el retrato del jugador se utiliza para promocionar los servicios de un policlínico privado que ofrece atención médica integral.

Cristiano Ronaldo en una campaña publicitaria de un centro médico en Perú (TikTok/@soychocce).

La escena resulta, cuanto menos, desconcertante. A simple vista, el montaje puede generar confusión: durante unos segundos, algunos viandantes dudan si realmente se trata del propio Ronaldo. Sin embargo, basta observar con detenimiento para confirmar que el protagonista de la campaña es, efectivamente, el cinco veces ganador del Balón de Oro.

La utilización de su imagen no se limita solo a la publicidad exterior. También aparece en contenidos difundidos en redes sociales, donde el centro sanitario promociona consultas, análisis clínicos y chequeos médicos, reforzando la idea de que el futbolista respalda o está vinculado de algún modo a estos servicios. No obstante, todo apunta a que no existe ninguna relación real entre el deportista y la entidad, ya que se observa claramente que se trata de un montaje fotográfico.

El responsable de esta campaña es de un centro ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, considerado el más poblado del país. A través de sus canales oficiales, la clínica presenta una amplia oferta de servicios que incluye consultas especializadas, pruebas diagnósticas, atención pediátrica y paquetes de control preventivo. No obstante, el elemento más llamativo de su estrategia de comunicación es precisamente el uso de la figura de Cristiano Ronaldo como reclamo visual, una decisión que ha suscitado interrogantes sobre si se trata de una acción autorizada o de un uso indebido de su imagen.

Cristiano Ronaldo en una campaña publicitaria de un centro médico en Perú (@policlinicolaslomas_sjl)

Campañas a lo largo de todo el planeta

El futbolista, originario de Madeira, es una de las personalidades más cotizadas del mundo en el ámbito publicitario. A lo largo de su carrera ha firmado numerosos acuerdos con marcas internacionales de primer nivel, consolidando una presencia global que abarca sectores muy diversos, desde el deporte hasta la moda o la tecnología. Su contrato vitalicio con grandes compañías y su propio universo empresarial vinculado a la marca CR7 hacen poco probable que participe en iniciativas de menor alcance sin un acuerdo formal.

En nuestro país, el principal problema jurídico sería la vulneración del derecho a la propia imagen, reconocido en la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982. Esta norma protege a cualquier persona —y especialmente a figuras públicas como Cristiano Ronaldo— frente al uso de su imagen sin autorización. Utilizar su fotografía con fines comerciales, como en una campaña publicitaria, sin su consentimiento, sería una intromisión ilegítima.

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Además, el caso podría encajar en la normativa sobre publicidad ilícita, regulada por la Ley General de Publicidad y la Ley de Competencia Desleal. Y, de hecho, podría llegar a tener incluso relevancia penal si se demostrase que hay ánimo de engañar de forma clara y obtener beneficio económico, con lo que se llegaría a analizar como un posible delito de estafa (art. 248 del Código Penal) o incluso una usurpación de estado civil o de identidad.

Hasta el momento, no consta que Cristiano Ronaldo haya reaccionado públicamente ante esta situación. Tampoco se ha confirmado si su equipo legal ha iniciado acciones para reclamar la retirada de la campaña o exigir responsabilidades. Mientras tanto, la imagen del jugador continúa visible en distintos soportes de la ciudad peruana.