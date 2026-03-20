España

Un hombre decapita a una gaviota con sus propias manos después de que intentase robarle patatas a su hija: pasó 8 meses en la cárcel y está ya en libertad condicional

El joven de 30 años, que recibirá ahora tratamiento ambulatorio por abuso de sustancias, había sido denunciado ya por la madre de su hija por asalto agravado y privación ilegal de libertad

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Una gaviota vuela con varias
Una gaviota vuela con varias papas fritas robadas de un puesto de comida mientras un hombre en segundo plano reacciona con sorpresa en una soleada playa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Franklin Zeigler decapitó a una gaviota con sus propias manos. Lo hizo en un parque de atracciones de playa en Nueva Jersey (Estados Unidos), delante de un grupo de niños, después de que el pájaro intentase quitarle una patata frita a su hija. Después de abusar “cruelmente” y mutilar “innecesariamente” - describen los testigos de aquello - a un animal vivo, se acercó a un empleado del parque para preguntar, aún con el cadáver en la mano, dónde podía encontrar los contenedores.

Cuando llegó la policía al lugar por otro asunto no relacionado, el hombre, de 30 años, se mostró “iracundo y poco colaborador con los agentes”, lo que acabó resultando en su arresto por alteración del orden público. Admitió más tarde su culpabilidad por varios cargos, entre ellos crueldad animal en tercer grado, lo que podría haberle supuesto una condena de tres a cinco años de prisión. Sucedió en el Morey’s Piers & Beachfront Waterparks en julio de 2024.

El proceso judicial avanzó con la presentación de cargos y la posterior declaración de Zeigler, tras lo cual el juez dictó una condena de 263 días en prisión - equivalentes al tiempo que ya había pasado en la cárcel -, cinco años de libertad condicional y una multa de 155 dólares, unos 134 euros.

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Un “acto brutal de tortura” y “maltrato animal” cometido a plena luz del día

Tras darse esto a conocer, la organización In Defense of Animals se puso en contacto con el fiscal del condado de Cape May, a quien enviaron una carta en la que solicitaban para Zeigler la pena máxima y la prohibición de convivir con animales. En el escrito, la portavoz Doll Stanley denunciaba: “263 días y una multa de 155 dólares es apenas un tirón de orejas para un delito grave de tercer grado. Fue un acto brutal de tortura cometido a plena luz del día frente a niños. El derecho internacional reconoce la protección de los menores para no presenciar maltrato animal. La ley de Nueva Jersey permite sanciones severas y servicio comunitario obligatorio para enseñar el valor de la vida, pero el tribunal perdió la oportunidad de responsabilizar plenamente a este individuo. El prejuicio contra cualquier especie es inaceptable y la fauna no es desechable. Una multa de 155 dólares no equivale al valor de una vida ni al trauma generado en la comunidad. Es muy decepcionante que, si bien el FBI reconoce la relación entre violencia doméstica y crueldad animal, y Zeigler representa ese riesgo, el tribunal del condado de Cape May no haya protegido a los miembros de la comunidad, de todas las especies”.

El abogado de Zeigler, Jack Tumelty, informó más adelante de que su cliente había sido admitido en un tribunal de recuperación especializado en casos de abuso de drogas y alcohol: “Fue liberado de la cárcel del condado de Cape May el 12 de febrero tras declararse culpable ante la Corte Superior del condado de Cape May. El señor Zeigler fue sentenciado a libertad condicional especial el jueves 12 de marzo de 2026 y recibirá tratamiento ambulatorio”, señaló.

La causa judicial de Zeigler incluye otros procedimientos. La madre de su hija presentó una denuncia por asalto agravado y privación ilegal de libertad. Según la información recogida en el sumario, la mujer se vio obligada a escapar de su vivienda familiar a través de una ventana en mayo de 2024.

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