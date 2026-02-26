Verdeliss desafía todos los límites con su nuevo reto 'imposible': 24 horas corriendo sin parar

Después de haber pasado la noche en marcha y sumar más de 16 horas consecutivas corriendo sobre una cinta eléctrica, Estefanía Unzu, conocida públicamente como Verdeliss, mantiene el ritmo sin mostrar señales de agotamiento. Como detalla el medio 20Minutos, la popular influencer navarra ha emprendido un nuevo desafío personal: completar 24 horas seguidas corriendo en una tienda de la marca deportiva Decathlon, situada en la calle Orense de Madrid. La prueba busca superar los límites físicos y mentales impuestos en retos anteriores, entre ellos el registro de 295 kilómetros conseguidos en la serie de siete maratones en siete días y siete continentes realizada durante 2025, donde se impuso en la clasificación femenina.

Según informó 20Minutos, Verdeliss inició la prueba este miércoles y no ha realizado pausas con el objetivo de permanecer activa durante todo un día en movimiento continuo sobre la cinta. El reto, bautizado como “Reto 24h running con Verdeliss”, pone a prueba la resistencia tanto física como mental de la creadora de contenido, quien intenta demostrar su capacidad para resistir más allá de necesidades básicas como el sueño, el hambre o el descanso fisiológico.

La iniciativa se lleva a cabo con el respaldo de Decathlon y cuenta con la atención de seguidores y aficionados al deporte, que siguen de cerca las actualizaciones sobre su desempeño. El medio 20Minutos reportó que Verdeliss optó por este desafío tras sus experiencias recientes en retos de calado internacional, entre las que destaca su participación en la prueba de siete maratones distribuidos en siete continentes en siete días durante 2025. En esa ocasión, acumuló un total de 295 kilómetros recorridos y se adjudicó la primera posición en la clasificación femenina, lo que consolidó su perfil como exponente de las pruebas de resistencia extrema.

De acuerdo con 20Minutos, la actual prueba se concibe no solo como una exhibición de capacidad deportiva, sino también como un examen de determinación mental. La influencer expresa en sus redes sociales la importancia de la fuerza de voluntad y la disciplina para sostenerse en movimiento pese a las exigencias del cuerpo y de la mente. “Cuando el cuerpo empieza a pedir pausa, la cabeza es capaz de continuar”, señala Verdeliss en una de las frases seleccionadas por 20Minutos.

La dinámica del reto exige mantenerse corriendo de manera ininterrumpida, razón por la cual la organización establece medidas para garantizar las condiciones de seguridad y supervisión durante toda la jornada. Como consignó 20Minutos, la prueba cuenta con presencia de personal de apoyo y control dentro de la tienda madrileña, donde también se han preparado espacios para que el público pueda observar el desarrollo de la actividad durante el horario de apertura.

El desafío de Verdeliss se suma a una serie de iniciativas deportivas que han destacado en el ámbito del running extremo. Según publicó 20Minutos, las pruebas de larga duración y los desafíos personales se identifican en la actualidad por el interés que despiertan tanto en el público aficionado como en el colectivo de influencers deportivos. La participación de Verdeliss adquiere notoriedad por la dimensión de sus logros recientes y por la atención mediática que suele recibir cada una de sus hazañas.

A lo largo de la prueba de 24 horas, la creadora de contenido ha válido su experiencia previa en competiciones de resistencia para sostener el ritmo y conservar la concentración. La tienda, ubicada en una zona céntrica de Madrid, ha facilitado los recursos logísticos necesarios para el evento, detalle que ha enfatizado el medio 20Minutos a propósito del esfuerzo conjunto entre la deportista y la firma patrocinadora.

La comunidad de seguidores permanece atenta a la evolución del reto, mientras medios como 20Minutos continúan proporcionando actualizaciones sobre el estado físico y anímico de la deportista. En los momentos previos a la conclusión de la prueba, la influencer sigue sumando kilómetros y espera alcanzar la meta fijada de 24 horas ininterrumpidas de actividad en la cinta, reforzando su imagen como referente de superación y constancia en el deporte de resistencia.