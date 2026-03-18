Un jubilado alquila el salón de su casa para eventos privados para poder tener dinero extra

Estar jubilado y trabajar será posible: en qué consiste la nueva reforma de las pensiones que pone de acuerdo a Sánchez y Feijóo

El aumento del coste de vida en España está afectando con especial intensidad a los pensionistas, uno de los colectivos más vulnerables ante la inflación. En los últimos años, el encarecimiento de productos básicos como los alimentos, la electricidad o el gas ha reducido de forma notable el poder adquisitivo de los hogares que dependen de estas prestaciones para sobrevivir. Aunque las pensiones han experimentado subidas para ajustarse al IPC, distintos análisis reflejan que estas actualizaciones no siempre compensan el incremento real del gasto. Según datos recientes, alrededor del 40% de los jubilados reconoce tener dificultades para llegar a fin de mes únicamente con su pensión.

En este contexto, crecen las estrategias para obtener ingresos complementarios. Entre ellas, destaca el alquiler de espacios dentro de la propia vivienda, una práctica impulsada por plataformas digitales que facilitan la intermediación.

El caso de Ramón Porrera refleja esta tendencia. Jubilado recientemente, ha optado por alquilar su salón y su jardín para celebraciones privadas. “Me jubilé hace poco y pensé: ‘por qué no alquilarlo y obtener un rendimiento que me cubre gastos como arreglar el jardín o hacer pequeños trabajos’”, explica el pensionista de 75 años en el programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3. Esta actividad, que lleva desarrollando desde hace aproximadamente seis meses, le permite generar ingresos adicionales de forma puntual.

Precios flexibles según el evento

El funcionamiento y los precios responden a un modelo flexible, en el que se tiene en cuenta el evento que se va a celebrar, el aforo y la duración. El propietario fija condiciones de uso, disponibilidad y precios, mientras que la plataforma gestiona las reservas y cobra una comisión por operación. En este caso, el alquiler del espacio durante varias horas se sitúa “entre 200 y 300 euros”, con un límite de 14 personas. También existe la opción de alquiler por días, con tarifas ajustadas según la demanda y el número de asistentes. “Según el número de personas también varía”, precisa.

Una pareja mayor caminan con un carro de la compra (Eduardo Parra / Europa Press)

La gestión del espacio es otro de los elementos clave para la viabilidad del modelo. Porrera establece normas para el uso del inmueble que simplifican el mantenimiento y reducen costes. “Utilizan platos y todo de plástico y una bolsa de basura grande. Lo echan, lo recogen todo y no he encontrado nada, ni una mancha”, señala. Este sistema permite compatibilizar la actividad con la vida cotidiana sin generar una carga excesiva de trabajo.

Mecanismos de control y tributación

Además, la intermediación digital introduce mecanismos de control sobre los usuarios para que la experiencia sea más segura para el propietario. “Según el perfil lo puedes rechazar o no”, indica Porrera, en referencia a la posibilidad de seleccionar a los clientes antes de aceptar una reserva. Este aspecto resulta relevante para garantizar un uso adecuado del espacio y reducir riesgos, asegurando que no llegan visitantes que puedan ser problemáticos.

Desde el punto de vista fiscal, los ingresos obtenidos deben declararse. “Lo lleva mi gestor”, afirma Porrera en el programa, subrayando la necesidad de cumplir con las obligaciones tributarias asociadas a este tipo de actividades. La creciente regulación de la economía colaborativa obliga a prestar atención a estos aspectos para evitar irregularidades.