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La herencia de Mario Vargas Llosa cambia de manos: sus tres hijos asumen la gestión de su patrimonio y su título de marqués

El premio Nobel de Literatura contaba con un extenso legado literario y una importante empresa en España

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Alonso Cueto: “Mario Vargas Llosa
Alonso Cueto: “Mario Vargas Llosa era de esas personas que uno piensa que no se van a morir nunca”

Los herederos del escritor Mario Vargas Llosa han comenzado a dar pasos formales en la gestión de su legado intelectual y económico tras su fallecimiento en abril de 2025. Según consta en documentación mercantil reciente, y ha sacado a la luz Vanitatis, su primogénito, Álvaro Vargas Llosa, ha asumido el cargo de administrador único de Misti Copyright, la sociedad encargada de gestionar los derechos de autor de la obra del Nobel en España.

Los tres hijos del escritor —Álvaro, Gonzalo Vargas Llosa y Morgana Vargas Llosa— han mantenido históricamente una estrecha relación con la carrera pública e intelectual de su padre. En este contexto, la designación de Álvaro como administrador único de la sociedad supone la consolidación de un papel que ya venía desempeñando de manera destacada en la proyección internacional del pensamiento y la obra de Vargas Llosa.

Álvaro Vargas Llosa junto a
Álvaro Vargas Llosa junto a su padre, Mario Vargas Llosa (Foto: Captura de IG)

Álvaro Vargas Llosa cuenta con una dilatada trayectoria como escritor, ensayista y analista político, especialmente en el ámbito del pensamiento liberal en América Latina y Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha colaborado con diversos centros de investigación y medios de comunicación internacionales, además de dirigir durante años el centro de estudios The Center on Global Prosperity, perteneciente al Independent Institute.

El nuevo marqués Vargas Llosa

Su protagonismo en la gestión del legado familiar se ha visto reforzado recientemente con el reconocimiento oficial de su título nobiliario. A finales del pasado año, solicitó suceder a su padre en el marquesado de Vargas Llosa, una distinción otorgada en 2011 por el rey Juan Carlos I al escritor peruano “por su extraordinaria contribución a la Literatura y Lengua española”. El 27 de febrero, el Boletín Oficial del Estado formalizó esta sucesión, por lo que Álvaro no solo ha asumido el control de la principal sociedad patrimonial en España, sino que también ostenta ya el título de marqués de Vargas Llosa.

A pesar de compartir un
A pesar de compartir un origen común, los hijos de Mario Vargas Llosa han destacado en campos tan diversos como la literatura, la fotografía y el humanitarismo. (Andina)

Por su parte, sus hermanos han desarrollado trayectorias profesionales propias dentro del ámbito cultural y creativo. Gonzalo Vargas Llosa ha estado vinculado durante años a la representación y gestión de los derechos de la obra paterna, mientras que Morgana Vargas Llosa ha alcanzado reconocimiento como fotógrafa. Los tres han formado parte del círculo más cercano del Nobel y han participado activamente en la preservación y difusión de su legado literario.

Un patrimonio que continúa generando importantes ingresos

La sociedad Misti Copyright, constituida en Madrid en 2016, tiene como finalidad la explotación y administración de los derechos de propiedad intelectual derivados de la obra del escritor. Entre sus funciones se encuentran la gestión de la reproducción, distribución y comunicación pública de sus textos. Su sede se ubica en la calle de la Flora, en pleno centro de la capital, muy próxima al Palacio Real de Madrid, en la misma dirección donde el autor fijó su residencia durante buena parte de su estancia en España.

Durante años, esta sociedad ha sido el principal vehículo a través del cual se han canalizado los ingresos generados por la obra de Vargas Llosa. Las últimas cuentas depositadas reflejan que continúa siendo una estructura económica sólida. En el ejercicio 2024, la compañía registró una facturación de 1,22 millones de euros y obtuvo un beneficio neto cercano a los 299.000 euros, lo que confirma la rentabilidad sostenida de la explotación de los derechos de autor del Nobel incluso en los últimos años de su vida.

El escritor inspira el especuáculo
El escritor inspira el especuáculo 'Mario Vargas Llosa, entre las palabras y la música'.

Misti Copyright opera con una estructura reducida, con una media de apenas dos empleados y gestiona un activo que supera el millón de euros. Este patrimonio está compuesto en gran medida por inversiones financieras y liquidez. En ese mismo ejercicio, la persona al frente de la compañía percibió una retribución de 480.000 euros por su labor en la empresa, al margen del cargo de administrador, que según los estatutos es de carácter gratuito.

El relevo en la dirección de la sociedad se produce tras los últimos años de vida del escritor, en los que su vínculo con España, y en particular con Madrid, se fue debilitando. Después de su ruptura con Isabel Preysler, Vargas Llosa regresó a Lima, donde volvió a instalarse en su entorno familiar junto a Patricia Llosa y sus hijos, quienes lo acompañaron hasta su fallecimiento. Con este nuevo escenario, son ahora sus descendientes quienes comienzan a asumir de manera directa la gestión de la estructura empresarial que durante décadas canalizó la explotación económica de la obra de uno de los autores más influyentes de la literatura en lengua española.

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