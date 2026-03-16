Picualia, sobre la situación del aceite de oliva tras las lluvias: “Hay menos cosecha y de menor calidad, así que el precio puede tener efecto rebote”

Proceso de cosecha en las fincas de la cooperativa (Picualia)

Un producto exquisito requiere de un tratamiento y esfuerzo excepcionales. Bien lo saben desde Picualia, una cooperativa de aceites de oliva virgen extra de Bailén (Jaén) que conoce muy bien el sabor de la excelencia. Sus productos, oro líquido embotellado, son viejos conocidos en los rankings nacionales e internacionales que buscan los mejores aceites del mundo, unos que nacen de la tierra jiennense y que se distribuyen por todo el mundo gracias a la última tecnología del sector.

Juan Antonio Parrilla, asesor científico-técnico de Picualia, conoce como nadie el paso a paso que existe detrás de sus productos, la gran mayoría de ellos aceites monovarietales de aceituna picual, la oliva que ocupa la práctica totalidad de las más de 5000 ha. de territorio que ocupa esta cooperativa. Es la variedad que más efectos antioxidantes naturales tiene de entre los 2600 tipos de aceituna que encontramos en el mundo, un factor que se suma a su enorme potencia organoléptica.

El paso a paso se mide al milímetro, consiguiendo un aceite puro, que huye de la tendencia actual de los ‘sin filtrar’. “Hacemos un filtro de manera muy exhaustiva, con el que perdemos muchos litros de aceite, pero preferimos perder cantidad y ganar calidad. Y una vez que ya tenemos ese aceite filtrado, lo meteríamos en un depósito y lo vamos a inertizar, es decir, a meterle nitrógeno para envasarlo al vacío”, explica Juan Antonio Parrilla a Infobae.

El resultado es un extenso catálogo de aceites premium, gourmet y de gama familiar, reconocidos algunos de ellos con el Premio Especial Alimentos de España a los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2024-2025, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Producción de aceite de oliva virgen extra en Picualia (Picualia)

Las lluvias de 2026, un problema de cantidad y calidad

Si hace unos años la larga sequía era la culpable de una subida histórica de los precios, en esta campaña podríamos encontrarnos ante una situación similar, aunque con un contexto totalmente opuesto. Y es que las lluvias de los meses de diciembre, enero y febrero, además de retrasar el momento de la recogida, han ocasionado la pérdida de gran cantidad de fruto, especialmente en la provincia de Jaén.

“En el caso de Picualia, cuando han llegado las lluvias, prácticamente teníamos recolectado el 80% de la cosecha, precisamente porque somos una cooperativa que hacemos mucha cosecha temprana”, explica Parrilla. Sin embargo, a nivel sectorial, hablamos de pérdidas que alcanzan los cientos de miles de toneladas en fruto.

“Esto va a incidir muy negativamente en la calidad”, ya que, como explica Juan Antonio, habrá menos virgen extra y más lampante debido a la demora de la recolección forzada. “Al llover, esa aceituna se ha desprendido del árbol y está en el suelo. Y cuando recolectas un aceite del suelo, ese aceite ya no se considera virgen extra. Será lampante refinado. Y no es lo mismo vender un lampante refinado, que son aceites de granel, que vender un aceite de oliva virgen extra de una calidad escrupulosa”.

Aceites de oliva de la cooperativa Picualia (Picualia)

“A menos calidad y a menos cosecha, el precio tendrá un efecto rebote hacia arriba, porque se primará consumir aceites de calidad”, asegura el experto. En resumen, o bien subirán los precios, o bien habrá poco aceite de oliva virgen extra, un lujo cada vez más exclusivo.

Los países emergentes salvan la papeleta

Los cambios drásticos en los precios, la desaparición paulatina del hábito de cocinar en casa, el auge de los platos preparados y de la comida rápida... Son solo algunos de los factores que pueden llevarnos a creer que hoy comemos menos AOVE que nunca. A nivel mundial, el experto define el consumo de aceite de oliva en el mundo como “un grano de arena en el desierto”. “Ahora mismo, sobre el total de grasas que se consumen en el mundo, grasas vegetales como la colza, el girasol o el coco y animales como la mantequilla, Bueno, el dato es que el aceite de oliva representa aproximadamente un 1,4% del total de grasas”.

No hablamos de que el consumo de aceite de oliva esté en descenso, sino más bien, observa Juan Antonio Parrilla, en un estancamiento. “El estancamiento se debe, curiosamente, a los países que tradicionalmente han sido productores, como es el caso de España, Italia o Grecia”. En cambio, se abren nuevos mercados que están salvando las papeletas al sector, países en los que el aceite de oliva encuentra un hueco creciente. “Hay países emergentes, como puede ser Brasil en Latinoamérica, pero también Estados Unidos y Centroeuropa, o incluso India, en el caso de Asia”, explica.

El aceite ‘de garrafón’ sigue en nuestros restaurantes: “Una década después, es inaceptable que haya establecimientos que incumplan la ley”.

Para compensar el estancamiento del consumo nacional, Picualia está intentando tomar acción con proyectos como su aceite de oliva para niños. “Es un aceite que se adapta al consumo de los niños para que desde pequeños empiecen a acostumbrarse a usar en todos los desayunos el aceite”, explica el técnico. “Igual que cuando vas a un supermercado y te encuentras siete bollos para cada día de la semana, que no tienes que preocuparte más que de abrir el paquete y meterlo en la mochila. Nosotros planteamos hacer pequeños formatos monodosis para que los niños puedan llevarse su pan y su aceite de oliva virgen extra para acostumbrarse a hacer su pan y aceite y tener un desayuno saludable”.

Donald Trump y el aceite de oliva

Volviendo al terreno internacional, Juan Antonio Parrilla asegura que la delicada situación internacional actual tiene al sector en una especie de calma tensa. “Desde que ha estallado esto, estamos viendo que hay una estabilidad en los pedidos y que siguen saliendo, pero es cierto que si tuviésemos algún tipo de problema con Estados Unidos... Ten en cuenta que España es el principal exportador de aceite a Estados Unidos y que exporta una parte importante de nuestra cosecha, entre un 15 y un 20%, dependiendo de cada año”.

Por el momento, el aceite de oliva español sigue ganando terreno en Estados Unidos incluso en este contexto comercial complicado. A pesar de la guerra arancelaria de Donald Trump, las exportaciones al mercado estadounidense aumentaron un 22% el pasado año. “Si esto se corta, el precio del aceite puede desplomarse y, por lo tanto, se puede desplomar la economía doméstica de los productores de aceite de oliva. Ahora mismo, confiamos en que la situación está estable, dentro de las amenazas”, concluye el asesor técnico de Picualia.