En materia de pesca, España y Holanda encabezan el grupo que quiere seguir faenando frente a las islas británicas. En esa zona se pesca un millón de toneladas de mariscos y pescados al año y el 60% lo hacen barcos europeos no británicos. Los negociadores también temen que durante el período de transición Londres tenga todas las ventajas de seguir negociando dentro del mercado europeo sin cumplir con ninguna de las obligaciones. El tema de la frontera con Irlanda del Norte, por ahora, podría resolverse con una unidad aduanera temporaria. Pero los brexistas duros se oponen a esa solución y están complicando a Theresa May. Pero si el acuerdo de salida se aprueba el domingo en Bruselas, no habrá marcha atrás. El 29 de marzo de 2019, Gran Bretaña ya no pertenecerá a la Unión Europea y el exclusivo club pasará a estar integrado por 27 estados.