Vox pedirá a Ortega Smith su acta en el Congreso "por coherencia" si finalmente lo echan del grupo parlamentario

En caso de que Vox complete el proceso de expulsión de Javier Ortega Smith del grupo parlamentario en el Congreso, el partido solicitará que renuncie a su escaño y entregue su acta como diputado, petición que se enmarca en los argumentos de coherencia y trabajo en equipo defendidos por la formación. Según informó el medio, José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario de Vox en la Cámara Baja, explicó que la petición se formalizará si se confirma oficialmente la salida de Ortega Smith del grupo, tras ser apartado previamente de todos sus cargos internos y políticos en la formación.

De acuerdo con las declaraciones de Figaredo publicadas por el medio, la postura del partido respecto a la permanencia de Ortega Smith en el Congreso se sostiene bajo criterios de lógica y coherencia interna. "Si no estás dispuesto a coordinarte con el partido, si no estás dispuesto a actuar como un equipo, si quieres hacer la guerra por tu cuenta, si quieres jugar tu propia partida, lo lógico es que devuelvas el acta," afirmó Figaredo durante un encuentro con medios en León. Además, el representante del grupo parlamentario subrayó que el propio Ortega Smith requería este tipo de coherencia de otros cuando estaba al frente de la secretaría general de Vox.

Según consignó el medio, el proceso de expulsión de Ortega Smith ha sido gradual; primero fue apartado de cargos orgánicos y políticos dentro de Vox antes de iniciarse el procedimiento para retirarlo también del grupo parlamentario en la Cámara Baja. A pesar de esta medida, Ortega Smith ha manifestado su intención de mantener el escaño y ejercer como diputado independiente, lo cual implicaría su incorporación al Grupo Mixto del Congreso.

El medio detalló que, en caso de integrarse al Grupo Mixto, Ortega Smith no contará con facilidades habituales como tiempos para intervenciones, cupo para la presentación de iniciativas o participación en comisiones parlamentarias, disposición que ya habrían adoptado los actuales miembros de este grupo. Esta situación podría limitar significativamente el margen de maniobra de Ortega Smith en la actividad parlamentaria, restringiendo su presencia y capacidad legislativa respecto a su posición anterior dentro de Vox.

El enfrentamiento entre el partido y Ortega Smith refleja diferencias internas sobre la imagen, cohesión y disciplina partidista. Vox ha enmarcado su solicitud de dimisión en la tradición de solicitar la devolución del acta a los diputados que deciden abandonar la disciplina de grupo, postura que ya ha aplicado anteriormente con otros casos internos, como señaló Figaredo según informó el medio.

Al tratarse de un escaño personal, la ley electoral española permite al diputado conservarlo tras dejar el grupo por el que fue elegido. Sin embargo, la presión explícita ejercida por Vox a través de sus portavoces aboga por la renuncia al puesto como muestra de respeto a la confianza depositada por los votantes en la formación y no en candidatos a título individual, según detalló el medio.

Ortega Smith, quien ocupa un papel relevante en la historia reciente de Vox, ha manifestado públicamente su deseo de continuar su actividad parlamentaria, desmarcándose de la actual dirección del partido y con la previsión de sumar su voz a la representación del Grupo Mixto. Esta decisión mantiene la tensión entre la formación y el diputado, una vez que los contactos y la colaboración política se han roto de manera progresiva, según reportó el medio.