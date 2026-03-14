Un repartidor detenido en Alicante por robar más de 180 cartas de Pokémon y Magic

Detenido en Alicante por robar más de 180 cartas de Pokémon y Magic

Un repartidor de 39 años fue detenido por la Guardia Civil en Villajoyosa, en la provincia de Alicante, acusado de robar cartas coleccionables de alto valor durante su jornada laboral en una empresa de servicios postales. Las investigaciones revelaron que la desaparición de estos envíos comenzó a finales de octubre, coincidiendo con el inicio de su contrato, lo que generó alarma entre la comunidad local de coleccionistas y jugadores.

Tras su detención, los agentes recuperaron 185 cartas pertenecientes a colecciones como Pokémon, Magic: The Gathering, Dragon Ball Super y Yu-Gi-Oh!. Su valor económico permanece indeterminado, dado que depende de factores como rareza, estado, demanda y edición. Esto convierte a estas cartas en piezas codiciadas tanto por coleccionistas como por inversores, hasta el punto de considerarse una alternativa de especulación dentro del ámbito del coleccionismo.

Los hechos se remontan al pasado mes de febrero, cuando el propietario de un negocio especializado en Villajoyosa recibió la visita de una persona interesada en vender varias cartas. Durante la revisión del material, el comerciante identificó varios artículos que él y otros miembros de la comunidad esperaban recibir de Portugal, República Checa, Francia y España. Sin embargo, estos envíos nunca llegaron, ya que supuestamente se habían extraviado durante el transporte postal.

Las cámaras de la tienda ayudaron a identificar al repartidor

Ante esta situación, agentes de la Guardia Civil revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que les permitió identificar a la persona que intentaba vender las cartas. Las gestiones posteriores revelaron que se trataba de un trabajador de la empresa de servicios postales encargada de la distribución de los paquetes que no habían sido entregados en el municipio.

A raíz de estos hechos, el Puesto Principal de la Guardia Civil de Villajoyosa inició una investigación, detectando más envíos que tampoco habían llegado a sus destinatarios. Los denunciantes aseguraron que llevaban años comprando cartas coleccionables sin problemas, pero que desde finales de octubre del año pasado comenzaron a registrarse incidencias.

Un repartidor de paquetería. Freepik

Las investigaciones confirmaron que la contratación del empleado coincidía temporalmente con el inicio de las desapariciones y que, además, tenía acceso directo a los sobres que contenían las cartas. Tras su detención, el 27 de febrero, los agentes recuperaron 185 cartas pertenecientes a distintos juegos y series muy conocidas, que el detenido aún conservaba.

Hasta la fecha se han presentado seis denuncias formales por la sustracción de cartas, cuyo valor exacto resulta difícil de estimar. La Guardia Civil advirtió que el número de afectados podría aumentar a medida que avance la investigación. Los denunciantes aseguraron que durante años no habían registrado problemas con sus envíos, y que los extravíos comenzaron precisamente con la llegada del empleado ahora detenido.

El hombre, que trabajaba desde octubre como repartidor en una empresa de mensajería y no tenía antecedentes penales, enfrenta cargos por seis delitos de hurto y seis delitos de descubrimiento de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. Tanto él como el material intervenido, que incluye numerosas cartas de alto valor, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.