El Rey se reúne con el nuevo presidente de Bolivia para "apoyar" una nueva etapa del país "abierta al mundo"

El Rey Felipe VI se ha reunido este jueves en La Paz con el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el que ha sido el primer contacto entre ambos ya que el monarca no pudo acudir, como viene siendo habitual, a su toma de posesión el pasado mes de noviembre.

"Presidente, un placer estar aquí contigo con este nuevo gobierno y apoyando la nueva etapa de Bolivia, abierta al mundo, y esperamos contribuir también para que el mundo, no sólo los hermanos de España, estén más presentes en Bolivia", ha trasladado el monarca en un vídeo publicado por Rodrigo Paz en la red social 'Facebook', recogido por Europa Press.

El encuentro ha tenido lugar en el Palacio Quemado y el Rey ha estado acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, que ha sido quien le ha acompañado en este viaje que ha incluido una primera parada en Chile para asistir a la toma de posesión de su nuevo presidente, José Antonio Kast.

El presidente boliviano ha calificado a Felipe VI como "un gran amigo de Bolivia" y "un gran amigo personal", pero sobre todo, "un gran ser humano"; defendiendo que el monarca "está haciendo un trabajo enorme para que Bolivia vuelva al mundo y el mundo vuelva a Bolivia".

"Mucha fuerza Bolivia, estamos saliendo al mundo y el mundo está viniendo a Bolivia (...) Tengan fe que estamos yendo por buen camino", ha celebrado Rodrigo Paz, quien ha agradecido al Rey su visita. Felipe VI es el primer jefe de Estado que recibe en La Paz el nuevo presidente de Bolivia.

Paz tomó posesión como presidente el pasado mes de noviembre, pero el Rey no pudo acudir ya que la ceremonia se produjo un día antes de que iniciara su viaje de Estado a China junto con la Reina Letizia. Ahora, el monarca, que conocía ya personalmente al nuevo mandatario, ha querido aprovechar la ocasión de su desplazamiento a Chile para continuar viaje hasta Bolivia y mantener este primer contacto.

El monarca llegó a última hora del miércoles a La Paz, donde fue recibido por el ministro de Exteriores boliviano, Fernando Aramayo, tras lo cual mantuvo un encuentro con representantes de la colectividad española en el país, donde residen más de 16.500 españoles, en la residencia del embajador, Fernando García Casas.

Rodrigo Paz ganó las elecciones en segunda vuelta con un 54,95 por ciento de los votos, derrotando al candidato de la Alianza Libre, Jorge "Tito" Quiroga, con el 45,04 por ciento de los sufragios. Tras estas elecciones, el 52 por ciento de los asambleístas electos son mujeres, siendo la primera vez en la historia de Bolivia que hay mayoría de mujeres en ambas cámaras.

ENCUENTRO CON EMPRESARIOS

La jornada de este jueves ha arrancado con un encuentro con empresarios españoles presentes en Bolivia así como representantes de organizaciones empresariales de este país. Según ha informado Zarzuela, en la cita han participado representantes de Air Europa, Maxam-Fanexa, Santillana Ediciones, Repsol, TSK Electrónica y Electricidad, Grupo Urbas, Eptisa, Sacyr y BBVA.

Asimismo, han acudido representantes de la Cámara de Comercio de España en Bolivia, de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), de la Federación de Empresarios Privados de La Paz y de la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia (CAMEBOL). Un desayuno de trabajo donde el monarca ha estado acompañado --además de Sumelzo-- el embajador español en Bolivia, Fernando García Casas, y la consejera diplomática de Casa Real, Carmen Castiella.

Durante el mismo, Felipe VI ha recordado que el presidente boliviano ha expresado su deseo una Bolivia "más abierta al mundo" y de que "el mundo esté más en Bolivia". En ese contexto, ha dicho el Rey, "la vocación de España es ayudar en ese sentido, a estar más presente en Bolivia".

La cita, según ha informado Zarzuela, ha permitido al monarca conocer de primera mano la actividad que desarrollan las empresas españolas en el país, así como intercambiar impresiones sobre las perspectivas de las relaciones económicas y comerciales entre España y Bolivia.

VISITA AL MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

Posteriormente, el Rey ha sido recibido en el Palacio Quemado por el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, y ha recibido honores militares por la Unidad Militar de los Colorados de Bolivia a la que ha pasado revista.

También, ha sido recibido por la Primera Dama, Marielena Urquidi, y la hija del presidente, Catalina Paz. Seguidamente, ha tenido lugar la fotografía oficial. A continuación, el Rey y el Presidente de Bolivia se han dirigido, a pie, por el casco histórico de La Paz hasta el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), ubicado en el Palacio de los Marqueses de Villaverde.

En el recorrido por el museo --una institución para "fortalecer la investigación, la preservación patrimonial y la producción de conocimiento desde las epistemologías propias de los pueblos y comunidades indígenas del país"-- Felipe VI y Rodrigo Paz se detuvieron especialmente en las salas dedicadas a la colección textil, y a las máscaras festivas y rituales de las culturas y pueblos de Bolivia.

Al mediodía, los dos jefes de Estado regresaron al Palacio Quemado para un almuerzo en el que participaron las dos delegaciones, último punto de la agenda de Felipe VI en su visita oficial a Bolivia.