España

Una mujer sana recibe un diagnóstico de cáncer en Austria: el médico confunde dos expedientes

No es la primera vez que el hospital austriaco se equivoca, ya que el pasado verano extirparon el útero a una joven de 30 años por un error

Guardar
Una mujer en una consulta
Una mujer en una consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hospital universitario de Austria protagoniza una segunda polémica en menos de un año por errores médicos relacionados con diagnósticos oncológicos. En esta ocasión, una mujer de 54 años recibió por equivocación un diagnóstico de cáncer de mama después de que los médicos confundieran su expediente con el de otra paciente.

Este caso se suma a otro incidente reciente en el mismo hospital, donde una mujer de 30 años fue sometida a una histerectomía tras una falsa detección de cáncer provocada por una muestra de tejido contaminada. En ambos episodios, según el diario Heute, estos errores administrativos pusieron en riesgo la salud y el bienestar de personas sanas.

En el incidente más reciente, la paciente acudió al hospital después de detectar en su pecho derecho un pequeño bulto, del tamaño aproximado de un grano de arroz. La mujer fue derivada primero a un radiólogo y posteriormente trasladada al Centro de Mama del Hospital Universitario Kepler de Linz.

Una prueba posterior confirmó la sospecha inicial, ya que los médicos le comunicaron un diagnóstico de cáncer que en realidad no le correspondía. Según relató su marido al periódico Krone, el especialista incluso le aconsejó iniciar tratamiento de inmediato.

La situación dio un giro inesperado cuando el médico le mostró las ecografías. La mujer se dio cuenta enseguida de un error: su nombre estaba mal escrito. El médico sugirió que podría tratarse de un fallo de un compañero al redactarlo, pero la paciente también advirtió que la fecha de nacimiento era incorrecta y comprendió entonces que había una confusión.

Una mujer junto a un
Una mujer junto a un equipo de mamografía.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Al parecer, el médico abrió el expediente equivocado y confundió a dos pacientes. Como consecuencia, una mujer sana estuvo a punto de recibir tratamiento por un cáncer que no tenía, mientras que la paciente realmente enferma corría el riesgo de no recibir atención a tiempo.

Según Heute, la mujer todavía sufre episodios de pánico y miedo al recordar lo ocurrido. De hecho, debido al impacto psicológico, la pareja está considerando reclamar una indemnización.

Por su parte, en declaraciones al periódico Krone, el hospital afirmó ser consciente de que “un momento como este puede resultar muy perturbador para los afectados”, por lo que lamentaron lo sucedido y ofrecieron apoyo psicológico a la paciente.

El caso de la mujer a la que realizaron una histerectomía errónea

El mismo hospital ya se vio envuelto hace unos meses en un caso similar. En aquella ocasión, a una mujer de 30 años le extirparon el útero el pasado verano en el Hospital Universitario Kepler de Linz. Posteriormente, se descubrió que el diagnóstico de cáncer en el que se basó la intervención provenía de una muestra de tejido contaminada.

Un equipo de médicos en
Un equipo de médicos en un quirófano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hospital reiteró su “más profundo pesar” por lo ocurrido y aseguró que los hechos fueron investigados de forma exhaustiva desde el momento en que se detectó la contaminación. Según recoge Heute, la institución presentó las conclusiones de la investigación con transparencia tanto a la paciente como, posteriormente, a su abogado.

Además, los representantes legales del hospital señalaron que su objetivo era “encontrar una solución conjunta lo antes posible”. Sin embargo, para la mujer la situación resulta casi insoportable. “Casi me desmayo”, declaró al periódico Krone. “Ya no espero noticias positivas de las autoridades sanitarias porque me decepcionan constantemente”, señaló.

Temas Relacionados

CancerDiagnosticoHospitalEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Amputan la pierna a una mujer por una fractura de tobillo: recibe 1,23 millones de indemnización

La paciente fue sufrió “una serie importante de deficiencias” y fue “abandonada a su suerte”, según su abogado

Amputan la pierna a una

Alerta para las personas con diabetes: denuncian una estafa en la venta de glucómetros no aptos para la medición de glucosa

Muchos de los productos denunciados por los compradores simulan pertenecer a marcas reconocidas de tecnología sanitaria

Alerta para las personas con

‘Sueños de libertad’, avance del viernes 13 de marzo: Luz recibe una noticia devastadora y una irrupción inesperada sacude la fiesta

El capítulo de mañana llega cargado de tensión en la serie diaria de Antena 3: reproches pendientes, reencuentros emocionales y una revelación que deja a Luz completamente afectada

‘Sueños de libertad’, avance del

Todo lo que debes saber del nuevo “botón de emergencia” que ha aprobado España para blindar las telecomunicaciones durante crisis o catástrofes

La nueva ley habilita el despliegue acelerado de redes 5G privadas y dispositivos radioeléctricos en situaciones excepcionales sin los procedimientos tradicionales

Todo lo que debes saber

El precedente histórico que obliga a España y Europa a contar con reservas de petróleo: “Ayuda a prevenir el pánico de los mercados”

Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía deben contar al menos con reservas para cubrir el corte de suministro durante 90 días

El precedente histórico que obliga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado reprocha al

María Corina Machado reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez su falta de “liderazgo” en Europa ante la situación de Venezuela

Los fantasmas de la legislatura que Mañueco afronta en las elecciones de Castilla y León: la gestión de los incendios, deudas y casos judiciales

El Gobierno de España quita peso a las amenazas comerciales de Trump y la UE asegura que responderá “con firmeza” ante cualquier violación de los acuerdos arancelarios

Así está siendo en Oriente Medio la “mayor operación de repatriación de la historia” de España con 7.000 evacuados

El Gobierno explica por qué cesó a la embajadora de España en Israel: “No tenía sentido continuar”

ECONOMÍA

El precedente histórico que obliga

El precedente histórico que obliga a España y Europa a contar con reservas de petróleo: “Ayuda a prevenir el pánico de los mercados”

El Gobierno anuncia ayudas fiscales para el campo y el transporte pero descarta bonificaciones en el combustible por la Guerra de Oriente Medio

La construcción no alivia la escasez de vivienda para el comprador medio: la nueva oferta se orienta al turismo y los perfiles de alto poder adquisitivo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como norma general es la empresa la que decide cómo organizar la recuperación de las horas extra”

Si te llega un bizum por error y nunca lo devuelves, esto es lo que dice la ley

DEPORTES

David Villa regresa al Atlético

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club

La Federación Española de Fútbol propone el Santiago Bernabéu como sede para la ‘Finalissima’ entre España y Argentina

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”