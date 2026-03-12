Una mujer sana recibe un diagnóstico de cáncer en Austria: el médico confunde dos expedientes

Una mujer en una consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hospital universitario de Austria protagoniza una segunda polémica en menos de un año por errores médicos relacionados con diagnósticos oncológicos. En esta ocasión, una mujer de 54 años recibió por equivocación un diagnóstico de cáncer de mama después de que los médicos confundieran su expediente con el de otra paciente.

Este caso se suma a otro incidente reciente en el mismo hospital, donde una mujer de 30 años fue sometida a una histerectomía tras una falsa detección de cáncer provocada por una muestra de tejido contaminada. En ambos episodios, según el diario Heute, estos errores administrativos pusieron en riesgo la salud y el bienestar de personas sanas.

En el incidente más reciente, la paciente acudió al hospital después de detectar en su pecho derecho un pequeño bulto, del tamaño aproximado de un grano de arroz. La mujer fue derivada primero a un radiólogo y posteriormente trasladada al Centro de Mama del Hospital Universitario Kepler de Linz.

Una prueba posterior confirmó la sospecha inicial, ya que los médicos le comunicaron un diagnóstico de cáncer que en realidad no le correspondía. Según relató su marido al periódico Krone, el especialista incluso le aconsejó iniciar tratamiento de inmediato.

La situación dio un giro inesperado cuando el médico le mostró las ecografías. La mujer se dio cuenta enseguida de un error: su nombre estaba mal escrito. El médico sugirió que podría tratarse de un fallo de un compañero al redactarlo, pero la paciente también advirtió que la fecha de nacimiento era incorrecta y comprendió entonces que había una confusión.

Al parecer, el médico abrió el expediente equivocado y confundió a dos pacientes. Como consecuencia, una mujer sana estuvo a punto de recibir tratamiento por un cáncer que no tenía, mientras que la paciente realmente enferma corría el riesgo de no recibir atención a tiempo.

Según Heute, la mujer todavía sufre episodios de pánico y miedo al recordar lo ocurrido. De hecho, debido al impacto psicológico, la pareja está considerando reclamar una indemnización.

Por su parte, en declaraciones al periódico Krone, el hospital afirmó ser consciente de que “un momento como este puede resultar muy perturbador para los afectados”, por lo que lamentaron lo sucedido y ofrecieron apoyo psicológico a la paciente.

El caso de la mujer a la que realizaron una histerectomía errónea

El mismo hospital ya se vio envuelto hace unos meses en un caso similar. En aquella ocasión, a una mujer de 30 años le extirparon el útero el pasado verano en el Hospital Universitario Kepler de Linz. Posteriormente, se descubrió que el diagnóstico de cáncer en el que se basó la intervención provenía de una muestra de tejido contaminada.

El hospital reiteró su “más profundo pesar” por lo ocurrido y aseguró que los hechos fueron investigados de forma exhaustiva desde el momento en que se detectó la contaminación. Según recoge Heute, la institución presentó las conclusiones de la investigación con transparencia tanto a la paciente como, posteriormente, a su abogado.

Además, los representantes legales del hospital señalaron que su objetivo era “encontrar una solución conjunta lo antes posible”. Sin embargo, para la mujer la situación resulta casi insoportable. “Casi me desmayo”, declaró al periódico Krone. “Ya no espero noticias positivas de las autoridades sanitarias porque me decepcionan constantemente”, señaló.