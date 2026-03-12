España

Las imágenes de la casa donde Aramís Fuster vive atrincherada: sin luz, con provisiones y rodeada de polémica

La vidente asegura que lleva meses prácticamente encerrada en su vivienda. Sin electricidad y con miedo a quedarse también sin agua

Interior de la vivienda de Aramis Fuster en el programa 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

La casa de Aramís Fuster vuelve a convertirse en el epicentro de una nueva tormenta mediática. La conocida vidente asegura que vive una situación límite dentro de su propio hogar, un piso que, según ella misma cuenta, se ha transformado en una especie de refugio improvisado donde resiste sin algunos de los suministros básicos.

Entre paredes que guardan décadas de historias televisivas y polémicas, Aramís dice pasar la mayor parte del tiempo recluida. Su versión es contundente: asegura que le han cortado la luz y teme que el siguiente paso sea quedarse también sin agua. Una situación que, según denuncia, la ha obligado a reorganizar por completo su vida dentro del apartamento.

Lejos de abandonar la vivienda, la autodenominada “máxima autoridad del ocultismo” afirma que ha decidido resistir. Y para hacerlo, ha preparado su casa como si se tratara de un pequeño campamento doméstico.

Interior de la vivienda de Aramis Fuster en el programa 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

Un hogar convertido en refugio

Así lo ha confirmado al programa Y ahora Sonsoles, que ha podido acceder al interior de la vivienda, donde Aramís ha mostrado cómo ha reorganizado su día a día. Ante la falta de electricidad, explica que ha tenido que buscar soluciones improvisadas para las tareas más básicas.

“Soy muy previsora”, asegura mientras enseña parte de las provisiones que guarda en casa. Según relata, ha ido acumulando agua y alimentos que pide a través de internet para evitar tener que salir demasiado a la calle.

Interior de la vivienda de Aramis Fuster en el programa 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

Entre los objetos que ahora forman parte de su rutina está un pequeño hornillo portátil que utiliza para cocinar. Una solución sencilla pero imprescindible, dice, para poder seguir viviendo en el piso a pesar de la falta de luz.

El interior de la vivienda refleja cierto desorden y caos, con platos sucios acumulados, objetos por encima de la cama... También cajas con provisiones y algunos alimentos congelados que todavía resisten pese a la falta de luz.

Interior de la vivienda de Aramis Fuster en el programa 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

El baño, uno de los puntos más conflictivos

Uno de los lugares que más preocupa a la vidente es el baño. Allí muestra una gotera que, según cuenta, lleva tiempo sufriendo y que considera una prueba más del deterioro de la situación.

En sus vídeos señala el techo y explica que el agua cae desde el piso superior. “Abren el agua para que me caiga a mí”, afirma convencida de que no se trata de un problema casual.

Interior de la vivienda de Aramis Fuster en el programa 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

La humedad y las manchas en el techo del baño son, según su versión, una muestra del abandono que asegura estar sufriendo dentro de la vivienda. Un problema que, lejos de solucionarse, dice que se mantiene desde hace tiempo.

Meses viviendo entre cuatro paredes

La casa también se ha convertido en su refugio frente al exterior. Aramís asegura que lleva meses saliendo lo mínimo posible. El miedo y la tensión del conflicto con el propietario del piso, explica, la han llevado a pasar la mayor parte del tiempo dentro.

Interior de la vivienda de Aramis Fuster en el programa 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

Eso ha cambiado por completo su rutina diaria. La compra le llega a domicilio, las provisiones se almacenan en distintos rincones de la casa y cualquier salida se convierte en una operación que, según ella misma describe, intenta evitar siempre que puede. La vivienda, que en otros tiempos fue simplemente su hogar, se ha transformado así en el centro de un conflicto que no deja de crecer y que sitúa a Aramis Fuster como protagonista de las películas.

