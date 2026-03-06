España

La reina Letizia recupera el luto: vuelve a sacar el negro de su armario para el homenaje musical a las víctimas del terrorismo en el Auditorio Nacional

Los reyes Felipe y Letizia han acudido a la solemne cita organizada por la Fundación Víctimas del Terrorismo en la 24ª edición

Los reyes Felipe y Letizia
Los reyes Felipe y Letizia en el concierto 'In Memoriam' (RTVE)

La presencia de los reyes Felipe y Letizia en el Auditorio Nacional de Música ha marcado el inicio de la 24ª edición del concierto In Memoriam, un acto organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo que está desarrollándose ante una nutrida representación de víctimas, asociaciones y las principales autoridades del Estado. La convocatoria, de perfil solemne, está centrada en el recuerdo y la reivindicación de la memoria colectiva frente al terrorismo.

Cada año, la Fundación Víctimas del Terrorismo convoca a víctimas y sociedad civil en este evento para rendir homenaje a quienes han sufrido el terrorismo y promover la sensibilización social en torno a los valores democráticos, la libertad y los derechos humanos. El respaldo institucional queda reflejado en la presencia de los principales representantes públicos, como la asistencia de los reyes y de altos cargos del Gobierno y la ciudad de Madrid.

Por el contexto concreto de lo que llevamos de 2026, en a penas tres meses la reina Letizia se ha vestido de luto en repetidas ocasiones: el funeral de la reina Irene de Grecia, su visita a las víctimas de Adamuz o la reciente despedida a Fernando Ónega. Este concierto en recuerdo de las víctimas del terrorismo ha obligado a la monarca a recuperar el negro en su look.

La esposa de Felipe VI ha asistido al último adiós del legendario periodista, quien falleció este martes, 3 de marzo, a los 78 años

El ‘look’ de la reina Letizia

El atuendo que ha escogido para el acto, en riguroso luto de nuevo, ha consistido en una blusa negra con escote en V. Además, ha combinado la prenda con un pantalón de tiro alto, también negro, con la que ha conseguido mezclar la elegancia y la sobriedad. Como de costumbre, ha elegido unos zapatos de tacón bajos de punta con los que ha completado el total black.

El rey Felipe VI y
El rey Felipe VI y la reina Letizia a su llegada al Auditorio Nacional (Europa Press)

24ª edición del concierto In Memoriam

Durante la actual edición, la programación cultural pivota en torno a una obra de gran carga simbólica: el War Requiem, Op. 66 de Benjamin Britten. La elección de esta pieza, escrita originalmente como un memorial para los caídos en conflictos bélicos, refuerza la atmósfera de reflexión y paz característica del acto. Según la Fundación Víctimas del Terrorismo, la música sirve de vehículo para fortalecer el reconocimiento social de este colectivo y situar la memoria y la dignidad en el centro del espacio público.

La dirección musical de la velada corre a cargo del maestro Carlos Miguel Prieto, que lidera a la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE. La interpretación incorpora un elenco destacado de solistas: Miren Urbieta-Vega como soprano, Moisés Marín como tenor y Sebastián Peris como barítono. Se suma la Escolanía Sinan Kay, que aporta una participación especial, integrando sus voces junto al conjunto sinfónico y coral.

El concierto In Memoriam se ha consolidado con el tiempo como uno de los actos institucionales más referenciales dentro del calendario oficial español, reafirmando el compromiso del Estado con la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo, según expresa la organización del evento.

