Bolaños ya ha hablado con los grupos, salvo Vox, para recabar propuestas contra los efectos de la guerra de Irán

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha completado ya su ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, a los que ha pedido que remitan esta semana al Gobierno sus propuestas para intentar paliar los efectos económicos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa en la sede de su departamento en la que ha avanzado que el Gobierno estudiará las sugerencias que le hagan los distintos partidos y también los agentes sociales, con los que se reunirán este jueves, pero no ha adelantado en qué medidas está trabajando el Ejecutivo.

Según ha relatado, entre la tarde del martes y la mañana de este miércoles ha intercambiado impresiones con representantes de todos los grupos parlamentarios, menos con Vox, al que en esta ocasión el Ejecutivo sí había incluido en esta ronda parlamentaria.

VOX LE IGNORA

Pero los de Santiago Abascal no han respondido a ministro. "Ni responde ni se espera que respondan porque a una fuerza política que es abiertamente favorable a la guerra no le preocupan nada las consecuencias negativas que pueda tener la guerra en los españoles", ha deslizado Bolaños.

El ministro ha evitado adelantar qué medidas baraja el Ejecutivo ni si éstas incluirán bajadas de impuestos para determinados productos, como demanda el PP. "Algunas de las propuestas que se hacen son en materia fiscal, pero el plan de Gobierno es mucho más ambicioso", ha señalado, remitiéndose a lo que se hizo tras el estallido de la guerra de Ucrania, cuando se tomaron decisiones "en materia económica, tributaria y social".

Así, se ha limitado a indicar que ha pedido a los grupos que le envíen sus aportaciones esta semana para poder estudiarlas y, en su caso incluirlas en el plan de respuesta que, ha insistido, ya prepara el Ejecutivo.

"Es un plan integral con el que pretendemos dar respuesta a todos los sectores, a todos los autónomos, a todas las empresas y a todos los ciudadanos que se vean afectados", ha dicho, recalcando que, en su opinión, el Gobierno ya ha demostrado contar una "acreditada experiencia" en dar "una respuesta ágil y eficaz a las crisis que se han ido planteando y a lo que necesita en cada momento cada sector afectado".

MORANT APELA A LA UNIDAD

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido la apuesta del Gobierno por el diálogo "con todos los agentes" y las fuerzas parlamentarias, a la vez que ha apelado a la unidad para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.

En declaraciones a los medios tras el desayuno informativo de Europa Press protagonizado por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, la ministra socialista también ha reprochado al PP que "siempre" ha votado en contra de las medidas el Gobierno "para poner sobre la mesa soluciones" antes los desafíos del país.

Sobre las críticas de socios del Ejecutivo como Sumar, que reprochó al Gobierno ir tarde con el plan de medidas por el conflicto en Irán, Morant ha evitado responder, ironizando con que "algunos socios" dicen que van tarde y otros que "hay que tener diálogo".

"Hay que tener el diálogo que se necesita con todos los agentes sociales y también con todas las fuerzas parlamentarias, porque esto lo tenemos que llevar juntos adelante", ha zanjado la ministra.