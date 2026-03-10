Muere el periodista Raúl del Pozo a los 89 años

El periodista Raúl del Pozo en una imagen de archivo. (EFE/Rodrigo Jiménez)

El periodista, escritor y cronista político, Raúl del Pozo, ha muerto este martes en Madrid a los 89 años, según ha informado El Mundo, periódico del que era colaborador desde 1994. Definido por sí mismo como “reportero desde que nací”, Del Pozo ha sido referente de varias generaciones de profesionales y ha marcado un estilo reconocible en la prensa escrita y en los espacios de opinión. Su vínculo más duradero lo mantuvo con el citado diario, donde comenzó a escribir columnas en 1994 y se mantuvo en activo hasta el pasado 1 de enero de 2026, fecha de publicación de su última pieza.

Raúl del Pozo desarrolló una carrera periodística que abarcó desde la corresponsalía internacional hasta el columnismo de análisis político y costumbrista. El periodista, nacido en 1936, fue el artífice de términos como “Costa Fleming” en los años sesenta y desempeñó funciones en numerosos medios. Entre los hitos de su carrera destacan su paso por El Diario de Cuenca, su etapa en el diario Pueblo —que le llevó como corresponsal a París, Roma, Moscú, Lisboa, Londres, Latinoamérica y Estados Unidos— y su participación en redacciones centrales como la de Interviú, Mundo Obrero o Diario 16. Al margen de su labor en prensa, Del Pozo fue autor de novelas, ganador de premios como el Primavera, y receptor del Premio Mariano de Cavia en 2008 gracias a la columna España, el paraíso.

Discípulo de Umbral y amigo de literatos como Cela, Del Pozo heredó la memoria del columnismo histórico y supo insertar en su escritura la tensión entre la tradición literaria y las nuevas dinámicas urbanas. Mantenía el contacto directo con fuentes políticas, prefería el testimonio de primera mano y rehuía el columnismo basado únicamente en el comentario literario. Destacan sus exclusivas derivadas de encuentros con Luis Bárcenas, así como su costumbre de compartir mesa con colegas jóvenes e históricos en lugares emblemáticos como el Café Gijón o el Lhardy.

El periodista iba a cumplir 90 años el próximo 25 de diciembre. Entre los reconocimientos a su figura, sus amigos han promovido un galardón que lleva su nombre, entregado en el Café Varela y cuyo último premiado ha sido Javier Cercas. El 18 de diciembre de 2007 publicó la primera columna de El ruido de la calle, con una colaboración ilustrada por el artista mexicano Ulises. Su última colaboración para El Mundo, fechada el 1 de enero de 2026 y titulada Una máquina de perder, evidenciaba su práctica de “pisar calle” hasta el final y su contacto con informaciones políticas de actualidad.

Las últimas etapas de su vida

A lo largo de su carrera editorial, Del Pozo manifestó autoexigencia y un punto de autocrítica respecto a su obra literaria, señalando que la pertenencia al ‘Sindicato del crimen’ de los noventa restó visibilidad a su producción ficcional. Al recibir el Premio Mariano de Cavia, expresó: “Dice un poeta norteamericano que el pasado es un cubo lleno de cenizas y el mundo, sólo un océano de mañanas”, y confesó su antigua aspiración de escribir en ABC, diario que consideró un referente durante su niñez.

En las últimas etapas de su vida, Del Pozo mantuvo una rutina de encuentros y tertulias en redacciones y cafés emblemáticos de Madrid. Se mantuvo como participante habitual en el programa radiofónico Más de Uno de Onda Cero con Carlos Alsina, quien prologó el libro biográfico No le des más whisky a la perrita. Vida, obra y milagros de Raúl del Pozo (2020), de Jesús Fernández Úbeda y Julio Valdeón.

“Errores, he cometido errores… he malgastado mucho el tiempo y ahora el tiempo me malgasta a mí”, dejó dicho en una conversación que recogía el tono de despedida de su último periodo, Frente al formalismo ajeno, el periodista prefería la conversación directa y la ventana abierta al debate.