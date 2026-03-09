La Aemet avisa que una nueva DANA provocará lluvias y nevadas copiosas en España: estas son las regiones más afectadas

Una persona camina por la nieve en Lugo (Carlos Castro / Europa Press)

La formación de una DANA al oeste de la península ha marcado el inicio de esta semana de inestabilidad meteorológica en buena parte de España, según ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. “Aunque hay incertidumbre sobre su trayectoria y, por tanto, sobre las zonas donde más lloverá, provocará precipitaciones entre el lunes y el miércoles en la península y Baleares, localmente fuertes en el área mediterránea peninsular y en el archipiélago balear y con nevadas, además, que serán copiosas en zonas de montaña”, ha anticipado Rubén del Campo en un comunicado.

Este lunes, la DANA inestabiliza la atmósfera dejando lluvias en amplias zonas, con especial incidencia en el cuadrante noroeste, el centro peninsular y dispersas en el este y Baleares. Las nevadas serán “copiosas” en la cordillera Cantábrica y en el entorno del sistema Central. Según detalla el portavoz, se producirán inicialmente a partir de niveles entre 1.300 y 1.500 metros, bajando en el noroeste hasta los 800 o 1.000 metros.

El martes está previsto que la DANA se desplace hacia el sur, produciendo “precipitaciones débiles en el Cantábrico y serán más abundantes en la zona centro, en el este y en el sur de la península, y también en Baleares”, ha concretado del Campo. Las áreas donde se espera una mayor intensidad de lluvias, aun con incertidumbre, incluirán el este de Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares. En cuanto a la nieve, el portavoz ha añadido que “la cota de nieve estará en torno a unos 1.400 metros en el extremo norte, mientras que en el resto de la península estará alrededor de unos 800 a 1.200 metros”, con nevadas copiosas en el sistema Central, sur del sistema Ibérico y sistemas Béticos.

Lluvias y nevadas intensas hasta el jueves

El miércoles crecerán las dudas respecto a la evolución de la DANA, aunque el portavoz ha precisado que “lo más probable es que la DANA se retire hacia el sur, disminuyendo ya su influencia, a la vez que un frente atraviesa el extremo norte”. Durante esa jornada, tras lluvias iniciales en los tercios norte, este y Baleares, “a lo largo del día esas lluvias irán cesando e irán quedando los cielos despejados”. La cota de nieve subirá por encima de 1.600 metros y las temperaturas diurnas experimentarán un notable ascenso, posibilitando que “a primeras horas de la tarde se superarán los 18 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en puntos del nordeste y de Baleares”.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

El jueves se perfila, según la previsión de la Aemet, como una jornada más estable: “Es probable que sea un día con tiempo estable en general; los cielos estarán despejados, aunque por la mañana podrá haber bancos de niebla y nubes bajas en el interior y por la tarde podrían crecer nubes de evolución con algunos chubascos en el área mediterránea”. Las temperaturas tenderán a subir respecto a jornadas anteriores.

“El viernes podría llegar un nuevo frente que dejaría lluvias en Galicia, norte de Castilla y León y el Cantábrico, y que podrían extenderse a amplias zonas de la península durante el sábado, para quedar de nuevo relegadas al extremo norte el domingo”, ha indicado del Campo, que apunta que “todavía hay bastante incertidumbre al respecto”.