España

La nieve vuelve a Madrid: la Aemet activa el aviso amarillo en estas zonas

La alerta responde a la previsión de una acumulación de 5 centímetros de nieve en 24 horas en una cota en torno a entre 1.000 y 1.200 metros

Varias personas tratan de sacar
Varias personas tratan de sacar un coche de la nieve, a 28 de enero de 2026, en Madrid (Marta Fernández / Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo -que supone “peligro bajo”- ante la previsión de nevadas en la Comunidad de Madrid de cara al lunes y el martes. En concreto, la alerta, que permanecerá activa entre las nueve de la noche del lunes y las doce del mediodía del martes, responde a la previsión de un grosor de 5 centímetros de nieve en 24 horas con una cota a 900 metros en la Sierra de Madrid. No obstante, los acumulados se esperan a partir de entre 1.100 y 1.200 metros.

De cara al lunes, la Aemet espera una jornada marcada por las nubes con “lluvias débiles y moderadas y chubascos dispersos, que serán más frecuentes e intensos durante la tarde y podrían ir acompañados localmente de tormentas”. Durante esta jornada, la cota de nieve se situará alrededor de los 1.400 metros, pero llegará hasta los 1.000 metros al final del día.

El martes, el cielo seguirá cubierto, “con posibles brumas o nieblas en áreas montañosas”, apunta la Aemet en su predicción. A lo largo del día, caerán chubascos débiles y moderados generalizados, también acompañados de tormenta. En cuanto a la nieve, la cota se situará entre los 1.000 y 1.200 metros al principio de la jornada, pero irá subiendo a lo largo del día y se quedará en torno a los 1.800 metros. A su vez, las temperaturas mínimas irán en ascenso y máximas con pocos cambios.

