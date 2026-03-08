Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

Renfe estrena web para saber en tiempo real la ubicación de trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia. (Europa Press)

Después del accidente de Adamuz, en el que chocaron dos trenes de alta velocidad, y de la acumulación de incidentes, retrasos y polémicas que siguieron en las semanas siguientes, el ojo público está puesto con suspicacia sobre Renfe. Frente a ello, la compañía busca —entre muchas otras cosas— mejorar su comunicación y su transparencia. Así, este domingo ha anunciado el lanzamiento de una nueva herramienta digital que permite a los usuarios consultar en tiempo real la ubicación de los trenes de alta velocidad, larga y media distancia. La plataforma estará igualmente disponible para la red de Cercanías y Rodalies a partir de noviembre.

El nuevo visor online de Renfe puede consultarse en: tiempo-real.largorecorrido.renfe.com. Ofrece la posibilidad de conocer de forma inmediata el estado de movimiento de todos los trenes operativos de alta velocidad, larga y media distancia. La herramienta permite visualizar la posición exacta de cada convoy sobre un mapa interactivo de la red ferroviaria, consultar datos sobre recorridos realizados y pendientes, identificar el punto de origen, el destino y las paradas intermedias en las rutas, así como acceder a información relevante sobre accesibilidad y servicios disponibles en las estaciones.

La empresa ha destacado que esta iniciativa se suma a otros proyectos destinados a incrementar la transparencia sobre su operativa, después de haber comenzado a hacer públicas las estadísticas de puntualidad de los trenes y los datos sobre incidencias. De acuerdo con la información facilitada a EFE, Renfe ha incorporado un sistema de acceso sencillo mediante códigos QR que estarán disponibles en determinados trenes, facilitando así la conexión directa a la web desde dispositivos móviles.

Qué funcionalidades incorpora la nueva web

El sitio web presenta un mapa actualizado al instante en el que cada tren se representa con un icono circular en movimiento, indicando el trayecto recorrido y las próximas etapas de cada recorrido. La herramienta permite no solo seleccionar un tren concreto para verificar sus horarios previstos de paso por diferentes estaciones, sino también elegir cualquier estación para desplegar un panel de información con detalles como la dirección postal, el grado de accesibilidad o la disponibilidad de asistencia para personas de movilidad reducida.

A partir del mes de noviembre, el nuevo sistema de monitorización en tiempo real se extenderá a toda la red de Cercanías y Rodalies, abarcando de esta manera la práctica totalidad de los servicios ferroviarios gestionados por Renfe. La empresa ha detallado igualmente que la web ofrece acceso global al funcionamiento de la red ferroviaria, así como a información específica de estaciones seleccionadas o trenes concretos, ofreciendo de este modo una cobertura que hasta ahora no estaba disponible de forma integrada en una sola plataforma.

La información incluida sobre accesos, asistencia a personas con movilidad reducida y dirección de las estaciones se puede consultar directamente desde el visor a través de la selección de cada estación. De este modo, la web pretende centralizar la gestión de la información operativa, con actualización continua de los datos de situación de los trenes y de los diferentes servicios en cada punto de parada.

*Con información de EFE y Europa Press