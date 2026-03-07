Pedro Sánchez tacha a Feijóo y Abascal de “hipócritas” por “apoyar la guerra de Trump en Irán” a pesar de que perjudique a los españoles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "hipócritas" a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, al asegurar que se muestran belicosos respecto a la guerra en Irán pero a costa del bolsillo de los ciudadanos, por el impacto negativo que ya tiene en la economía doméstica el conflicto iniciado en Oriente Medio por Estados Unidos e Israel. (Fuente: PSOE)

Pedro Sánchez ha criticado a los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, por respaldar la guerra entre EEUU e Israel contra Irán. En un acto de campaña del PSOE en Castilla y León, ha señalado que la oposición está “apoyando” un conflicto que perjudica a los españoles por la subida de precios, tachando a sus rivales políticos de “hipócritas”.

Durante el acto de campaña, acompañado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la presidencia autonómica, Carlos Martínez, Sánchez ha afirmado que “es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás”. Desde que iniciaron los ataques hace una semana, el Gobierno se ha posicionado como uno de los más críticos con Donald Trump, lo que también ha provocado un nuevo frente con su oposición nacional. Según recoge EFE, el público interrumpió en varias ocasiones el discurso con el lema “No a la guerra”, que Pedro Sánchez ha estado empleando en los últimos días.

Pedro Sánchez, en medio de la campaña de Castilla y León, ha acusado a Feijóo y Abascal de “apoyar la guerra de Trump en Irán”. El Gobierno ha señalado en todo momento su absoluto rechazo a la decisión de EEUU, buscando respaldar el derecho internacional. A su vez, de cara a convencer a los españoles, también transmite que las consecuencias llegarán a Europa y España.

“Va a perjudicar a los españoles al encarecer su día a día”, ha afirmado durante el acto de campaña. Por ello, considera que sus opositores son “unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás”. En su intervención, ha dicho que “Feijóo no va a pagar el gas o la calefacción de los españoles ni Abascal la gasolina de los tractores, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán”.

Según afirma EFE, la ministra de Igualdad ha presentado a Pedro Sánchez como “el superhéroe de la paz”. En respuesta, destacó que “es un orgullo ser español por defender lo que defendemos ante la barbarie y ante la guerra”, con la bandera de España de fondo y entre gritos de “presidente, presidente”. “Hoy y siempre, España dirá no a la guerra”, ha concluido.