España

Pedro Sánchez tacha a Feijóo y Abascal de “hipócritas” por “apoyar la guerra de Trump en Irán” a pesar de que perjudique a los españoles

El presidente del Gobierno señala que la subida de precios afectará a los ciudadanos de España

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "hipócritas" a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, al asegurar que se muestran belicosos respecto a la guerra en Irán pero a costa del bolsillo de los ciudadanos, por el impacto negativo que ya tiene en la economía doméstica el conflicto iniciado en Oriente Medio por Estados Unidos e Israel. (Fuente: PSOE)

Pedro Sánchez ha criticado a los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, por respaldar la guerra entre EEUU e Israel contra Irán. En un acto de campaña del PSOE en Castilla y León, ha señalado que la oposición está “apoyando” un conflicto que perjudica a los españoles por la subida de precios, tachando a sus rivales políticos de “hipócritas”.

Durante el acto de campaña, acompañado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la presidencia autonómica, Carlos Martínez, Sánchez ha afirmado que “es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás”. Desde que iniciaron los ataques hace una semana, el Gobierno se ha posicionado como uno de los más críticos con Donald Trump, lo que también ha provocado un nuevo frente con su oposición nacional. Según recoge EFE, el público interrumpió en varias ocasiones el discurso con el lema “No a la guerra”, que Pedro Sánchez ha estado empleando en los últimos días.

Pedro Sánchez, en medio de la campaña de Castilla y León, ha acusado a Feijóo y Abascal de “apoyar la guerra de Trump en Irán”. El Gobierno ha señalado en todo momento su absoluto rechazo a la decisión de EEUU, buscando respaldar el derecho internacional. A su vez, de cara a convencer a los españoles, también transmite que las consecuencias llegarán a Europa y España.

Va a perjudicar a los españoles al encarecer su día a día”, ha afirmado durante el acto de campaña. Por ello, considera que sus opositores son “unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás”. En su intervención, ha dicho que “Feijóo no va a pagar el gas o la calefacción de los españoles ni Abascal la gasolina de los tractores, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán”.

Según afirma EFE, la ministra de Igualdad ha presentado a Pedro Sánchez como “el superhéroe de la paz”. En respuesta, destacó que “es un orgullo ser español por defender lo que defendemos ante la barbarie y ante la guerra”, con la bandera de España de fondo y entre gritos de “presidente, presidente”. “Hoy y siempre, España dirá no a la guerra”, ha concluido.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPPPSOEGobiernoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Lotería Nacional: comprobar los resultados ganadores de hoy 7 de marzo

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Lotería Nacional: comprobar los resultados

Juan Carlos I cancela su viaje a España ante la delicada situación en Abu Dabi tras la guerra en Irán

El padre de Felipe VI ha dado un paso atrás y ha decidido no trasladarse a Sanxenxo por motivos de seguridad

Juan Carlos I cancela su

Piden hasta 20 años de cárcel a los ocho acusados por la violación grupal a una joven en Magaluf: grabaron y difundieron los hechos

La víctima de la presunta agresión sexual, ocurrida en agosto de 2023, estaba inconsciente

Piden hasta 20 años de

Ester Expósito y Kylian Mbappé desatan los rumores sobre una posible relación: las supuestas citas que habrían tenido entre Madrid y París

Ambos habrían sido vistos juntos tanto en la capital española como en la francesa, donde se ha celebrado la Semana de la Moda

Ester Expósito y Kylian Mbappé

La línea 10 del Metro de Madrid cerrará entre Nuevos Ministerios y Cuzco durante nueve meses

Las obras en la estación de Santiago Bernabéu interrumpirán el servicio desde el 28 de marzo hasta finales de año

La línea 10 del Metro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal asegura que Vox no

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

Una persona objeta la adjudicación de la vivienda tras su divorcio pero la Justicia determina que el pacto entre ex cónyuges es válido

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El Gobierno multa con 25.200 euros a Vodafone por los fallos en las pulseras para maltratadores

ECONOMÍA

Un hombre avala el negocio

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

Hay más mujeres trabajadoras que nunca en España, pero siguen siendo más precarias que los hombres: el 88% se concentra en el sector servicios

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

DEPORTES

Josep Maria Bartomeu, expresidente del

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan