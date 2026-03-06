España

Silvia Severino, psicóloga: “Si quieres cambiar tu vida este 2026, créate un alter ego”

La creadora de contenido en psicología recomienda utilizar una identidad alternativa para afrontar nuevos estímulos

Con el paso de los días, es frecuente perder la motivación y acabar abandonando los propósitos de año nuevo.

Comenzar el año con nuevos propósitos es ya un clásico entre la sociedad española. Sin embargo, en ocasiones, falta constancia y disciplina para terminar de llevarlos a cabo con el éxito con el cual se plantearon inicialmente. La psicóloga argentina Silvia Severino ofrece una solución para llevarlo a cabo. En su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico), plantea que el diseño estratégico de una identidad alternativa permite a las personas superar límites autoimpuestos y afrontar desafíos específicos cuando quieren entrar en otra etapa. Es decir, recomienda crear un alter ego si una persona quiere cambiar algo en su vida.

El término alter ego proviene del latín y significa literalmente “otro yo”. Su uso original se remonta al ámbito filosófico y jurídico romano, donde describía a una persona que actuaba en representación de otra como si fuera ella misma. En psicología, el concepto fue adoptado a finales del siglo XIX para referirse a la existencia de diferentes facetas dentro de la personalidad de un individuo.

Especialistas en psicología resaltan que el vision board facilita la claridad mental y el compromiso con las metas personales.

¿Para qué necesitas esta nueva identidad?

A pesar de ser un término antiguo, la psicología lo sigue utilizando en 2026. Volviendo al vídeo, Severino explicó que el proceso comienza al definir el propósito concreto de ese alter ego: “¿Para qué necesitas esta nueva identidad? ¿Puede ser para tener más disciplina, más confianza al hablar en público o más fuerza en el gimnasio?”, plantea.

El siguiente paso consiste en estructurar la personalidad, los rasgos comunicativos y el estilo de reacción frente a conflictos, junto a la elección de un nombre inspirador. Según la psicóloga, el uso de un objeto físico, como un reloj o un anillo, puede servir como “activador” para marcar el cambio de identidad en situaciones clave.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

El consejo de Severino está respaldado por estudios científicos que se han publicado recientemente. Una investigación de la Universidad de Florida en 2025 publicada en la revista Frontiers in Digital Health analiza cómo la adopción de una perspectiva diferente, similar a la creación de un alter ego, incrementa la expresión emocional y la capacidad de reflexión personal. Los participantes que imaginaron responder desde una identidad alternativa compartieron pensamientos más variados y profundos en sesiones con asistentes virtuales. Los investigadores concluyeron que esta técnica puede ayudar a reducir la autoexigencia y facilitar el autoconocimiento.

Uso del alter ego, popularizado entre famosos

Cómo no, este tipo de herramientas de autocuidado ha sido experimentado públicamente por parte de algunas celebridades. Sin ir más lejos, artistas como Beyoncé han recurrido a esta estrategia para mejorar su desempeño profesional. La cantante estadounidense creó el personaje de “Sasha Fierce” para ganar seguridad sobre el escenario, según contó en BBC News.

(Facebook)

Eso sí, también hay voces que recomiendan limitar el uso del alter ego. El psicólogo estadounidense Philip Zimbardo, quien ha investigado sobre el uso una identidad alternativa en Heroic Imagination Project, asegura que la clave está en mantener el equilibrio, usando el alter ego para ampliar la flexibilidad psicológica sin desconectarse de la identidad propia. Es decir, evitar que la persona que usa el alter ego pierda su esencia.

