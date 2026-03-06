España

Los limpiadores del Hospital de Getafe denuncian el impago de sus nóminas y la falta de personal

El sindicato Comisiones Obreras ha convocado seis manifestaciones frente al hospital en protesta por la situación “crítica” del personal

Protesta del personal de limpieza
Protesta del personal de limpieza frente al Hospital Universitario de Getafe. (CCOO)

La plantilla de limpieza del Hospital Universitario de Getafe (Madrid) se ha puesto en pie de guerra tras meses de impagos y sobrecarga laboral. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado una serie de manifestaciones a la entrada del hospital para denunciar la situación “crítica” que vive el personal.

“No podemos permitir que se preste un servicio esencial en un hospital público a costa de la salud y el salario de quienes lo mantienen limpio. Exigimos que la empresa cumpla con sus obligaciones de inmediato”, ha expresado el secretario de Acción Sindical de CCOO del Hábitat Madrid, César Pulido, en un comunicado.

Yolanda Babace, portavoz del sindicato en el Hospital Universitario de Getafe, explica a Infobae los problemas que viven ella y sus compañeros. La plantilla, originalmente de 69 trabajadores, ha quedado reducida a 59 tras una serie de bajas por incapacidad y jubilaciones. El servicio de limpieza está externalizado y lo gestiona la compañía Óptima Facility, que no ha sido capaz de cubrir estas vacantes, con la consiguiente sobrecarga del equipo.

Doble de trabajo sin remunerar

Babace asegura que ella y sus colegas trabajan ahora “el doble” que antes, a costa de su sobreesfuerzo y de trabajar horas extra, que nunca llegan a retribuirse. “Tenemos muchos impagos de nóminas, sobre todo en el tema de festivos, nocturnidades, liquidaciones de suplencias... deben mucho dinero”, afirma la portavoz. Algunos compañeros habrían perdido entre 700 y 1.000 euros por los impagos.

Este incumplimiento estaría afectando la estabilidad económica de numerosas familias. “Tenemos que pagar hipotecas y mantener a nuestras familias. Hay personal que depende solamente de este sueldo, que son unifamiliares y a lo mejor les ayuda hacer festivos u horas extra, pero no se las pagan. De poco sirve el trabajar más”, lamenta.

Sin respuesta de Óptima Facility

Imagen de archivo: Fachada del
Imagen de archivo: Fachada del Hospital Universitario de Getafe, a 2 de septiembre de 2024, en Getafe, Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

El sindicato denuncia asimismo la falta de información y opacidad en las contrataciones por parte de la concesionaria, a quien acusan de incumplir el convenio colectivo. “Tenemos una bolsa de trabajo y no nos informan de los contratos que se van a hacer”, explica Babace.

Muchos de sus compañeros, dice, llevan años esperando conseguir su contrato fijo. “Se saltan la bolsa de trabajo continuamente y no tenemos modo de vigilar su cumplimiento”, dice la portavoz sindical. “Ni nos informan de las bajas que hay, nos vamos enterando por las compañeras”, añade.

Sin embargo, por mucho que han intentado ponerse en contacto con la empresa, no reciben respuesta. “Hablamos con ellos antes de empezar las concentraciones, pero hasta hoy no han vuelto a llamar”, lamenta. A la fecha de la publicación de este artículo, Óptima Facility no ha respondido a las consultas de Infobae.

El calendario de protestas comenzó el pasado martes 3 de marzo y se alargará la próxima semana, con concentraciones frente al Hospital Universitario de Getafe el martes 10 y jueves 12, así como martes 17 y jueves 19 de marzo, en el horario de 11:00 a 11:30. De no recibir respuesta, dice Babace, “tendremos que renovar para más días y, si no, acabaremos en huelga”, asegura.

