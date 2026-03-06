España

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 6 de marzo: Enriqueta se arma de valor y desafía a José Luis y Martín y Francisco hacen las paces

El episodio 369 marcará un antes y un después en la serie de La 1

Enriqueta y José Luis están
Enriqueta y José Luis están a punto de aclarar las cosas en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Los espectadores de Valle Salvaje, serie estrella de La 1, saben bien que en esta serie nunca pasa demasiado tiempo sin que estalle un nuevo conflicto… o sin que dos personajes que parecían irreconciliables terminen sentándose a hablar. Y eso es precisamente lo que va a ocurrir en el capítulo 369 que se emitirá este viernes, 6 de marzo. En esta nueva entrega, la Casa Grande será la gran protagonista de una conversación muy esperada que promete cambiar el rumbo de varias tramas.

Después de varios episodios cargados de tensión, por fin llega un momento que los fans llevaban tiempo esperando: el acercamiento entre Martín y Francisco. Los dos amigos han pasado días complicados, con reproches, silencios incómodos y una distancia que parecía cada vez más difícil de salvar. Pero en esta nueva entrega algo cambia. Ambos encuentran el momento para hablar con calma, sin testigos y con la sinceridad que hasta ahora había brillado por su ausencia. La conversación es necesaria y marca un punto de inflexión en su relación. Después de tanto conflicto, parece que los dos bajan la guardia y se permiten reconocer lo que sienten.

Martín y Francisco en 'Valle
Martín y Francisco en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Eso sí, la gran pregunta sigue en el aire: ¿se atreverá Martín a contar toda la verdad? Durante los últimos capítulos, su comportamiento ha desconcertado a muchos, incluido el propio Francisco. Hay un motivo que todavía no ha salido a la luz y que podría explicar muchas de sus decisiones recientes. Si Martín decide hablar, esa revelación podría cambiar por completo la relación entre ambos.

La inquietante desaparición de Eva y la gran decisión de Enriqueta

Mientras tanto, otra trama sigue generando preocupación en la Casa Grande. Amadeo no puede dejar de pensar en la ausencia de Eva. Su desaparición no termina de cuadrar y cada vez le resulta más evidente que detrás de todo puede haber algo más grave. En los últimos episodios, Eva ha estado rodeada de situaciones complicadas y su repentina ausencia ha levantado sospechas. Amadeo, que conoce bien el entorno del Valle, empieza a temer que no se trate de un simple contratiempo. Lejos de mirar hacia otro lado, decide investigar por su cuenta. Su intuición le dice que algo no está bien y que alguien podría estar ocultando información.

La desaparición de Eva inquieta
La desaparición de Eva inquieta a Amadeo en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Por otro lado, tras semanas soportando presiones y exigencias, un personaje de la ficción decide que ha llegado el momento de decir basta. Cansado de las constantes amenazas, Martín se enfrenta directamente a Victoria. Es un momento tenso, porque hasta ahora ella había mantenido el control de la situación. Sin embargo, Martín parece decidido a no seguir jugando bajo sus reglas.

Pero si hay una confesión que puede cambiarlo todo en este capítulo, esa es la de Enriqueta. La viuda de Domingo lleva tiempo generando incógnitas desde su llegada al Valle. Su actitud firme y su manera de observar todo con atención han hecho sospechar a más de uno. En el nuevo episodio, José Luis tendrá que enfrentarse a ella en una conversación directa y sin rodeos. Enriqueta se muestra implacable y decide dejar las cosas claras de una vez por todas.

Durante ese encuentro, revela el verdadero motivo de su presencia en el Valle, una confesión que promete sacudir varias tramas al mismo tiempo. Con sus palabras, queda claro que su llegada no fue casual y que detrás hay un plan mucho más grande de lo que muchos imaginaban.

Con esta mezcla de revelaciones, tensiones y posibles reconciliaciones, el capítulo 369 de Valle Salvaje se perfila como uno de esos episodios que marcan un antes y un después. El acercamiento entre Martín y Francisco puede reabrir una amistad que parecía rota. La desaparición de Eva añade misterio y peligro a la historia. Y la confesión de Enriqueta deja claro que la calma en el Valle podría durar muy poco.

