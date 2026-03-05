Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 5 de marzo: José Luis estalla y el secreto de Pepa amenaza con arrasar la Casa Grande

Imagen del capítulo 368 de 'Valle Salvaje'. (RTVE)

La calma en la Casa Grande tiene los días contados. Valle Salvaje emite este jueves 5 de marzo su capítulo 368 y lo hace pisando el acelerador en una trama que llevaba semanas cocinándose a fuego lento. Lo que parecía una simple excusa piadosa puede convertirse en el detonante de una auténtica crisis familiar.

Pepa es el epicentro de todo. Acorralada por las preguntas de Mercedes sobre la ausencia de su hermana, se ve obligada a improvisar una versión de los hechos que suena convincente, pero que está construida con alfileres. Y en esta serie ya sabemos lo que ocurre con las mentiras sostenidas a base de nervios: tarde o temprano se desmoronan.

La gran incógnita del capítulo es si Mercedes se creerá la historia. No es un personaje fácil de engañar y, si empieza a sospechar, podría destapar algo mucho más grande de lo que Pepa pretendía ocultar. Porque la desaparición de su hermana no es un detalle menor ni un simple recurso para salir del paso. Hay algo más detrás. Algo que todavía no se ha contado del todo y que podría salpicar a más miembros de la familia.

La serie vuelve a demostrar que domina la tensión psicológica sin necesidad de grandes artificios. Basta una conversación incómoda, una mirada sostenida o un silencio fuera de lugar para que el espectador intuya que el peligro está cerca. Pepa camina ahora mismo sobre una cuerda floja: cualquier gesto en falso puede hacer que todo salte por los aires, lo sabe y actuará con cuidado.

Dámaso irrumpe y José Luis llega a su límite

Como si la situación no fuera ya suficientemente delicada, la aparición de Dámaso en la Casa Grande lo complica todo. Su presencia nunca es neutral. Siempre entra en escena con intención de remover heridas o sembrar dudas, y en este episodio no será diferente.

Imagen del capítulo 365 de 'Valle Salvaje'. (RTVE)

El que peor lo encaja es José Luis. Lleva tiempo acumulando tensión, tragando orgullo y soportando situaciones que lo han ido desgastando por dentro. Las provocaciones de Dámaso son la chispa que necesitaba para perder el control. Y el avance deja caer que no será el único frente al que tendrá que hacer frente.

Hay otra figura que amenaza con desestabilizarlo por completo, aunque su identidad se mantiene en secreto. Ese misterio añade todavía más intriga a un capítulo que apunta a ser decisivo para el personaje. ¿Se trata de alguien de su pasado que vuelve para ajustar cuentas? ¿O de alguien mucho más cercano, capaz de tocar donde más duele?

Lo que está claro es que José Luis no podrá seguir conteniendo lo que lleva dentro. Y cuando él estalla, las consecuencias rara vez son pequeñas.

Imagen del capítulo 367 de 'Valle Salvaje'. (RTVE)

El episodio de este jueves 5 de marzo de Valle Salvaje promete emociones intensas, miradas cargadas de reproche y decisiones que podrían cambiar el rumbo de la historia. Pepa intenta mantener en pie una mentira que se tambalea. Dámaso agita el avispero. José Luis pierde los nervios. Y el secreto que planea sobre la familia amenaza con convertirse en una bomba de relojería.