España

Cómo preparar tu coche para primavera: todo lo que debes comprobar

La llegada del buen tiempo exige una atención especial al mantenimiento del vehículo

Guardar
Recomendaciones a tener en cuenta
Recomendaciones a tener en cuenta para el coche con la llegada del buen tiempo (iStock)

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, preparar el coche para esta estación se convierte en una tarea indispensable para garantizar tanto la seguridad como el confort en la carretera. Aunque desaparecen las precauciones propias del invierno, como el uso de neumáticos específicos o el cuidado ante la nieve, la transición de estación implica prestar atención a otros aspectos esenciales que pueden condicionar el funcionamiento del vehículo durante las escapadas y viajes propios de esta época.

Es un error pensar que la mejora del clima elimina la necesidad de atender el mantenimiento del coche; de hecho, diversos elementos del vehículo requieren vigilancia y cuidados específicos ante la llegada del buen tiempo. De cara a la primavera, realizar una revisión completa del coche se convierte en el primer paso recomendado para anticipar cualquier posible fallo.

Esta inspección no solo puede evitar averías inesperadas, sino que también resulta ventajosa en términos económicos y de tiempo, al evitar tener que solucionar averías por separado. Actualmente, la normativa permite acudir a cualquier taller, no siendo obligatorio recurrir al oficial de la marca. El mantenimiento, sin embargo, no se limita únicamente a las revisiones en el taller. Cabe subrayar la importancia de cuidar el estilo de conducción.

Un comportamiento responsable al volante contribuye a preservar en mejor estado los componentes del vehículo y permite un consumo más eficiente de combustible, lo que se traduce en un menor gasto en gasolineras. Así, la conducción atenta y consciente facilita aprovechar al máximo las escapadas primaverales sin sobresaltos mecánicos ni imprevistos en ruta.

Comprobaciones clave

El incremento de las horas de luz y el ambiente más agradable pueden impulsar una actitud más relajada durante la conducción, algo que entraña riesgos. La Dirección General de Tráfico incide en la necesidad de mantener siempre la atención al volante, independientemente de la estación.

Conducir tras comidas copiosas, el cansancio y la relajación excesiva tras largos trayectos pueden favorecer distracciones o incluso episodios de somnolencia, incrementando la posibilidad de accidentes. Por tanto, la vigilancia constante sigue siendo un pilar básico para la seguridad vial en primavera.

Un conductor novel tras aprobar
Un conductor novel tras aprobar el examen de conducir (Pixabay)

Cuando se trata de revisar el estado del vehículo ante la llegada del buen tiempo, existen ciertos elementos que requieren una atención especial. En primer lugar, los neumáticos se presentan como el punto de contacto directo entre el coche y el asfalto.

Las altas temperaturas aceleran su desgaste e incrementan el riesgo de pinchazos, de manera que comprobar su estado resulta ineludible para circular con garantías. Aunque la revisión periódica de las ruedas no elimina totalmente el deterioro natural, elegir modelos adecuados y seguir las recomendaciones de mantenimiento es un paso imprescindible para la seguridad.

Clima interior y batería

El aire acondicionado adquiere un protagonismo especial en esta época. Su correcto funcionamiento no solo mejora el confort térmico dentro del habitáculo, sino que además contribuye a que el conductor mantenga la atención y a que los pasajeros disfruten del viaje. La recarga periódica del sistema asegura disfrutar de una temperatura adecuada y evita situaciones incómodas debido al calor o al frío.

Por último, la batería se erige como uno de los componentes fundamentales para el arranque y la operatividad general del coche. Un fallo en este elemento puede impedir incluso iniciar el trayecto, por lo que verificar su funcionamiento previo a los desplazamientos primaverales resulta esencial para evitar contratiempos y asegurar el normal desarrollo de cualquier escapada.

Pedro Sánchez anuncia ayudas de hasta 7.500 euros para la compra de coches eléctricos para autónomos y pymes

En suma, el mantenimiento preventivo es la mejor herramienta para disfrutar plenamente de la conducción durante los meses de buen tiempo, evitando averías inesperadas, gastos innecesarios y asegurando trayectos más seguros y confortables en cada viaje.

Temas Relacionados

CochesMotorVehículosMotor EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 5 de marzo: José Luis estalla y el secreto de Pepa amenaza con arrasar la Casa Grande

El episodio 368 lleva al límite a la familia con mentiras cada vez más frágiles, provocaciones inesperadas y una tensión que ya no se puede disimular

Avance de ‘Valle Salvaje’ del

Alertan del “mal estado” de los vehículos de la Guardia Civil para traslado de presos: el 40% no tiene cinturones de seguridad y la antigüedad media es de 11 años

“Desde que en 2015 una orden ministerial de Interior estableció las especificaciones técnicas mínimas que deben reunir este tipo de vehículos, han pasado ya más de diez años y la renovación de esa flota está eternizándose” denuncian desde la AUGC

Alertan del “mal estado” de

Alberto Ramírez, psicólogo: “El 50% de personas que atiendo en consulta por ansiedad o depresión tienen como detonante su relación de pareja”

Algunos patrones como el miedo al abandono o la dificultad para poner límites pueden provocar estos problemas afectivos

Alberto Ramírez, psicólogo: “El 50%

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Aquí está la lista de los precios más bajos de las gasolinas y también los más inasequibles en distintas ciudades de España

La gasolina más barata y

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy jueves 5 de marzo

El valor de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Virgen, extra y lampante: estos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alertan del “mal estado” de

Alertan del “mal estado” de los vehículos de la Guardia Civil para traslado de presos: el 40% no tiene cinturones de seguridad y la antigüedad media es de 11 años

De qué habla Pedro Sánchez cuando habla del “no a la guerra”: un pulso a Trump, otro al pasado y una sacudida al votante perdido

¿Por qué acabaron en Estonia 527.000 euros de una subvención del Gobierno de Ayuso para formar a agricultores madrileños?

Alicia Sánchez, más de 30 años luchando por la igualdad dentro de la Guardia Civil: “Cuando las mujeres lleguen a los altos puestos, esto va a mejorar mucho”

La Casa Blanca asegura que España está “de acuerdo con cooperar militarmente” y el Gobierno de Pedro Sánchez lo desmiente: “No se ha producido ninguna conversación”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si estás de baja, la empresa no puede quitarte el complemento de productividad”

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

El peor dato de emancipación en 130 años: los nacidos entre 1992 y 2001 viven más tiempo con sus padres

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”