Un niño de 13 años apuñala a un compañero en un colegio en Francia: está en estado grave

El agresor está bajo custodia policial por “intento de homicidio”

Un niño de 13 años apuñala a un compañero en un colegio en Francia.

La violencia ha vuelto a sacudir a un centro educativo francés. Un estudiante de secundaria de 13 años apuñaló este miércoles por la mañana a uno de sus compañeros en el colegio Beauregard, en La Rochelle (departamento de Charente-Maritime, oeste de Francia). Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 a. m., durante una clase, ante la mirada de una veintena de alumnos.

Según la fiscalía, el agresor utilizó “un cuchillo Opinel” y asestó “dos puñaladas en el hombro y el estómago” a la víctima, también de 13 años. La rápida intervención del profesor evitó consecuencias aún más graves. “El profesor intervino y el agresor fue rápidamente atendido por el personal educativo y directivo del establecimiento”, explicó el fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, en declaraciones a la prensa francesa.

Agentes de la Policía Nacional acudieron rápidamente al lugar y detuvieron al adolescente, que fue puesto bajo custodia policial por “intento de homicidio”. “El motivo de sus actos aún está por confirmar”, precisó el fiscal, quien añadió que el menor, nacido en 2012, no tiene antecedentes penales. La investigación ha sido confiada a la Dirección de Delitos Territoriales. En el momento del ataque había 24 alumnos que presenciaron la agresión, según confirmaron las autoridades educativas.

La víctima, fuera de peligro

El estudiante herido fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado al Centro Hospitalario de La Rochelle. Aunque “su estado de salud se describe como grave”, “no se encuentra en estado de vida o muerte” y “no se cree que su vida corra peligro inmediato”, según indicó Arnaud Laraize en un comunicado de prensa.

De forma paralela, se ha activado una unidad de emergencias médico-psicológicas (CUMP) para asistir a los estudiantes y a sus familias. Representantes de la fiscalía, de la prefectura, de la autoridad educativa regional y de la Policía Nacional se desplazaron al centro tras el suceso.

La víctima se encuentra fuera de peligro. (Alexis Sciard/Europa Press)

Reacción institucional y clima de preocupación

El ministro de Educación, Édouard Geffray, ha reaccionado públicamente al ataque: “Estos actos son indescriptibles. Todas las medidas de seguimiento, tanto disciplinarias como legales, deben tomarse con la máxima firmeza. La escuela debe seguir siendo un lugar de absoluta protección para nuestros estudiantes y personal”, ha escrito en su cuenta de X.

El incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia con armas blancas en los centros escolares. En Charente-Maritime se han realizado 107 operaciones de registro de bolsos desde el inicio del curso, incluida una cerca de este colegio antes de las vacaciones de invierno, según el ministerio. A nivel nacional, entre marzo y diciembre de 2025 se incautaron unas 525 armas blancas, en un periodo marcado por un aumento del 15% de este tipo de incidentes en las escuelas.

Casos recientes como el apuñalamiento de un profesor en Sanary-sur-Mer, el asesinato de un supervisor en Nogent en 2025 o el ataque mortal de un alumno en Nantes han reavivado el debate sobre la seguridad en el ámbito educativo. “La investigación sigue en curso”, concluyó el fiscal Arnaud Laraize, mientras la comunidad educativa de La Rochelle intenta recuperarse de una jornada marcada por la violencia en el aula.

