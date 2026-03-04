Tarifa de la luz en España este jueves

La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la luz es el país para este jueves 5 de marzo, así como las tarifas más caras y más bajas del día.

Recuerda que la tarifa de la luz cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 5 de marzo

Precio de media: 89.79 euros por megavatio hora

Precio máximo: 156.98 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 37.36 euros por megavatio hora

El precio de la luz por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este jueves 5 de marzo, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 94.83 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 85.48 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 84.3 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 74.02 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 76.21 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 86.42 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 118.17 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 156.98 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 131.84 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.32 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 87.51 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 54.69 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 39.34 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 37.36 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 40.87 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 50.12 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 78.18 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 96.71 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 142.52 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 154.34 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 115.54 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 92.76 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 83.32 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69.12 euros por megavatio hora.