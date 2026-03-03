La inflación de la zona euro repuntó en febrero al 1,9%

El coste de los alimentos frescos mostró un aumento del 4,6% en la eurozona en febrero, lo que representó un incremento de cuatro décimas respecto al mes anterior y contribuyó de manera relevante al avance de la inflación. Según la primera estimación publicada por Eurostat, el dato interanual de inflación en el área del euro repuntó al 1,9% en febrero, situándose dos décimas por encima del valor registrado en enero, que fue de 1,7%. Este aumento dejó a la tasa anual de inflación muy cerca del objetivo de estabilidad a medio plazo del 2% establecido por el Banco Central Europeo (BCE).

De acuerdo con la información difundida por Eurostat, el alza de la inflación en la eurozona en febrero también estuvo influida por otros factores, como el encarecimiento de los servicios, cuyo coste avanzó un 3,4% frente al dato de 3,2% registrado en enero. Los bienes industriales no energéticos también incrementaron su precio en 0,7% de manera interanual, lo que significó tres décimas adicionales respecto al mes previo.

En contraste con estos aumentos, los precios de la energía registraron una baja interanual del 3,2%, lo que amortiguó en parte el avance general de la inflación. Este descenso se moderó frente al retroceso del 4% anotado en enero, reveló Eurostat. Al calcular la inflación excluyendo el impacto de la energía, la tasa en la eurozona alcanzó el 2,4% en febrero, una décima más que en enero, y la inflación subyacente —que tampoco considera el precio de los alimentos, el alcohol y el tabaco— también se situó en ese mismo 2,4%, con un incremento de dos décimas.

En el caso de España, según publicó Eurostat, la tasa de inflación armonizada subió una décima en febrero, colocándose en el 2,5% interanual. Este valor supone un diferencial de precios de seis décimas por encima de la media de la eurozona, lo que implica una evolución menos favorable para el poder adquisitivo de los consumidores españoles respecto a los del conjunto del área monetaria.

La evolución de la inflación no fue homogénea entre los países del área del euro. Chipre presentó la tasa anual de inflación más baja, con un 0,9%. Le siguieron Francia, que cerró el mes con un 1,1%, y Bélgica, que registró un 1,4%. En el otro extremo, Eslovaquia encabezó los aumentos de precios al situarse en un 4% interanual. Croacia alcanzó una tasa de inflación del 3,9%, mientras que Estonia y Lituania compartieron un incremento del 3,2% en ambos casos, según detalló Eurostat.

El contexto de precios al consumidor refleja las presiones diferenciadas que afrontan las economías del euro, donde los componentes volátiles, como la energía y los alimentos frescos, continúan siendo factores decisivos. La desaceleración en la caída de los precios energéticos, unida al encarecimiento persistente en servicios y productos frescos, configura el escenario actual de la inflación en la zona euro, publicó el organismo estadístico de la Unión Europea.

En suma, la eurozona se aproximó en febrero al objetivo de inflación marcado por el BCE, en un contexto caracterizado por aumentos en bienes esenciales y servicios, así como por variaciones marcadas entre los distintos países que integran el área monetaria, según consignó Eurostat.