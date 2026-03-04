España

Comprobar Bonoloto: resultados ganadores del último sorteo de este miércoles 4 de marzo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

"Reglas Esenciales del Bonoloto" describe las características fundamentales de cómo participar en el juego de lotería Bonoloto. Explica que se requieren dos euros para jugar y la meta es seleccionar seis números del 1 al 49. Créditos: Podcast generado con IA

¿Jugaste en la lotería de Bonoloto y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de su último sorteo, divulgados por Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Jugada ganadora de hoy

Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor de Bonoloto tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora.
  • Fecha: miércoles 4 de marzo de 2026.
  • Combinación ganadora: 16, 19, 22, 25, 29 y 47.
  • Complementario: 41.
  • Íntegro: 0.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan un tiempo de caducidad, que se encuentra en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el premio. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo ganar BonoLoto?

Como cada miércoles, se
Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de la Bonoloto

Bastan dos euros para poder apostaren el sorteo de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

La apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

El origen de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

