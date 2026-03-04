El Hospital de Can Ruti, pionero en Cataluña por implementar la inteligencia artificial en conversaciones entre médico y paciente

Imagen de archivo: Fachada del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol en Badalona, Barcelona, Catalunya (España).

El Hospital Germans Trias i Pujol de Can Ruti (Badalona) ha iniciado una prueba piloto pionera en Cataluña que permitirá implementar la inteligencia artificial (IA) en la transcripción automática de las conversaciones entre médico y paciente en el entorno hospitalario. La nueva herramienta, ya implantada desde hace más de un año en los centros de atención primaria catalanes, es propiedad de la compañía Tandem Health, que ha presentado su tecnología este miércoles en el Mobile World Congress.

La IA de Tandem Heath automatiza la tarea de redactar los informes clínicos que quedan registrados en la historia médica de cada paciente, al transcribir directamente la consulta del paciente con su médico. A partir de la conversación mantenida con el especialista, redacta el informe con terminología médica específica, descartando datos irrelevantes, lo que reduce la carga administrativa para los profesionales sanitarios.

El despliegue de esta innovación arrancará inicialmente en el Servicio de Nefrología del hospital. Se espera que su uso reduzca el estrés de los profesionales y mejore la eficiencia del servicio hospitalario.

Menos estrés y más atención

Según Tandem Health, los beneficios de la herramienta en la práctica clínica están más que demostrados. Un estudio llevado a cabo por la propia empresa evidenció que el uso de su herramienta reducía el tiempo invertido en la redacción de informes y el estrés asociado a tareas burocráticas. El análisis contó con una muestra de más de 375.000 informes médicos elaborados con la IA y 1.295 profesionales de Capio, el mayor proveedor sanitario privado de la región nórdica

Entre los datos más significativos, la investigación ha reflejado que la aplicación de la IA reduce en un 29% el tiempo de redacción de los informes de consulta* pasando de una media de 6,69 minutos a solo 4,71 minutos por informe. Por otra parte, el tiempo medio de edición fue de 93 segundos por informe, de acuerdo con datos de uso real de la plataforma.

A nivel cualitativo, la encuesta efectuada entre 177 facultativos responsables de 60.000 informes ha evidenciado mejoras en el bienestar profesional. Los propios sanitarios han considerado que su sensación de presencia y concentración durante la consulta crecía gracias a este apoyo tecnológico. Asimismo, el estudio ha revelado una reducción del 30% en el estrés originado por la gestión administrativa derivada de la consulta médica.

Alta aceptación entre los sanitarios

Dentro del mismo análisis, también se constata la fuerte adopción y percepción positiva de la tecnología entre los profesionales sanitarios que participaron en la consulta. Un 91% de los encuestados veía que el sistema era fácil de usar y manifestaban que continuarían usándolo. Además, un 84% lo recomendaría a otros compañeros y un 80% considera que este asistente de escritura supone una mejora real para la profesión.

Con la puesta en marcha de esta prueba piloto en el Hospital Germans Trias i Pujol, Tandem Health afianza su presencia en el ámbito sanitario catalán, donde ya colabora con 5.000 organizaciones de toda Europa, y traslada a los hospitales un sistema que ha logrado consolidarse en la atención primaria desde el año pasado.