Mundo

EEUU instó a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente más de una docena de países de Medio Oriente

Las autoridades estadounidenses recomendaron el uso de vuelos comerciales para evacuar a nacionales, debido a la inseguridad por los ataques constantes del régimen iraní contra otras naciones de la región

Guardar
Pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados
Pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados esperan en una terminal de Medio Oriente debido al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. (AP/Hassan Ammar)

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió el lunes a sus ciudadanos que abandonen de inmediato más de una docena de países de Medio Oriente, incluidos Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, en medio de los ataques lanzados por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra el régimen iraní.

Mora Namdar, subsecretaria de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, recomendó a los estadounidenses salir de esos países utilizando los medios de transporte comerciales disponibles “debido a los riesgos para la seguridad”.

La advertencia aplica a Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

La embajada de Estados Unidos en Amán, Jordania, informó que su personal abandonó el lugar “debido a una amenaza”.

La recomendación desde Washington surgió luego de que el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmara que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que provocó un pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio, sin que se reportaran víctimas.

Dos drones iraníes impactaron contra
Dos drones iraníes impactaron contra la embajada de EEUU en Arabia Saudita (Captura de video)

La misión diplomática estadounidense en el Reino emitió una alerta de seguridad ordenando a su personal y recomendando a los ciudadanos estadounidenses refugiarse en Yeda, Riad y Dhahran, además de limitar los desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región.

La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudita continúa monitoreando la situación regional”, señaló el aviso, que instó a los estadounidenses a mantener un plan personal de seguridad, evitar manifestaciones y grandes concentraciones, y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

La cadena CNN informó, citando fuentes cercanas al caso, que los drones estarían presuntamente vinculados a Irán, aunque esta información no fue confirmada oficialmente por Washington ni Riad. Según las mismas fuentes, no se registraron heridos.

El ataque ocurre en medio de una fuerte escalada regional. La Guardia Revolucionaria iraní anunció el lanzamiento de una decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel, en el marco de una operación denominada “Promesa Verdadera 4”.

Ante este panorama, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que la ofensiva contra Irán está lejos de haber alcanzado su punto máximo y advirtió que la fase más contundente de los ataques aún no comenzó.

El presidente Donald Trump llega
El presidente Donald Trump llega para una ceremonia de la Medalla de Honor en el Salón Este de la Casa Blanca, el lunes 2 de marzo de 2026, en Washington (AP/Alex Brandon)

El mandatario indicó que la operación podría intensificarse en los próximos días y prolongarse más allá de lo previsto, sin descartar una escalada militar mayor. “Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte. La gran oleada aún no ha sucedido. Lo grande viene pronto”, declaró en una entrevista telefónica con CNN.

Trump reiteró que Estados Unidos está “arrasando” a Irán y que el operativo puede escalar mucho más allá de las cuatro o cinco semanas previstas inicialmente. “Siempre pensé que duraría cuatro semanas. Ahora vamos algo adelantados, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”, afirmó.

El inquilino de la Casa Blanca reconoció que la cadena de mando del régimen es incierta tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei, abatido el fin de semana en un ataque selectivo. “Ellos mismos no saben quién los lidera ahora. Eliminamos a 49 de sus líderes. No sabemos quién está al mando”, señaló.

El líder supremo de Irán,
El líder supremo de Irán, ayatollah Ali Khamenei, habla durante un mitin público en Mashhad (REUTERS/Archivo)

El presidente destacó que la mayor “sorpresa” en el desarrollo del conflicto fue la reacción de los países árabes vecinos de Irán. Según Trump, Washington esperaba una postura más pasiva de estados como Baréin, Jordania, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, aunque todos ellos han sido blanco de ataques iraníes y han respondido de forma activa, involucrándose más de lo anticipado. “Les dijimos: ‘Nosotros nos encargamos’, y ahora quieren pelear. Ahora insisten en involucrarse”, apuntó.

Sobre las próximas fases de la operación, Trump no descartó el despliegue de fuerzas terrestres si resultara necesario, pese a que durante años había prometido evitar nuevas guerras en el extranjero. “No tengo problema con enviar tropas si es necesario”, declaró al New York Post, aunque aclaró que por ahora la ofensiva se basa en bombardeos aéreos y misiles. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó esa postura.

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaIránIsraelEstados UnidosMedio OrienteGuerra en Medio Orienterégimen iraní

Últimas Noticias

Un ataque de insurgentes en Sudán del Sur deja al menos 169 muertos en una aldea remota

Una ofensiva violenta en el condado Abiemnom, Sudán del Sur, resultó en la muerte de 169 personas, incluidos mujeres, niños y combatientes, mientras Naciones Unidas alerta sobre el riesgo de una escalada hacia la guerra civil

Un ataque de insurgentes en

Así se gestó la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán: la Unidad 8.200 y cámaras hackeadas en Teherán

Israel pasó años pirateando las cámaras de tráfico de Teherán y vigilando a los guardaespaldas antes del asesinato del líder supremo de Irán

Así se gestó la ofensiva

Irán, en primera persona: el desgarrador relato de Samira Susmann, ex detenida del régimen y residente en Argentina

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, la protagonista expuso cómo la represión, la censura y la crisis humanitaria marcan la vida en Irán. Su testimonio, transmitido por Infobae en vivo, refleja la esperanza de la diáspora y el drama de quienes deben exiliarse para sobrevivir

Irán, en primera persona: el

Cómo el conflicto en Irán paralizó un mercado cripto de 11.000 millones de dólares

El régimen ordenó suspender el comercio de la principal stablecoin en plena ofensiva militar y con la conectividad reducida al 4%. El ecosistema cripto iraní, salvavidas financiero para millones de ciudadanos y herramienta de evasión de sanciones del régimen, enfrenta su mayor prueba de estrés

Cómo el conflicto en Irán

El ejército ucraniano recuperó nueve localidades en Zaporizhzhia desde enero

Las fuerzas de Ucrania lograron avances significativos en la región de Zaporizhzhia tras una serie de fallos en las comunicaciones rusas, marcando el primer progreso sostenido desde el verano de 2024 y superando la ofensiva de Moscú

El ejército ucraniano recuperó nueve
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Autora de la ley No

Autora de la ley No más olé radicó proyecto para poner fin al uso de perros en seguridad privada: “No son guardias”

Dramática muerte de un bebé de 6 meses: se ahogó tras caer en la alberca de su casa

Cinco señales de infarto cerebral que aparecen días antes de que ocurra

Mi Beca para Empezar 2026: el pago de este mes de marzo ya cayó a todos los beneficiarios

Dónde votar en las Elecciones 2026: LINK de la ONPE para consultar con el DNI

INFOBAE AMÉRICA
Arabia Saudí confirma un incendio

Arabia Saudí confirma un incendio en la Embajada de EEUU en Riad tras ser alcanzada por dos drones

Emiratos denuncia una oleada de misiles balísticos contra su territorio procedentes de Irán

EEUU pide a sus ciudadanos abandonar 14 países en Oriente Próximo en medio de la oleada de ataques con Irán

El Ejército israelí presume de "un duro golpe" a Yihad Islámica tras matar a un alto cargo en el sur de Beirut

Burundi nomina al expresidente de Senegal Macky Sall para dirigir la Secretaría General de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Christina Applegate habla de la

Christina Applegate habla de la pérdida de peso causada por la esclerosis múltiple: “Peligroso y aterrador”

Kate Hudson y una cita sorpresa en los Actor Awards 2026: por qué su hermano Oliver fue el gran protagonista

Kelly Ripa y el dilema del retiro: el consejo de Oprah y la importancia de seguir al aire

El hijo de Cher volvió a ser arrestado en menos de 48 horas por disturbios

Jonathan Lipnicki y su recuerdo de Ray Boyd, el niño de Jerry Maguire: “Tom Cruise decidió que yo era el indicado”