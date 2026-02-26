Mundo

El portaaviones estadounidense Gerald Ford abandonó Grecia y puso rumbo a la costa de Israel

Su partida coincidió con el inicio en Ginebra de una nueva ronda de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní

El portaaviones Gerald Ford abandona Grecia

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, enviado al Mediterráneo esta semana como parte de una escalada militar para presionar a Irán, partió el jueves de una base naval en Creta con destino a las costas cercanas a Haifa en el norte de Israel, donde se espera que llegue el viernes.

Su partida coincidió con el inicio en Ginebra de una nueva ronda de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní, con la mediación del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, el jueves por la mañana.

El presidente Donald Trump ordenó ataques contra Irán el año pasado. Ha amenazado repetidamente a Teherán con nuevas acciones militares si no alcanza un nuevo acuerdo sobre su polémico programa nuclear, que Occidente teme esté destinado a construir un arma atómica.

Washington tiene más de una docena de buques de guerra en Oriente Medio: un portaaviones (el USS Abraham Lincoln), nueve destructores y otros tres buques de combate. Es raro que haya dos portaaviones estadounidenses, que transportan docenas de aviones de guerra y están tripulados por miles de marineros, en el Medio Oriente.

El Ministerio de Defensa griego se negó a hacer comentarios sobre los movimientos del portaaviones.

Actividad de Apoyo Naval de EEUU la bahía de Souda alberga a aproximadamente 1.000 personas, entre militares en servicio activo, empleados civiles estadounidenses, empleados nacionales locales, contratistas y familiares.

El portaaviones USS Gerald R.
El portaaviones USS Gerald R. Ford sale de la bahía de Souda en la isla de Creta, Grecia, el 26 de febrero de 2026.

Estados Unidos contaba con dos de los buques de guerra más grandes de la región en junio del año pasado, cuando bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes durante la guerra de 12 días entre Israel y Irán.

En su primer mandato, Trump abandonó un acuerdo nuclear histórico de 2015 con Irán que limitaba sus actividades atómicas a cambio de un alivio de las sanciones.

Tras la retirada de Estados Unidos, Irán comenzó a enriquecer uranio a niveles más altos —hasta el 60%, cerca del 90% necesario para una bomba—, aunque siempre ha mantenido que su programa es estrictamente pacífico.

Una ronda previa de diplomacia nuclear el año pasado fracasó cuando Israel lanzó su campaña sorpresa contra la república islámica.

(Con información de AFP)

