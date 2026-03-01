España

La Justicia niega el arraigo a un mexicano que tuvo el pasaporte caducado 7 años y no pudo probar la ausencia de antecedentes penales

El ciudadano alegó que no renovó el documento porque no pensaba salir de España en ese tiempo

Guardar
Imagen de archivo de las
Imagen de archivo de las banderas española y mexicana. (REUTERS/Susana Vera)

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha rechazado la solicitud de residencia por arraigo familiar a un ciudadano mexicano porque no aportó un certificado de antecedentes penales en vigor y un pasaporte actualizado. La resolución judicial supone que Don Carlos María no podrá acceder a la regularización de su situación en España mediante el procedimiento de residencia inicial por arraigo familiar. Además, la sentencia impone al solicitante el pago de 800 euros en concepto de costas procesales de la apelación.

Carlos María llegó a España el pasado 4 de agosto de 2013 y, desde entonces, según ha defendido, no ha salido del país. El primer problema llegó porque su pasaporte caducó en 2016 y la expedición de uno nuevo no se realizó hasta 2023, por lo que no pudo demostrar con documentos oficiales que estuvo en España de manera continuada durante esos siete años.

El segundo problema llegó cuando presentó su solicitud de residencia en mayo de 2024. Aportó un certificado de antecedentes penales expedido en agosto de 2023, pero ese documento ya estaba caducado.

Alegó que no tenía obligación de renovar el pasaporte porque no iba a salir de España

La administración, en su requerimiento del 14 de mayo de 2024, le recordó la obligación de presentar tanto el certificado de antecedentes penales válido como el pasaporte en vigor, advirtiendo que el incumplimiento supondría la renuncia tácita a su petición.

España tiene un nuevo reglamento de extranjería con el que prevé regularizar a 300.000 migrantes al año: estos son los cambios en el arraigo, visados y asilo.

Carlos María argumentó que le resultó difícil obtener nueva documentación y que, según su interpretación de la ley, no tenía obligación de renovar el pasaporte si no tenía pensado salir de España. Además, sostuvo que, al tener una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea, no necesitaba presentar el certificado de antecedentes penales.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de València volvió a rechazar la demanda y respaldó la postura de la administración, indicando que el solicitante no corrigió la falta de documentos —ni presentó un pasaporte actualizado ni un certificado de antecedentes penales válido— y que en su caso no aplicaba ninguna excepción o exención.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha mantenido este criterio en su sentencia del 19 de febrero de 2026. Reafirmó que, para obtener la autorización inicial, es obligatorio demostrar su situación regular a través de estos documentos, como exige el artículo 128 del reglamento de extranjería de abril de 2011.

La sentencia, no obstante, no es definitiva. Se puede presentar un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante la misma Sala del TSJCV. El plazo para hacerlo es de 30 días desde la notificación, siempre que se cumplan los requisitos legales y se deposite una tasa de 50 euros, aunque el proceso se vuelve más difícil tras dos fallos en contra.

Temas Relacionados

Residencia EspanaEspaña NoticiasMexicoEspaña-NacionalNacionalidad española

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 1 marzo

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

Dos mexicanos consiguen la nacionalidad española al demostrar su origen sefardí con su árbol genealógico tras el rechazo de la administración

Alegaron que otros familiares directos habían obtenido la nacionalidad española en procedimientos similares, basados en pruebas prácticamente idénticas

Dos mexicanos consiguen la nacionalidad

Bruselas investigará el cantón de limpieza que el Ayuntamiento de Madrid quiere instalar en Montecarmelo: los vecinos vuelven a manifestarse

Piden que el proyecto se ubique en una zona más alejada de viviendas y centros escolares, debido al “aumento del tráfico, el ruido y malos olores” que generaría

Bruselas investigará el cantón de

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: estos son los

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos mexicanos consiguen la nacionalidad

Dos mexicanos consiguen la nacionalidad española al demostrar su origen sefardí con su árbol genealógico tras el rechazo de la administración

Un historiador mexicano descubre que un alcalde de Madrid logró “fraudulentamente” el condado del Valle de Súchil en 1919 tras pagar 24.000 pesetas

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

ECONOMÍA

El mercado de la vivienda,

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El impacto económico de los Goya en Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica