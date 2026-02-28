Un chico de 19 años está esperando su hamburguesa en un restaurante de Aviñón y es secuestrado por un grupo armado con kalashnikov: fue “una equivocación”

Agentes de la policía científica en Francia. (Manon Cruz/Reuters)

Un joven de 19 años fue secuestrado en la madrugada del 22 de febrero en un local de comida rápida en la zona sur de Aviñón, en Francia, un hecho que movilizó a la policía judicial de la ciudad. La investigación apunta a que el grupo armado habría cometido un error al elegir a su víctima.

El ataque ocurrió mientras el joven aguardaba su pedido en el McDonald’s de La Cristole, acompañado de dos amigas. De acuerdo con la reconstrucción inicial, varios hombres encapuchados y provistos de un kalashnikov lo encañonaron y lo obligaron a subir a un vehículo en cuestión de segundos.

La División de Criminalidad Organizada y Especializada (DCOS) asumió el caso de secuestro y privación de libertad, centrando sus esfuerzos en identificar y localizar a los responsables. Sin embargo, según la policía, “los delincuentes se habrían equivocado de objetivo”.

El joven, que no tenía antecedentes policiales ni judiciales, fue finalmente liberado tras ser golpeado y despojado de sus pertenencias. Logró refugiarse en una vivienda de Pujaut, un pueblo en el cercano departamento del Gard, donde fue hallado posteriormente. La policía ha destacado que se trata de un error y que la vida del chico no está en peligro.

Aumentan los secuestros en Francia

El caso se enmarca dentro de un crecimiento de los secuestros en Francia. En 2025, muchos de los incidentes estuvieron relacionados con el mundo de la inversión en criptomonedas. Así, en los últimos meses, Francia, Bélgica y España han sido escenario de ataques con características similares, todos ellos dirigidos contra individuos o familiares cercanos a figuras relevantes del ecosistema cripto.

Entre los precedentes más notorios destaca el secuestro de David Balland, fundador de una empresa del sector valorada en más de mil millones de euros. El pasado 21 de enero, Balland fue secuestrado junto a su pareja en su domicilio de Méreau y posteriormente trasladado a otra localidad. En ese intervalo, los asaltantes le amputaron un dedo y remitieron el vídeo de la mutilación a su socio como elemento de coacción, acompañando las imágenes de una demanda de diez millones de euros en criptomonedas.

Otro de los casos más recientes, y el episodio más grave registrado hasta la fecha, fue el de un hombre de 60 años que permaneció retenido durante más de dos días en una vivienda situada al sur de París, periodo en el que los captores, tras amputarle un dedo, exigieron un rescate millonario a su hijo.

La intervención de la policía francesa se produjo a raíz de la denuncia interpuesta por la familia de la víctima. Según ha informado la Fiscalía, el padre secuestrado está relacionado de forma directa con el sector de las criptomonedas, ya que su hijo, junto a él, gestiona una empresa con sede en Malta dedicada a estos activos digitales. La esposa del hombre ha explicado a la policía que tanto su marido como su hijo ya habían sido objeto de amenazas previas, lo que ha incrementado la preocupación de los investigadores sobre los riesgos específicos que afrontan quienes acumulan riqueza en este sector.