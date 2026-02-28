España

Un chico de 19 años está esperando su hamburguesa en un restaurante de Aviñón y es secuestrado por un grupo armado con kalashnikov: fue “una equivocación”

El joven, que no tenía antecedentes policiales ni judiciales, fue finalmente liberado tras ser despojado de sus pertenencias

Guardar
Agentes de la policía científica
Agentes de la policía científica en Francia. (Manon Cruz/Reuters)

Un joven de 19 años fue secuestrado en la madrugada del 22 de febrero en un local de comida rápida en la zona sur de Aviñón, en Francia, un hecho que movilizó a la policía judicial de la ciudad. La investigación apunta a que el grupo armado habría cometido un error al elegir a su víctima.

El ataque ocurrió mientras el joven aguardaba su pedido en el McDonald’s de La Cristole, acompañado de dos amigas. De acuerdo con la reconstrucción inicial, varios hombres encapuchados y provistos de un kalashnikov lo encañonaron y lo obligaron a subir a un vehículo en cuestión de segundos.

La División de Criminalidad Organizada y Especializada (DCOS) asumió el caso de secuestro y privación de libertad, centrando sus esfuerzos en identificar y localizar a los responsables. Sin embargo, según la policía, “los delincuentes se habrían equivocado de objetivo”.

El joven, que no tenía antecedentes policiales ni judiciales, fue finalmente liberado tras ser golpeado y despojado de sus pertenencias. Logró refugiarse en una vivienda de Pujaut, un pueblo en el cercano departamento del Gard, donde fue hallado posteriormente. La policía ha destacado que se trata de un error y que la vida del chico no está en peligro.

Las autoridades peruanas le atribuyen al detenido su participación en 30 acciones delictivas

Aumentan los secuestros en Francia

El caso se enmarca dentro de un crecimiento de los secuestros en Francia. En 2025, muchos de los incidentes estuvieron relacionados con el mundo de la inversión en criptomonedas. Así, en los últimos meses, Francia, Bélgica y España han sido escenario de ataques con características similares, todos ellos dirigidos contra individuos o familiares cercanos a figuras relevantes del ecosistema cripto.

Entre los precedentes más notorios destaca el secuestro de David Balland, fundador de una empresa del sector valorada en más de mil millones de euros. El pasado 21 de enero, Balland fue secuestrado junto a su pareja en su domicilio de Méreau y posteriormente trasladado a otra localidad. En ese intervalo, los asaltantes le amputaron un dedo y remitieron el vídeo de la mutilación a su socio como elemento de coacción, acompañando las imágenes de una demanda de diez millones de euros en criptomonedas.

Otro de los casos más recientes, y el episodio más grave registrado hasta la fecha, fue el de un hombre de 60 años que permaneció retenido durante más de dos días en una vivienda situada al sur de París, periodo en el que los captores, tras amputarle un dedo, exigieron un rescate millonario a su hijo.

La intervención de la policía francesa se produjo a raíz de la denuncia interpuesta por la familia de la víctima. Según ha informado la Fiscalía, el padre secuestrado está relacionado de forma directa con el sector de las criptomonedas, ya que su hijo, junto a él, gestiona una empresa con sede en Malta dedicada a estos activos digitales. La esposa del hombre ha explicado a la policía que tanto su marido como su hijo ya habían sido objeto de amenazas previas, lo que ha incrementado la preocupación de los investigadores sobre los riesgos específicos que afrontan quienes acumulan riqueza en este sector.

Temas Relacionados

SucesosSecuestrosRobosSucesos EspañaFranciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

En la comunidad también se registran casos de piromanía, aunque en porcentajes mucho más bajos, situados entre el 3% y el 4%

Un experto en incendios forestales

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del

Una mujer acude al hospital para una supuesta operación rutinaria y se despierta sin útero ni trompas de Falopio: “La destripó como un carnicero”

“Podríamos discutir durante horas si debió hacerlo o no, pero fue su decisión individual y confiamos en él”, ha respondido el centro médico

Una mujer acude al hospital

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados de este sábado 28 de febrero

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Lotería Nacional: los

Los motivos por los no hay que tomar café nada más levantarse: “Lo mejor para el cortisol es esperar una hora”

La costumbre de beber café durante los primeros minutos del día podría tener más efectos negativos que beneficios

Los motivos por los no
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un experto en incendios forestales

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

ECONOMÍA

Si un festivo cae en

Si un festivo cae en sábado, ¿debe la empresa darme el día libre de lunes a viernes? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

La Justicia condena a una agencia de detectives a indemnizar a una mujer con incapacidad permanente total con 3.000 euros por fotografiarla en su casa

Renfe detecta un aumento de fibras de amianto en un taller de Madrid en el que trabajan más de 100 empleados: alteraciones en Cercanías

El Gobierno catalán destina 1.900 millones a políticas de vivienda en los presupuestos de 2026, la mayor inversión de su historia

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica