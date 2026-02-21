Secuestran a tres niños tutelados por el Estado, uno de ellos gravemente enfermo: los principales sospechosos son sus padres

Fotos de los padres y de los hijos. (Ministerio de Justicia de Francia)

El jueves 19 de febrero de 2026, tres hermanos fueron secuestrados por sus propios padres en Épinay-sur-Seine, al norte de París. Los menores se encontraban bajo tutela temporal del Servicio de Protección de la Infancia (ASE) y residían en un centro de acogida cuando los padres se negaron a cumplir la orden de internamiento y escaparon con ellos.

El fiscal de Bobigny, Éric Mathais, precisó que “los padres resistieron a los educadores que vinieron a hacer cumplir la orden de internamiento y huyeron con los tres niños”. La menor, Dalia, acababa de ser dada de alta tras una hospitalización por complicaciones ligadas a su nacimiento prematuro, lo que agrava la situación.

Los hermanos, todos de cabello y ojos castaños, son Dalia, de seis semanas, nacida prematuramente y con una cardiopatía que requiere atención médica inmediata; Nael, de dieciocho meses; y Éline, de dos años y medio. La decisión de internamiento temporal se tomó el 18 de febrero, tras un informe hospitalario que advertía sobre la precariedad del alojamiento familiar, el consumo de drogas por parte de los padres y el abandono de las necesidades básicas de los niños. La orden tenía como finalidad garantizar la protección de los menores, pero la reacción de los padres derivó en un secuestro clasificado de máxima urgencia.

La investigación está a cargo de la división de seguridad territorial del DTSP y el servicio de policía judicial departamental de Seine-Saint-Denis (SDPJ), bajo la figura penal de secuestro de menor por grupo organizado. Los principales sospechosos son los padres: Abdelkader Benabderrahmane, de 24 años, 1,70 metros de altura, complexión delgada, cabello y ojos castaños, y un posible rasguño en el rostro, y Chaima Hattab, de 20 años, entre 1,62 y 1,65 metros, delgada, también con cabello y ojos castaños. Las autoridades consideran probable que intenten salir del país y han difundido sus fotografías, junto a las de los menores, a través del portal oficial del Ministerio de Justicia para facilitar su localización.

Secuestran a tres niños tutelados por el Estado de París. (AP Foto/Christophe Ena)

Un bebé con una enfermedad en el corazón

La condición más grave es la de Dalia. El fiscal Mathais advirtió: “Esta recién nacida prematura tiene una afección cardíaca que requiere cirugía, pero sobre todo atención regular mientras tanto”, y remarcó que “sin la atención adecuada, su condición podría agravarse en 48 horas”. La cardiopatía congénita afecta la estructura y función del corazón, y su gravedad varía según cada caso. Algunos pacientes requieren seguimiento médico constante, mientras que otros, como Dalia, necesitan intervención inmediata, motivo por el cual su búsqueda constituye una prioridad absoluta para las autoridades.

“La urgencia en el caso de Dalia es absoluta. Su vida depende de recibir atención médica en menos de 48 horas”, insistió Mathais, reiterando la prioridad de las autoridades en garantizar la seguridad y el acceso a tratamiento médico de los tres hermanos. La combinación del secuestro y la vulnerabilidad médica de la bebé ha convertido la investigación en una carrera contrarreloj, mientras la policía mantiene vigilancia intensiva y las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para localizar a los menores, sin intervenir directamente.

Hasta el momento, las pesquisas no han dado resultados. Dos familiares fueron detenidos el sábado bajo sospecha de haber colaborado en la huida de los padres, pero el paradero de los adultos y los menores continúa siendo desconocido. Mathais manifestó que “las numerosas investigaciones realizadas para localizar a esta familia han sido infructuosas hasta la fecha”.