España

Un mujer que llevaba cinco años secuestrada consigue escapar y denuncia a sus captores: dos personas se enfrentan a la justicia

La víctima habría sido presuntamente obligada a vivir en una tienda de campaña en el jardín o en el garaje de la vivienda en unas condiciones precarias

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Una mujer en Francia fue
Una mujer en Francia fue presuntamente retenida durante cinco años y obligada a vivir en el garaje de la vivienda. (Adobe Stock)

Un hombre de 82 años y una mujer de 60 han sido acusados esta semana de presuntamente retener de manera ilegal y realizar actos de tortura y barbarie a una mujer de 45 años. Los hechos han ocurrido en el municipio francés de Saint-Molf, en el departamento de Loira Atlántico.

El pasado 14 de octubre, la víctima, que presenta problemas psicológicos, llegó a casa de sus vecinos sobre las 21.30 horas, aprovechando que su presunto captor se encontraba viendo la televisión. Según han publicado medios como Le Monde o Ouest France, la mujer, que estaba “prácticamente desnuda”, llegó y golpeó la ventana.

Tal y como relató la víctima y difundieron las autoridades a los medios de comunicación franceses, la víctima llevaría retenida cinco años, en los que se había visto forzada a vivir en condiciones infrahumanas en una tienda de campaña en el jardín o en el garaje de la vivienda. Tras conseguir llegar a la casa de los vecinos, fue hospitalizada debido a un estado de hipotermia.

Condiciones precarias y estado de vulnerabilidad

La denunciante explicó que con anterioridad había vivido con la mujer acusada en el inmueble compartido. Fue cuando llegó el hombre de 82 años cuando la situación cambió: le pidieron que abandonara la casa o que se moviese al jardín o al garaje, cuya puerta, según las autoridades, se encontraba bloqueada desde el exterior con bloques de hormigón.

“Dormía en condiciones extremadamente precarias, en una tumbona”, explicó el fiscal de Nantes a cargo del caso. “Defecaba en un orinal o en bolsas de plástico. Comía papilla mezclada con jabón lavavajillas”. Junto a todo esto, a la víctima se le habría impedido salir de la vivienda.

En alguna ocasión, sin embargo, la mujer de 45 años sí había conseguido marcharse, pero debido a su fragilidad psicológica y a “su estado de vulnerabilidad”, había vuelto tras “pasar días enteros a la intemperie, bajo el frío y la lluvia”. Además, explicó que habí sido “víctima de violencia”.

Acusados de tres delitos

“Hace cinco años vivía con una mujer. Obviamente nos cruzábamos en el jardín. Después de eso, no la volvimos a ver. Llegó otra persona”, explicó la vecina que la rescató al medio ICI Loire Océan.

Las autoridades peruanas le atribuyen al detenido su participación en 30 acciones delictivas

La víctima no solamente parecía haber desaparecido del vecindario, sino que también administrativamente. En sus cuentas bancarias apenas se hacían movimientos, más allá de grandes sumas de dinero que se transferían al acusado. “Ya no tenía teléfono ni suscripción”, explicó Bruno Makary, segundo al mando de la gendarmería de la región de los Países del Loira, tal y como recogió FranceInfo.

El hombre de 82 años y la mujer de 60 años, según destacaron las autoridades, “admitieron parte de los hechos, pero los minimizaron considerablemente”. Han sido acusados de un delito de secuestro con tortura o actos de barbarie, así como otros por abuso fraudulento del estado de sujeción psicológica o física de una persona y por abuso fraudulento de la debilidad de una persona vulnerable. El hombre ha sido puesto bajo supervisión judicial, mientras que la mujer se encuentra en prisión preventiva.

Temas Relacionados

FranciaSucesosSecuestrosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Extirpan parte del intestino a una adolescente tras ingerir casi 200 imanes: la atracción magnética le provocó un desgarro en el estómago

El gobierno de Nueva Zelanda prohibió en 2013 la venta de imanes de alta potencia tras una ola de hospitalizaciones pediátricas

Extirpan parte del intestino a

Isabel Preysler se sincera y habla de sus operaciones estéticas: “Mi nariz es mi tortura”

La ‘reina de los corazones’ ha acudido como invitada a ‘El Hormiguero’ para hablar de su autobiografía ‘Mi verdadera historia’

Isabel Preysler se sincera y

Marcos Sacristán, fisioterapeuta: “Tener unos muslos débiles aumenta tus posibilidades de morir”

Más allá de la estética, el experto recalca la importancia de mantener los cuádriceps fuertes para tener una esperanza de vida mayor

Marcos Sacristán, fisioterapeuta: “Tener unos

Un cocinero desvela cuánto gana: “La responsabilidad es brutal y las jornadas duran más de doce horas”

El chef Pedro Venteo plantea si los sueldos compensan las largas jornadas, el estrés y los sacrificios personales necesarios para afrontar la precariedad laboral en la alta cocina

Un cocinero desvela cuánto gana:

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Así amanecieron los precios de las gasolinas en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así funcionan los VIDOC, el

Así funcionan los VIDOC, el vehículo de la Policía Nacional en el que puedes renovar el DNI

De los Eurofighter a los F-18: todos los aviones del Ejército del Aire y otros países desplegados en Canarias para el ejercicio ‘Ocean Sky’

Un hombre declara lesiones graves tras un accidente de tráfico en A Coruña, pero la Justicia desestima su reclamación y concluye que no están relacionadas con el siniestro

Un padre quiere dejar de pagar la pensión de alimentos a su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: solo tuvo “dos o tres” intentos de contacto en seis años

Una multinacional suiza quiere construir un ‘mar’ de miles de placas solares en el este de Madrid y divide a los vecinos: algunos alquilan, otros denunciarán

ECONOMÍA

Un cocinero desvela cuánto gana:

Un cocinero desvela cuánto gana: “La responsabilidad es brutal y las jornadas duran más de doce horas”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuántos euros me dan por un dólar este 24 de octubre

La vivienda se enfría tras una caída de las ventas provocada por la falta de oferta: “No se compra porque no hay producto”

Cómo afectaría al bolsillo de los clientes una posible fusión de Sabadell y Unicaja: depósitos con menos rentabilidad y créditos más caros

DEPORTES

El Gobierno de Navarra, obligado

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones

Previa de LaLiga: Real Sociedad vs Sevilla

La ATP abre las puertas del circuito de tenis a Arabia Saudí con un Masters 1000: el torneo comenzará a disputarse en 2028

Las otras dos ocasiones en las que el Tour de Francia empezó su recorrido en España

Iker Casillas habla de su relación con José Mourinho: “La gente se queda con el hate, pero con el tiempo todo cambia”