El rey Juan Carlos I reforma su exclusivo palacio en Abu Dabi para adaptarlo a sus necesidades de movilidad: su propiedad valorada en 11 millones

El rey emérito, Juan Carlos I, en una imagen de archivo (Europa Press)

Fue en 2020 cuando el rey emérito Juan Carlos I decidió poner distancia y trasladar su residencia a Abu Dabi, ciudad en la que permanece desde entonces. Aquel movimiento marcó un punto de inflexión en su vida pública y privada. Desde su salida de España, el padre de Felipe VI ha regresado en varias ocasiones, aunque siempre de manera puntual y por periodos breves. La mayoría de esas visitas han tenido como destino Sanxenxo, coincidiendo con competiciones náuticas en las que ha participado o presenciado, y donde se ha alojado en la vivienda de su amigo Pedro Campos.

A lo largo de estos años se ha especulado en repetidas ocasiones con la posibilidad de un regreso definitivo a España. Sin embargo, también ha trascendido que el monarca se encuentra cómodo en su actual vida en los Emiratos Árabes Unidos. De hecho, recientes informaciones apuntan a que ha iniciado una reforma integral de la casa-palacio en la que reside, una decisión que podría interpretarse como una señal de estabilidad y permanencia a medio plazo en el país del Golfo.

El rey Juan Carlos I en una imagen de archivo (Europa Press)

Ha sido el periodista Carlos Herrera quien ha revelado que el domicilio del rey emérito en Abu Dabi se encuentra actualmente en obras. El comunicador viajó recientemente a los Emiratos Árabes y aprovechó su estancia para reencontrarse con Juan Carlos I. El encuentro, sin embargo, no tuvo lugar en la residencia habitual del monarca, sino en un hotel de lujo de la zona. Según explicó el propio locutor, la vivienda está siendo reformada, motivo por el cual la reunión se celebró fuera del inmueble.

Durante ese viaje, Herrera también se refirió al estado de salud del rey emérito, después de que en las últimas semanas circularan informaciones sobre un supuesto empeoramiento. Aunque no trascendieron detalles médicos concretos, la cuestión de la salud ha cobrado especial relevancia en los últimos tiempos, en un contexto en el que el monarca realiza algunos desplazamientos en silla de ruedas y necesita apoyo tanto de una persona como de su muleta para moverse con mayor seguridad.

Así es su casa-palacio valorada en 11 millones

Precisamente, esa situación habría motivado parte de las obras en su residencia. El objetivo sería adaptar la vivienda a sus necesidades actuales, garantizando mayor comodidad y accesibilidad. La reforma incluiría tanto modificaciones estructurales orientadas a la movilidad como ajustes decorativos para adecuar los espacios a sus gustos personales.

El rey Emérito, Juan Carlos I, y el comunicador Carlos Herrera

La casa-palacio en cuestión se encuentra en la exclusiva isla de Isla de Nurai, un enclave al que solo se puede acceder por mar o por aire. Se trata de un entorno de máxima privacidad, lo que proporciona al rey emérito un elevado nivel de seguridad. Según ha trascendido, cuenta con escoltas españoles procedentes de la antigua Unidad de Seguridad de la Casa del Rey, así como con agentes emiratíes que se integran discretamente entre los visitantes de la zona.

La propiedad, valorada en más de 11 millones de euros, dispone de 2.000 metros cuadrados distribuidos en seis dormitorios y siete baños. Entre sus instalaciones destacan una piscina exterior con vistas al mar, amplios ventanales de diseño panorámico, helipuerto y playa privada. A pesar del elevado valor del inmueble, Juan Carlos I no afrontaría gastos de alquiler ni mantenimiento, ya que la villa le fue cedida por un jeque amigo.

Revilla, implacable con el Rey Juan Carlos tras su 'plantón' en el acto de conciliación fallido

El salón principal presenta un estilo elegante y contemporáneo con matices clásicos. Dos sillones individuales, colocados uno frente al otro, configuran un espacio central de conversación. A ello se suma un sofá de tres plazas en tono beige claro y una gran estantería empotrada de madera que ocupa toda una pared, organizada con libros, marcos de fotos y diversos objetos decorativos. Predominan los tonos neutros —beige, crema y madera clara— combinados con detalles en verde oliva y azul, aportando una discreta estética marinera.

En las imágenes que salieron a la luz a raíz de sus memorias, Reconciliación, por la que llevó a cabo varias entrevistas en su hogar, también se observa una cinta de caminar situada junto a la mesa del salón, reflejo de la importancia que el monarca concede al ejercicio físico y al control de sus constantes. Como complemento, utiliza un anillo inteligente para monitorizar su estado de salud.

Entre los objetos personales repartidos por la vivienda destacan fotografías de sus tres hijos, de sus padres y de amistades cercanas como Abdalá II de Jordania y Rania de Jordania, así como una imagen junto al presidente de los Emiratos Árabes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sin embargo, en las estancias difundidas por distintos medios no se aprecia ninguna fotografía de su esposa, la reina Sofía de Grecia, un detalle que no ha pasado desapercibido en el ámbito mediático.