En el contexto de las recientes declaraciones sobre la desclasificación de documentos relacionados con el 23-F, las posiciones del Partido Popular (PP) respecto a la transparencia institucional han sido clave en el debate político. Según informó Europa Press, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de promover una discusión que, a su juicio, desvía el foco de asuntos de mayor trascendencia, como el regreso del rey emérito Juan Carlos I a España, quien reside en Abu Dabi desde agosto de 2020. La vicepresidenta señaló que esta polémica carece de fundamento y terminó definiéndola como "la no polémica".

Montero, en una entrevista otorgada a la Cadena Ser y recogida por Europa Press, cuestionó abiertamente el motivo detrás de las manifestaciones de Feijóo sobre el retorno del monarca. Afirmó: "¿Dónde está la polémica? ¿Quién tiene una opinión contraria o distinta sobre que el rey emérito volverá cuando el rey emérito decida volver? Ni la Casa Real, ni el Gobierno de España, ni parece que el principal partido de la oposición". Esta postura apunta a que, tanto para el Ejecutivo como para la Casa Real y la oposición, el asunto del regreso del rey Juan Carlos I es una decisión personal ajena a controversias externas.

El medio Europa Press detalló que la reacción surgió tras un comentario de Feijóo, quien expresó a través de redes sociales que consideraría "deseable" el regreso del rey emérito y que así se lo habría comunicado directamente a la Zarzuela antes de hacerlo público. Montero, al analizar la declaración, puso en duda la interpretación del mensaje emitido por el líder del PP: "¿Pero qué quiere decir el señor Feijóo? ¿Que le ha dado el visto bueno? ¿Que no se lo ha dado?". Para la vicepresidenta, estas manifestaciones solo revelan una falta de rumbo político del PP en el contexto actual.

En otros momentos de sus declaraciones, Montero aludió a la actitud del Partido Popular ante la desclasificación de los documentos del 23-F. Expresó que el PP la criticó en un inicio como una "cortina de humo" y, poco después, generó una controversia en torno a la figura del rey Juan Carlos I y la implicación de la Casa Real. Según consignó Europa Press, la vicepresidenta interpretó estas acciones como un intento del PP de movilizar a Vox y de centrar el debate político en la ilegitimidad del gobierno de Pedro Sánchez.

Por otra parte, tal como publicó Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una entrevista para TVE, coincidió en que el regreso del rey emérito "le compete a él y a la Casa Real". Albares recordó que, desde su salida en 2020, Juan Carlos I ha regresado a España "siempre que ha querido", reafirmando que no existe ningún impedimento oficial para su retorno. El diplomático también mostró escepticismo ante el anuncio de Feijóo y consideró que se trata de un intento de desviar la atención pública de los pactos del PP con partidos de la extrema derecha. Albares sostuvo: "No se entiende muy bien a qué obedece" el enfoque del PP sobre este tema, insistiendo en que, según la información de la que dispone, el rey emérito no ha comunicado intenciones de volver al país.

Europa Press explicó que la declaración de Albares subraya la posición del Gobierno respecto a que la decisión sobre el retorno corresponde exclusivamente al rey Juan Carlos I y la Casa Real, sin que existan restricciones de parte del Ejecutivo actual.

En el desarrollo del debate público, las declaraciones de los representantes gubernamentales buscan centrar la discusión en quién tiene la competencia final para decidir sobre los movimientos del monarca emérito, negando la existencia de obstáculos oficiales y acusando al PP de fabricar debates para distraer de otros asuntos políticos relevantes. Bajo este contexto, la gestión del Partido Popular sobre el tema ha sido interpretada como una táctica para desviar el foco de atención, según han señalado las autoridades, quienes reiteran que la vuelta de Juan Carlos I depende de su propia voluntad y de la de la Casa Real.