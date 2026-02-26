Sandra Golpe revela en ‘El Hormiguero’ el reproche más sincero de su hijo: “Me dice que soy una pringada”

Sandra Golpe en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)

Sandra Golpe atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Líder indiscutible de audiencia al frente de Antena 3 Noticias 1, la periodista visitó El Hormiguero en una entrevista marcada por la cercanía, el humor y también la emoción. En plena conversación con Pablo Motos, Golpe dejó ver su lado más personal al confesar cuál es la crítica que más escucha en casa por su ritmo de trabajo: la de su hijo de 20 años.

La presentadora reflexionó sobre las exigencias de informar a diario en un contexto mediático dominado por la inmediatez y la presión de las redes sociales. “Muchas veces parece que los presentadores de informativos seamos robots”, comentó entre risas, antes de añadir una frase que rompía esa imagen distante: “También nos reímos”.

Sin embargo, fue al abordar su faceta familiar cuando llegó una de las confesiones más comentadas de la noche. Golpe explicó que su hijo no termina de comprender su nivel de implicación profesional. “No lo entiende”, afirmó con naturalidad. “No entiende que esté trabajando sin parar”.

Sandra Golpe: “Me dice que soy una pringada”

Con el tono desenfadado que caracteriza las entrevistas del programa, Sandra Golpe relató el intercambio que mantiene habitualmente con su hijo. “Mi hijo tiene la cabeza muy bien amueblada, pero me dice: ‘Si tú eres una pringada, estás todo el día trabajando’”, contó provocando la risa del público.

Sandra Golpe y Pablo Motos en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)

La periodista explicó que el joven defiende una filosofía vital distinta: “Él dice que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar”. Una idea que Golpe escucha con respeto, aunque reivindicando su propia manera de entender la profesión: “Lo mío es una forma de vida tan respetable como la suya”.

Pablo Motos, fiel a su estilo irónico, intervino con humor: “Eso lo ha leído en un libro de aeropuerto”. Lejos de esquivar la broma, Golpe aprovechó para lanzar una reflexión generacional: “¿Tú crees? Están todos así. Quieren ganar dinero, tener trabajo… y salir fuera si pueden, porque dicen que aquí hay poco espacio”.

Una noche especialmente emotiva

Sandra Golpe y Pablo Motos en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)

Más allá de las anécdotas familiares, la entrevista estuvo marcada por la reciente noticia que ha emocionado profundamente a la periodista: la concesión de la Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras. Golpe confesó que la noticia la desbordó emocionalmente.

“Me he pasado la tarde llorando”, reveló. “Me enteré a mediodía, tenía el informativo encima… no te puedes hacer una idea”. La comunicadora admitió que el reconocimiento fue completamente inesperado: “No me lo veía venir. Es lo más grande que me ha pasado en mi vida”.

Visiblemente emocionada, quiso dedicar el premio a sus raíces y a su familia. “Me hace recordar a mis padres, de dónde vengo yo, del esfuerzo que han hecho para que su hija saliera adelante”.

Sandra Golpe presenta 'Antena 3 Noticias'

Golpe también habló del llamado “síndrome de la impostora”, reconociendo que aún le cuesta asimilar la distinción: “Siento que le podría pasar a cualquiera… y me ha pasado a mí”.

Finalmente, cerró su intervención con palabras de agradecimiento a su equipo y a su tierra natal, también a Adamuz, dejando claro que, detrás de la imagen firme del plató, hay una profesional que sigue viviendo cada logro con la misma intensidad que el primer día.