Llega a España el primer fármaco para tratar la migraña pediátrica: una inyección al mes para niños de entre 6 y 17 años

El primer fármaco que ha demostrado su eficacia para prevenir la migraña en niños y adolescentes llegará a España próximamente. Un ensayo clínico en el que ha participado el Hospital Vall d´Hebron de Barcelona ha evaluado el uso de fremanezumab en población pediátrica obteniendo resultados muy positivos.

Los resultados del estudio SPACE han mostrado que los niños y adolescentes de entre 7 y 16 años tratados con este medicamento sufren menos días al mes la migraña en comparación con el grupo placebo. En concreto, el grupo tratado redujo de media cerca de 2,5 días de migraña al mes, mientras que en el grupo placebo la reducción fue de aproximadamente 1,4 días.

Los pacientes pediátricos recibieron inyecciones subcutáneas de fremanezumab o placebo, con un seguimiento de los síntomas, la frecuencia de los episodios de migraña y la posible aparición de efectos adversos. Fremanezumab es un anticuerpo monoclonal diseñado específicamente para actuar sobre el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), una molécula clave en el desarrollo de los ataques de migraña.

Los resultados del estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, revelan que alrededor del 47 % de los pacientes del grupo tratado alcanzó una reducción de al menos el 50 % de los días de migraña, en comparación con aproximadamente el 27 % de los pacientes del grupo placebo, un criterio habitualmente utilizado para considerar que un tratamiento preventivo es clínicamente relevante. En cuanto a la seguridad, el fármaco mostró un perfil favorable, con efectos adversos leves y similares a los observados en el grupo placebo, principalmente reacciones locales en el lugar de la inyección.

El fármaco ya se usa en adultos gracias a su efectividad y su alto perfil de seguridad. En cambio, respecto a los niños, las opciones actuales siguen siendo muy limitadas. Antes de llegar a utilizarse fremanezumab en la población pediátrica, este deberá superar los procesos regulatorios que correspondan.

La realidad de los niños con migraña

Fremanezumab está pensado para pacientes con migraña episódica, que es aquella en la que la persona sufre menos de 15 días de dolor de cabeza al mes, con mayor o menor intensidad y duración.

La migraña es la sexta enfermedad más prevalente en todo el mundo, con más de 1,5 millones de personas afectadas en todo el mundo. En España sufren migraña más de 5 millones de personas, de las cuales, más de 1,5 millones la padecen en su forma crónica, es decir, experimentan dolor de cabeza más de 15 días al mes.

Además, es la segunda causa de discapacidad y la primera en mujeres jóvenes, según la Sociedad Española de Neurología (SEN). La SEN estima que afecta al 18% de las mujeres y al 9% de los hombres, así como al 9% de las niñas frente al 5% de los niños. Y su forma crónica también la padecen mayoritariamente las mujeres (el 6% de ellas, frente a algo menos del 3% de los hombres).

En niños y adolescentes, los episodios de migraña pueden conllevar dolor intenso, náuseas, vómitos, hipersensibilidad a la luz o al ruido y una afectación importante de la vida diaria. Todo ello puede llegar a interferir en la asistencia a la escuela, el rendimiento académico, las relaciones sociales y el bienestar emocional, tanto de los pacientes como de sus familias.

