España

Feijóo ‘perdona’ a Juan Carlos l por “parar el golpe” del 23F y pide devolverle el favor con su regreso a España

El líder de la oposición defiende que fue quien sostuvo la democracia y reclama que “la última etapa de su vida” la pase “con dignidad y en su país”

Guardar

Alberto Núñez quiere devolver el favor al rey emérito por su papel decisivo en el golpe de Estado del 23 F avalado tras la revelación de los documentos ocultos del 23F.

En un mensaje en X publicado este jueves, el líder del Partido Popular ha afirmado que las últimas novedades deben “llevar a los españoles “a reconciliarse con quien paró el golpe de Estado”. “Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”, ha afirmado.

El líder de la oposición recuerda que Juan Carlos l ha reconocido “errores innegables” en su trayectoria, pero defiende que fue él “quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”.

Su actuación, opina Feijóo, debería ser motivo suficiente para perdonar el reguero de polémicas que llevaron a su exilio, entre ellos deudas con Hacienda o sus cuentas ocultas en el extranjero. También deberían olvidarse otras como su famosa cacería de elefantes en Botsuana, o su mediática amante, la empresaria Corinna.

Los 153 archivos que pudieron leerse de manera pública este miércoles no arrojan grandes novedades sobre la intentona golpista más allá de lo que se conoce, ni resolvió la incógnita sobre la autoría intelectual, pero sí han servido para reforzar el argumento que tradicionalmente ha esgrimido el emérito: dijo que se enteró del golpe la tarde del 23 de febrero cuando había terminado de jugar un partido de tenis en La Zarzuela.

Uno de los documentos del CESID (los servicios de inteligencia de la época) confirmó cómo el rey frenó al general Armada en su intento de acudir al palacio, y que también ordenó a Milans del Bosch, quien para apoyar el golpe había sacado los tanques a la calle en Valencia, que depusiera su actitud.

Otro de los documentos desclasificados, en este caso uno elaborado por el ministerio del Interior sin fechar, atribuye a los militares golpistas la puesta en marcha de una campaña para involucrar al Juan Carlos l en el 23F. Esta supuesta implicación “responde, por una parte, al deseo de disminuir la responsabilidad penal de los procesados por aquellos hechos y, por otra, a la posibilidad de disponer de un argumento contra la Corona que haga posible un intento similar en el futuro”, señala el texto.

La versión del emérito en sus memorias

En la reciente biografía autorizada del rey emérito, titulada Reconciliación (Planeta), se recoge que uno de sus principales desaciertos fue restar importancia a las tensiones internas en el Ejército y las amenazas de altos mandos militares.

La revelación de detalles inéditos sobre la intentona golpista, incluyendo el papel del rey Juan Carlos, la implicación de miembros de la inteligencia y los planes para controlar la televisión pública.

El propio monarca reconoce en esas páginas que “todos estaban jugando con fuego... y yo me di cuenta demasiado tarde (...), pero yo estaba lejos de imaginar que se estuviera tramando un golpe de Estado”. Igualmente, ha dejado constancia de su decepción ante aquellos que consideraba de su círculo más íntimo, como el general Alfonso Armada, a quien identifica como traidor por persuadir a otros generales de que actuaba en nombre del rey.

Rufián, sobre el regreso de Juan Carlos l: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro"

Preguntado por un posible regreso del monarca, Rufián, sobre un posible regreso del Rey emérito: “Los delincuentes, mejor fuera que dentro”, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, no se ha mostrado igual de partidario que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: “Los delincuentes, mejor fuera que dentro”, ha comentado en los pasillos del Congreso.

A su juicio, la desclasificación de los documentos secretos de la intentona golpista sólo ha supuesto “un salseo que todo el mundo podía sospechar”. “Pues para este viaje no hacían falta tantas alforjas”, ha sostenido.

Temas Relacionados

Desclasificación documentos 23FAlberto Nunez FeijooPPEspaña-NacionalEspaña NoticiasJuan Carlos I

Últimas Noticias

La Justicia da la razón a una limpiadora que denunció que le aumentaron el número de habitaciones de 32 a 35 sin mejoras en sus condiciones laborales

La sentencia también obliga a la empresa a indemnizarle con 1.125 euros, porque la obligación de asumir más tareas sin compensación económica supuso un “daño moral”

La Justicia da la razón

Más de mil multas en una semana: la nueva ley cívica en Barcelona contra el botellón, los grafiteros y los dueños que no limpien el pis de su mascotas

La mayoría de sanciones corresponden al consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público y la venta ambulante no autorizada. Hasta un 20% de las multas ha recaído sobre personas que han orinado en la calle

Más de mil multas en

Un exmayordomo real desvela cómo es la nueva casa del expríncipe Andrés: “No tiene nada que ver con Buckingham”

La oveja negra de la familia real británica se ha instalado de manera provisional en Wood Farm, que antaño fue el refugio preferido de Felipe de Edimburgo

Un exmayordomo real desvela cómo

David de Jorge, chef: “Uno de los trucos para hacer los huevos rellenos es cortarlos a lo ancho, para que tengan mucha más mordida”

El cocinero comparte sus trucos para unos huevos rellenos con mucho sabor y una deliciosa textura cremosa

David de Jorge, chef: “Uno

Los fondos buitre también especulan con el campo: acaparan recursos clave como el agua y subvenciones públicas, denuncia Greenpeace

Un informe de la organización advierte que el olivar y el almendro atraviesan una transformación marcada por la expansión del modelo superintensivo y una PAC que favorece a los grandes capitales

Los fondos buitre también especulan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de mil multas en

Más de mil multas en una semana: la nueva ley cívica en Barcelona contra el botellón, los grafiteros y los dueños que no limpien el pis de su mascotas

Pedro Sánchez desmiente los “bulos” sobre su salud: “No padezco ninguna enfermedad cardiovascular”

La Guardia Civil incauta 15 pangolines muertos en la maleta de una mujer procedente de Etiopía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Condenan a seis meses de prisión a un hombre de 38 años por hacer ‘sexting’ y enviar imágenes pornográficas a una menor de 12 a través de Instagram

La Justicia rechaza la extradición de un colombiano acusado de una estafa millonaria porque la orden de captura incluía tres cantidades de dinero diferentes

ECONOMÍA

El país de Europa donde

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Nunca presentes la baja voluntaria sin saber estas dos cosas”

El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Se vende un pueblo entero en el corazón de los Picos de Europa por 380.000 euros

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica