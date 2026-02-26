Feijóo ‘perdona’ a Juan Carlos l por “parar el golpe” del 23F y pide devolverle el favor con su regreso a España

Alberto Núñez quiere devolver el favor al rey emérito por su papel decisivo en el golpe de Estado del 23 F avalado tras la revelación de los documentos ocultos del 23F.

En un mensaje en X publicado este jueves, el líder del Partido Popular ha afirmado que las últimas novedades deben “llevar a los españoles “a reconciliarse con quien paró el golpe de Estado”. “Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”, ha afirmado.

El líder de la oposición recuerda que Juan Carlos l ha reconocido “errores innegables” en su trayectoria, pero defiende que fue él “quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”.

Su actuación, opina Feijóo, debería ser motivo suficiente para perdonar el reguero de polémicas que llevaron a su exilio, entre ellos deudas con Hacienda o sus cuentas ocultas en el extranjero. También deberían olvidarse otras como su famosa cacería de elefantes en Botsuana, o su mediática amante, la empresaria Corinna.

Los 153 archivos que pudieron leerse de manera pública este miércoles no arrojan grandes novedades sobre la intentona golpista más allá de lo que se conoce, ni resolvió la incógnita sobre la autoría intelectual, pero sí han servido para reforzar el argumento que tradicionalmente ha esgrimido el emérito: dijo que se enteró del golpe la tarde del 23 de febrero cuando había terminado de jugar un partido de tenis en La Zarzuela.

Uno de los documentos del CESID (los servicios de inteligencia de la época) confirmó cómo el rey frenó al general Armada en su intento de acudir al palacio, y que también ordenó a Milans del Bosch, quien para apoyar el golpe había sacado los tanques a la calle en Valencia, que depusiera su actitud.

Otro de los documentos desclasificados, en este caso uno elaborado por el ministerio del Interior sin fechar, atribuye a los militares golpistas la puesta en marcha de una campaña para involucrar al Juan Carlos l en el 23F. Esta supuesta implicación “responde, por una parte, al deseo de disminuir la responsabilidad penal de los procesados por aquellos hechos y, por otra, a la posibilidad de disponer de un argumento contra la Corona que haga posible un intento similar en el futuro”, señala el texto.

La versión del emérito en sus memorias

En la reciente biografía autorizada del rey emérito, titulada Reconciliación (Planeta), se recoge que uno de sus principales desaciertos fue restar importancia a las tensiones internas en el Ejército y las amenazas de altos mandos militares.

La revelación de detalles inéditos sobre la intentona golpista, incluyendo el papel del rey Juan Carlos, la implicación de miembros de la inteligencia y los planes para controlar la televisión pública.

El propio monarca reconoce en esas páginas que “todos estaban jugando con fuego... y yo me di cuenta demasiado tarde (...), pero yo estaba lejos de imaginar que se estuviera tramando un golpe de Estado”. Igualmente, ha dejado constancia de su decepción ante aquellos que consideraba de su círculo más íntimo, como el general Alfonso Armada, a quien identifica como traidor por persuadir a otros generales de que actuaba en nombre del rey.

Rufián, sobre el regreso de Juan Carlos l: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro"

Preguntado por un posible regreso del monarca, Rufián, sobre un posible regreso del Rey emérito: “Los delincuentes, mejor fuera que dentro”, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, no se ha mostrado igual de partidario que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: “Los delincuentes, mejor fuera que dentro”, ha comentado en los pasillos del Congreso.

A su juicio, la desclasificación de los documentos secretos de la intentona golpista sólo ha supuesto “un salseo que todo el mundo podía sospechar”. “Pues para este viaje no hacían falta tantas alforjas”, ha sostenido.